La soap opera turca Forbidden Fruit (titolo originale: Yasak Elma) prosegue il suo appuntamento quotidiano su Canale 5, mantenendo l’orario delle 14:10. La settimana, che va da lunedì 22 a venerdì 26 dicembre 2025, si preannuncia carica di suspense e nuovi sviluppi proprio nel periodo natalizio, con il ritorno di un protagonista dato per scomparso. I personaggi centrali di questo ciclo settimanale sono le rivali Yildiz ed Ender, i tormentati Alihan e Zeynep, e i potenti Halit, Kemal e Zehra.

Forbidden Fruit 22–26 dicembre 2025: lunedì 22 dicembre 2025

In questo primo episodio della settimana, Yildiz, stanca degli intrighi, affronta direttamente la sua acerrima rivale Ender. Contemporaneamente, Alihan sparisce improvvisamente, senza fornire alcuna spiegazione o notizia, gettando tutti nell’incertezza. Nel frattempo, Halit, spinto da una crescente diffidenza, nutre e manifesta forti sospetti nei confronti di Kemal e delle sue azioni nel mondo degli affari.

Forbidden Fruit martedì 23 dicembre 2025

Zehra, in un momento di tensione, accusa pubblicamente Yildiz per le sue recenti azioni. Ender, per portare avanti le sue oscure trame, si allea nuovamente con la sua complice, Irem, ordiscendo un nuovo piano. Parallelamente, Zeynep riceve un invito inatteso da Dündar, un gesto che la costringe a riflettere seriamente sul suo futuro sentimentale, ora che Alihan è sparito.

Forbidden Fruit 22–26 dicembre 2025: mercoledì 24 dicembre 2025

Alla Vigilia di Natale, Halit riceve un’importante e interessante proposta d’affari che potrebbe rivoluzionare i suoi piani. Nonostante le difficoltà e i sospetti, Yildiz tenta disperatamente di riconquistare la fiducia dei membri della sua famiglia. Nel frattempo, Alihan viene avvistato in una località fuori città, un fatto che solleva nuovi interrogativi sulla sua sparizione.

Forbidden Fruit giovedì 25 dicembre 2025

Nel giorno di Natale, Ender organizza un nuovo piano meticoloso per colpire duramente Yildiz. In una scena di forte tensione, Zeynep affronta apertamente il redivivo Alihan, chiedendo spiegazioni per la sua improvvisa assenza. Contemporaneamente, Halit affronta con decisione Zehra riguardo a una questione delicata che coinvolge il suo comportamento.

Forbidden Fruit 22–26 dicembre 2025: venerdì 26 dicembre 2025

La settimana si conclude con un momento di svolta: Yildiz, sentendosi in trappola, prende una decisione drastica e inattesa che avrà ripercussioni su tutti i personaggi. Di conseguenza, Ender festeggia il suo successo personale. Infine, Alihan torna definitivamente in città, portando con sé una rivelazione che sconvolge tutti i protagonisti e promette di cambiare gli equilibri della soap opera.

Dove vederla

La soap opera Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 tutti i giorni feriali, a partire dalle ore 14:10. Tutte le repliche delle puntate e la possibilità di rivedere gli episodi sono disponibili gratuitamente in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.