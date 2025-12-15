La soap opera turca La forza di una donna (titolo originale: Kadın) prosegue il suo emozionante appuntamento quotidiano su Canale 5, mantenendo l’orario delle 16:05. La settimana che va da lunedì 15 a domenica 21 dicembre 2025 vedrà la messa in onda di episodi inediti, densi di suspense, crisi personali e decisioni che influenzeranno il futuro dei protagonisti. I personaggi centrali di questo ciclo settimanale sono Bahar, Sarp, la fragile Piril, la solidale Ceyda, la saggia Hatice, il fedele Arif e la manipolatrice Sirin. Le loro vicende si intrecciano in un turbine di fughe, minacce e tentativi di riscatto.

La forza di una donna 15–21 dicembre 2025: lunedì 15 dicembre 2025

In questo episodio, Bahar riceve una minaccia inattesa che la mette in forte apprensione e la spinge a riflettere sulla sua sicurezza e quella dei suoi figli. Parallelamente, Piril sparisce improvvisamente senza lasciare alcuna traccia, gettando chi la conosce nello sconforto. Intanto, Ceyda affronta direttamente Emre per discutere una questione delicata che riguarda il loro rapporto, cercando di ottenere un chiarimento definitivo.

La forza di una donna martedì 16 dicembre 2025

La scomparsa di Piril allarma profondamente Sarp, che teme per la sua incolumità e inizia a cercarla con preoccupazione. Contemporaneamente, Hatice si confida con Enver, rivelandogli le sue paure riguardo alle sorti della sua famiglia e di Bahar. Nel frattempo, Sirin, spinta dalla sua invidia e dal suo odio, continua a tessere trame e a ordire piani contro Bahar per danneggiarla.

La forza di una donna 15–21 dicembre 2025: mercoledì 17 dicembre 2025

Bahar riceve un’interessante e inattesa proposta di lavoro che le apre nuove prospettive per il futuro. Dopo la fuga, Piril viene finalmente ritrovata, ma si trova in uno stato di profonda confusione e smarrimento. Ceyda si trova a vivere un momento di forte incertezza e si sente combattuta tra il dolore che prova e una ritrovata speranza per la sua vita.

La forza di una donna giovedì 18 dicembre 2025

Hatice riceve una misteriosa lettera, il cui contenuto la sconvolge e la mette in forte allarme. Bahar, valutando la proposta di lavoro e la possibilità di una nuova vita, prepara meticolosamente i documenti necessari per il trasferimento con i suoi figli. In un colpo di scena, Sarp riceve una telefonata anonima e inattesa che lo sconvolge profondamente e lo costringe a un’azione immediata.

La forza di una donna 15–21 dicembre 2025: venerdì 19 dicembre 2025

Ceyda prende una decisione definitiva e la comunica a Emre, chiarendo il loro rapporto futuro. Bahar, presa la sua decisione cruciale, parte insieme ai suoi figli, lasciando dietro di sé una vita di sofferenza e incertezze. Sirin, furiosa per la partenza di Bahar, giura apertamente vendetta, mostrando la sua indole malvagia.

La forza di una donna sabato 20 dicembre 2025

Hatice, trovando un coraggio inaspettato, affronta il pericoloso Nezir in un confronto ad alta tensione. Bahar, nonostante il trasferimento e l’inizio della sua nuova vita, riceve una nuova proposta di lavoro ancora più vantaggiosa. Piril, in preda alla sua crisi, decide di lasciare la casa di Sarp, scomparendo nuovamente.

La forza di una donna domenica 21 dicembre 2025

La settimana si conclude con Bahar che prende una decisione definitiva e cruciale sul suo futuro, tracciando una linea netta con il passato. Sarp, rendendosi conto della distanza, tenta in ogni modo di riconquistarla, ma trova una forte resistenza. Ceyda, dopo un lungo periodo di sofferenza, trova finalmente un po’ di serenità e stabilità emotiva, grazie al sostegno dei suoi amici.

Dove vederla

La soap opera La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 16:05 e il sabato alle ore 14:20. Tutte le repliche delle puntate e la possibilità di rivedere gli episodi sono disponibili gratuitamente sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.