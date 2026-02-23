Settimana ad alta tensione per La forza di una donna (Kadın): nelle puntate in onda su Canale 5 dal 23 al 28 febbraio 2026, nuovi colpi di scena travolgono Bahar, Ceyda, Enver, Sirin e Arif. Tra incendi devastanti, accuse infamanti e dubbi sempre più pesanti sulla paternità di Arda, gli equilibri dei protagonisti sono destinati a spezzarsi definitivamente.

Mentre Bahar cerca faticosamente di ricostruire una parvenza di normalità per i suoi figli, la perfidia di Sirin non conosce sosta, arrivando a colpire i membri più fragili della famiglia. Nel frattempo, un segreto legato al passato di Sarp riemerge, scatenando reazioni violente e inaspettate.

Lunedì 23 febbraio – La forza di una donna 23–28 febbraio 2026

Ceyda riceve una telefonata improvvisa dalla sorella che la costringe a partire d’urgenza per il suo paese d’origine. In preda alla disperazione e non sapendo a chi affidare le sue incombenze, chiede aiuto a Emre. Tuttavia, l’uomo oppone un netto rifiuto: ha appena scoperto una verità scioccante che lo ha profondamente turbato, rendendolo incapace di occuparsi dei problemi altrui.

Martedì 24 febbraio 2026

La salute mentale di Enver peggiora drasticamente: l’uomo continua ad avere visioni lucide dei suoi cari scomparsi. A causa di una grave distrazione dovuta a questo stato confusionale, provoca un incendio che causa un disastro irreparabile all’abitazione.

Approfittando del caos e del fatto di essere rimasta sola con Nisan e Doruk, Sirin mette in atto l’ennesimo piano crudele: racconta ai bambini una versione distorta della realtà che li lascia sconvolti, minando la loro serenità e la fiducia verso gli adulti che li circondano.

Mercoledì 25 febbraio – La forza di una donna 23–28 febbraio 2026

In seguito all’incendio che ha reso inagibile la loro casa, Enver e Sirin si trasferiscono momentaneamente da Bahar. La convivenza forzata in spazi ristretti spinge Enver a valutare l’idea di spostarsi temporaneamente nella casa di Sarp, finché non sarà trovata una soluzione definitiva.

Ceyda, colpita da una forte febbre che la debilita completamente, è impossibilitata a presentarsi al lavoro. Per evitare che l’amica perda l’impiego, Bahar decide di sostituirla presentandosi a casa della signora Fazilet.

Giovedì 26 febbraio 2026

Il veleno sparso da Sirin inizia a dare i suoi frutti: manipolati dai racconti della zia, i piccoli Nisan e Doruk si convincono che Arif sia l’unico responsabile della morte di Sarp e Hatice. I bambini si scagliano con rabbia contro l’uomo, lasciandolo ferito e impotente davanti a tanto astio.

Intanto, la signora Fazilet, una scrittrice di successo che sta attraversando un periodo di profonda crisi creativa, inizia a osservare Bahar con occhi diversi. La determinazione e la storia drammatica della donna sembrano risvegliare in lei un interesse che va oltre il semplice rapporto professionale.

Venerdì 27 febbraio – La forza di una donna 23–28 febbraio 2026

Ceyda e Bahar, tormentate dal dubbio, decidono di prendere in mano la situazione riguardante il piccolo Arda: organizzano segretamente un nuovo test di paternità per accertare una volta per tutte se Emre sia davvero il padre biologico del bambino.

Nel frattempo, Arif accetta un’offerta di lavoro proprio da Emre. Nonostante la nuova occupazione, il senso di colpa e il debito morale che sente verso Bahar e la sua famiglia continuano a tormentarlo, spingendolo a cercare un modo per farsi perdonare dai bambini.

Sabato 28 febbraio (ore 15:30)

Enver confida a Ceyda un dettaglio inquietante: il ritrovamento di un reggiseno femminile nella casa di Sarp. Ceyda, convinta di aver identificato la proprietaria dell’indumento, ne parla immediatamente con Bahar. La reazione di quest’ultima è furiosa e si scaglia con inaudita violenza verbale nei confronti di Yusuf.

In procinto di partire, Ceyda affida Arda a Enver. Tuttavia, l’uomo si trova costretto a sbrigare delle commissioni urgenti e decide impulsivamente di portare il bambino da Emre. Mentre Ceyda attende con il fiato sospeso che Jale le comunichi i risultati del test, nuovi equilibri rischiano di saltare per sempre.

