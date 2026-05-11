Una settimana cruciale attende la soap turca che ha conquistato il cuore dei telespettatori in Italia. La terza stagione de La forza di una donna serie tv si avvia verso momenti di altissima tensione su Canale 5, con una programmazione estesa che copre l’intero arco settimanale, dal lunedì alla domenica pomeriggio. Le trame ambientate tra i quartieri di Istanbul, in onda dall’11 al 17 maggio 2026, segnano la resa dei conti finale per la malvagia Sirin e la meritata rinascita di Bahar. Il racconto intreccia successi editoriali inaspettati e nuovi inizi sentimentali, trasportando il pubblico nelle atmosfere autentiche della Turchia contemporanea.

La forza di una donna 11–17 maggio 2026 – Lunedì 11 maggio

La settimana inizia con un dramma sfiorato che scuote profondamente la casa di Bahar a Istanbul. La protagonista interviene appena in tempo per strappare il piccolo Doruk dalle grinfie di Sirin, la quale mostra segni di squilibrio sempre più evidenti. In questo frangente, Bahar perde completamente il controllo e sfoga tutta la sua rabbia repressa contro la sorella, accusandola di voler distruggere la felicità dei suoi figli. Sirin, sentendosi braccata e isolata dal resto della famiglia, sceglie la via della fuga. La ragazza trova rifugio in un hotel di dubbia reputazione situato nella periferia della metropoli, con l’intento preciso di far perdere le proprie tracce e pianificare una vendetta nell’ombra.

Martedì 12 maggio

La verità sulla tragica morte di Sarp emerge finalmente con chiarezza tra le strade della Turchia. Arif informa Enver e Bahar di aver recuperato dettagli agghiaccianti sulle responsabilità dirette di Sirin nella scomparsa dell’uomo. Le prove indicano una manipolazione crudele che ha portato alla fine di Sarp. Sconvolti dalla pericolosità della giovane, i due arrivano a una conclusione drastica ma necessaria per garantire la sicurezza di tutti i familiari: Sirin deve ricevere cure urgenti presso un ospedale psichiatrico specializzato.

La forza di una donna 11–17 maggio 2026 – Mercoledì 13 maggio

Mentre la caccia a Sirin prosegue senza sosta tra i vicoli di Istanbul, Ceyda riceve una comunicazione meravigliosa che cambia le sue prospettive di vita: ottiene il permesso legale per tenere Arda con sé. La gioia illumina il suo volto, ma un evento spiacevole smorza immediatamente l’entusiasmo. Quando la donna telefona a Emre per condividere il traguardo raggiunto, scopre che l’uomo ha abusato pesantemente di alcolici. Emre versa in uno stato di incoscienza, lasciando i bambini del tutto incustoditi nell’appartamento e mettendo in serio pericolo la loro incolumità fisica, un fatto che scatena la furia e la preoccupazione di Ceyda.

Giovedì 14 maggio

Jale ed Enver affrontano un colloquio decisivo con il medico curante di Sirin per valutare lo stato mentale della ragazza. Lo specialista conferma i timori della famiglia: la giovane rappresenta un pericolo reale per sé stessa e per l’intera comunità della Turchia. Il medico prescrive l’assunzione immediata di farmaci specifici e dichiara inevitabile il ricovero coatto in una struttura protetta. Tuttavia, Sirin permane nel suo nascondiglio in hotel, ignorando ogni tentativo di contatto telefonico e studiando una mossa disperata per evitare la cattura.

La forza di una donna 11–17 maggio 2026 – Venerdì 15 maggio

Ceyda comunica a Emre e Satilmis che, grazie all’abile intervento legale di Kismet, Dursun ha finalmente rinunciato a ogni pretesa economica per lasciare Arda sotto la sua custodia. Emre, profondamente commosso dal coraggio della donna, compie un passo azzardato e propone a Ceyda di formare una vera famiglia, dimenticando i contrasti del passato. La risposta della protagonista gela però le sue speranze: pur ammettendo di aver nutrito un amore profondo per lui in passato, Ceyda rifiuta la proposta di matrimonio. La donna confessa apertamente di aver donato il suo cuore a un altro uomo, segnando una rottura definitiva con il passato sentimentale che li univa a Istanbul.

Sabato 16 maggio

Sirin agisce con furtività e torna a casa di Enver per rubare i risparmi dell’uomo, ma la ricerca fallisce e la ragazza scappa nuovamente prima di essere scoperta. Durante la fuga in strada, incrocia Yusuf, il quale avverte immediatamente Arif della presenza della fuggitiva nel quartiere. Contemporaneamente, Bahar accompagna Fazilet presso la casa editrice e trova il coraggio di rivelare l’atroce verità: Sirin ha ucciso Sarp. Una volta giunte negli uffici, Bahar riceve una sorpresa che le cambia la carriera: Fazilet annuncia la pubblicazione del libro sulla sua vita, inserendo ufficialmente il nome di Bahar in copertina come autrice e protagonista. Nel frattempo, Raif organizza una serata speciale e rivolge finalmente la sua proposta ufficiale a Ceyda.

La forza di una donna 11–17 maggio 2026 – Domenica 17 maggio

Il cerchio delle indagini si chiude definitivamente nel cuore della Turchia. Enver riesce a tendere una trappola a Sirin, la quale cade nel tranello e finisce nelle mani della polizia. Le autorità la conducono in cella con l’accusa formale di omicidio nei confronti di Sarp e tentato omicidio ai danni del piccolo Doruk. Per Bahar inizia un periodo di gloria inaspettata: il suo libro ottiene un successo planetario e i produttori televisivi le propongono di trasformare la sua storia in una serie TV di successo. La rinascita della protagonista appare completa, circondata dall’affetto dei suoi figli e dalla stima della comunità editoriale.

Mentre i piccoli Satilmis, Nisan e Doruk cercano con pazienza di far pronunciare ad Arda la parola “mamma” per fare una sorpresa a Ceyda, l’atmosfera si rasserena del tutto. Fazilet invita l’intero gruppo nella sua residenza in montagna per organizzare nei minimi dettagli le nozze tra Ceyda e Raif. La bellezza dei paesaggi turchi fa da cornice a questo lieto fine, dove la giustizia trionfa sulle cattiverie di Sirin e l’amore vince su ogni avversità economica e sociale che ha caratterizzato le stagioni precedenti.

Dove vederla

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle ore 16:05. La rete riserva inoltre appuntamenti speciali il sabato e la domenica pomeriggio per seguire i momenti salienti della fiction. Tutti gli episodi sono disponibili in contemporanea e in modalità on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity, consentendo agli spettatori di recuperare ogni dettaglio della vita di Bahar a Istanbul.