La settimana dal 20 al 26 aprile 2026 de La forza di una donna in onda su Canale 5 porta nuovi conflitti familiari, tensioni crescenti e scelte decisive. Ceyda torna a lavorare per Fazilet, Sirin continua a tramare nell’ombra, Arif e Bahar si liberano della pistola di Sarp senza sapere di essere stati ingannati, mentre Enver compie un gesto importante per aiutare Bahar. Una settimana intensa, ricca di emozioni, colpi di scena e momenti che cambieranno i rapporti tra i protagonisti.

Lunedì 20 aprile 2026 – La forza di una donna 20-26 aprile 2026

Ceyda racconta a Bahar di essere tornata a lavorare per Fazilet, dopo che Raif le ha rivelato la verità sui gioielli. Arif va da Enver per prendere la pistola di Sarp e liberarsene, e Bahar decide di accompagnarlo.

Martedì 21 aprile 2026

Enver ha imballato la pistola con cura, ma non sa che Sirin, prima che lui la consegnasse ad Arif, l’ha sostituita con dei sassi. Un sabotaggio che potrebbe avere conseguenze imprevedibili per tutti i coinvolti.

Mercoledì 22 aprile 2026 – La forza di una donna 20-26 aprile 2026

Ceyda scopre che Satilmis ha messo da parte dei soldi per evitare che Arda venga portato via. Dopo essersi liberati della “pistola”, Arif e Bahar si ritrovano a cena con alcuni amici dell’università di Arif, cercando un momento di normalità.

Giovedì 23 aprile 2026

Nisan e Doruk non vedono l’ora di festeggiare il nuovo anno e sperano di poter fare regali grazie ai soldi della vendita della casa di Hatice ed Enver. Ma Bahar spiega che la vendita potrebbe slittare: l’acquirente non si è più fatto vivo, gettando nello sconforto i bambini.

Venerdì 24 aprile 2026 – La forza di una donna 20-26 aprile 2026

Contro ogni aspettativa di Fazilet, Raif è felice di addobbare l’albero con Ceyda. Nonostante le spiegazioni sul furto dei gioielli, Fazilet fatica ancora a crederle del tutto. Intanto, Kismet ripensa al passato con Cem e al dolore per la perdita della figlia.

Sabato 25 aprile 2026

Ceyda mostra a Fazilet una foto in cui indossa gli orecchini durante una serata con Raif, dimostrando così di averli ricevuti da lui. Fazilet capisce finalmente che suo figlio è felice con Ceyda. Poco dopo arriva Buket, l’ex fidanzata di Raif, e Ceyda fatica a nascondere la sua gelosia.

Domenica 26 aprile 2026 – Ore 15:00 – La forza di una donna 20-26 aprile 2026

Enver riesce finalmente a vendere il terreno della casa bruciata e, nonostante l’opposizione di Sirin, dà a Bahar la sua parte di eredità. Bahar usa quei soldi per ripagare il debito con Fazilet. Intanto Raif consegna a Ceyda dei regali per i bambini e lei va a casa di Emre per portare un dono a Satilmis.

Dove vederla

La serie va in onda su Canale 5 alle ore 16:05, il sabato alle 15:50 e la domenica alle 15:00. Gli episodi sono disponibili anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.