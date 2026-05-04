Lunedì 4 maggio – Il Paradiso delle Signore 4–8 maggio 2026

La programmazione settimanale si apre con una tensione insostenibile che avvolge Villa Guarnieri. Greta subisce un grave incidente proprio mentre si trova a colloquio con Adelaide, la quale vive ore di pura angoscia per la scomparsa di Odile. Tuttavia, un raggio di luce squarcia l’oscurità grazie all’intervento di Matteo: il giovane contabile comunica di aver rintracciato un indizio fondamentale per localizzare il nascondiglio dei rapitori. Contemporaneamente, a Milano fervono i preparativi per le nozze di Irene, ma l’evento prende una piega drammatica quando la capocommessa decide di abbandonare Cesare a pochi passi dal sì. Mentre lo sposo affronta lo shock, Johnny e Mimmo organizzano la loro partenza, sebbene un imprevisto modifichi i piani del magazziniere.

Martedì 5 maggio: la liberazione di Odile

Successivamente, Irene e Johnny iniziano a progettare una fuga d’amore per un lungo viaggio lontano dalle malelingue cittadine. Nel frattempo, le Veneri devono rimboccarsi le maniche per gestire il disorientamento delle clienti al Paradiso, causato proprio dalla fuga improvvisa della loro responsabile. Cesare attraversa un momento di profonda prostrazione, cercando faticosamente di salvare le apparenze di fronte al giudizio dei colleghi. La notizia più attesa arriva però da Matteo, il quale porta a termine l’operazione di salvataggio liberando Odile. Nonostante il ritorno a casa, la ragazza appare profondamente segnata dall’esperienza traumatica e manifesta il desiderio radicale di cancellare ogni appartenenza al casato dei Marchesi.

Mercoledì 6 maggio – Il Paradiso delle Signore 4–8 maggio 2026

Per risollevare il morale dello staff e incrementare le vendite dopo i recenti scandali, Roberto organizza un evento speciale dedicato al Giro d’Italia. La carenza di organico spinge Rosa ad accettare il ruolo di Venere pro-tempore, portando freschezza tra i banchi del negozio. Intanto, Umberto affronta una nuova crisi finanziaria: Odile ha bloccato l’intera produzione dei modelli di Greta, mettendo a rischio i contratti aziendali. Mentre Cesare cerca conforto in ambienti poco raccomandabili per dimenticare l’umiliazione subita da Irene, Tancredi compie un passo decisivo. L’uomo consegna a Rosa una missiva che contiene una proposta professionale irrinunciabile: trasferirsi in Vietnam come reporter di guerra. Questa occasione obbliga la ragazza a riflettere seriamente sulle proprie ambizioni e sul legame che la trattiene a Milano.

Giovedì 7 maggio: allarme per il piccolo Michelino

In seguito, Umberto prova a moderare l’atteggiamento ribelle di Odile coinvolgendo nuovamente Matteo nella disputa familiare. Tuttavia, la giovane ribadisce con forza la propria indipendenza, rifiutando qualsiasi tutela paterna. A casa di Mirella scatta un allarme immediato poiché la donna sospetta che un estraneo abbia avvicinato il piccolo Michelino con intenzioni sospette. Contemporaneamente, il caso Cesare agita l’intero quartiere: l’uomo svanisce nel nulla e Rebecca teme che possa essere accaduto il peggio. Al Paradiso, intanto, l’atmosfera si carica di malinconia mentre Rosa e Marcello si scambiano una promessa d’amore solenne prima della separazione forzata che porterà la giornalista verso territori di guerra.

Venerdì 8 maggio – Il Paradiso delle Signore 4–8 maggio 2026

L’ultimo appuntamento settimanale alza ulteriormente l’asticella della tensione. Irene, mentre termina i bagagli per partire con Johnny, riceve la notizia della sparizione di Cesare e ne resta profondamente scossa. L’individuo misterioso che osservava Michelino palesa finalmente le sue intenzioni a Mirella, riaccendendo ferite del passato che sembravano ormai chiuse per sempre. Sul fronte creativo della GMM, Odile ritrova finalmente l’ispirazione grazie al sostegno morale di Matteo e propone una visione stilistica d’avanguardia per il futuro dell’azienda. Infine, un’ombra sinistra cade sul destino di Marcello: l’uomo smarrisce un oggetto dal grande valore affettivo, simbolo del suo rapporto con Rosa, e interpreta questo incidente come un presagio di sventura per la missione imminente della sua compagna.

Dove seguire gli episodi in TV e streaming

Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore vanno in onda regolarmente su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle ore 16:00. Per chi preferisce la visione flessibile, l’intero catalogo degli episodi rimane disponibile in streaming gratuito e in modalità on demand sulla piattaforma RaiPlay. Grazie a questo servizio, i telespettatori possono recuperare in qualsiasi momento le vicende ambientate a Milano e restare sempre aggiornati sui segreti e le passioni che animano il grande magazzino più amato del piccolo schermo italiano.