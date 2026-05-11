La settimana si apre con un carico di emozioni, colpi di scena e decisioni drastiche che potrebbero cambiare per sempre il destino dei protagonisti della Milano degli anni ’60. La decima stagione de Il Paradiso delle Signore serie tv continua ad appassionare il pubblico di Rai 1, mantenendo l’appuntamento quotidiano delle 16:00. Le puntate in onda dall’11 al 15 maggio 2026 focalizzano l’attenzione sulla misteriosa sparizione di Cesare, sui tormenti amorosi di Mirella e su una notizia sconvolgente dal fronte che coinvolge Rosa, mettendo in serio allarme Marcello Barbieri. La narrazione attraversa i lussuosi saloni della Villa e le strade laboriose della Lombardia, intrecciando i destini dei personaggi con la realtà sociale dell’epoca attraverso una scrittura serrata e coinvolgente.

Il Paradiso delle Signore 11–15 maggio 2026 – Lunedì 11 maggio

L’inizio della settimana trasmette un profondo senso di angoscia tra i corridoi del grande magazzino di Milano. Rebecca manifesta una forte preoccupazione per la sorte di Cesare e cerca immediatamente conforto in Irene. Quest’ultima, rientrata in città con il peso di diversi sensi di colpa, sceglie di agire tempestivamente per risolvere il mistero. Parallelamente, Odile prova a focalizzare le proprie energie sul lavoro presso la GMM, accettando i preziosi suggerimenti di Matteo e Marcello per lo sviluppo della nuova collezione di moda. Mirella, d’altra parte, affronta una sfida personale significativa quando decide di far incontrare il piccolo Michelino a Luigi, sperando in una riconciliazione duratura che possa sanare le ferite del passato e donare stabilità al bambino.

Tuttavia, la quiete svanisce bruscamente nel finale della giornata. Marcello riceve una comunicazione improvvisa da Rosa, mentre il ritrovamento della giacca di Cesare lungo i Navigli di Milano scatena il panico tra i conoscenti, facendo ipotizzare il peggio per l’uomo scomparso. La polizia della Lombardia avvia i primi rilievi, ma l’incertezza regna sovrana tra i soci del Paradiso. In aggiunta, la tensione tra Marcello e il resto della famiglia cresce, poiché il giovane Barbieri percepisce un pericolo imminente che riguarda la sicurezza della sua amata Rosa, impegnata in una missione rischiosa lontano dai confini milanesi.

Martedì 12 maggio

Irene non si dà per vinta e, con il supporto strategico di Johnny, avvia le ricerche ufficiali. La ragazza accetta l’idea di Rebecca di trasmettere un appello disperato attraverso le frequenze radiofoniche locali, confidando che Cesare possa captare il messaggio ovunque si trovi. Mentre al Paradiso lo staff festeggia il successo legato al Giro d’Italia, Concetta riceve l’attenzione inaspettata di un nuovo cliente, scatenando le prime reazioni di gelosia in famiglia. Fortunatamente, l’appello radiofonico raggiunge lo scopo prefissato: l’uomo ascolta le parole cariche di speranza di Irene e decide di abbandonare finalmente il suo nascondiglio segreto per fare ritorno a casa.

Il Paradiso delle Signore 11–15 maggio 2026 – Mercoledì 13 maggio

La giornata pone Marta Guarnieri al centro di un evento cruciale, mentre si impegna nei preparativi per una prestigiosa serata di gala presso il Circolo di Milano, un appuntamento curato dal Vicariato Lombardo. Sorprendentemente, Adelaide di Sant’Erasmo comunica la sua intenzione di non partecipare, lasciando campo libero alla nipote nella gestione della scena pubblica e dei rapporti con l’alta borghesia della Lombardia. Nel settore lavorativo, Odile incontra diversi ostacoli nella selezione di un nuovo stilista per la GMM, ma Matteo la incoraggia a fidarsi del proprio talento creativo senza lasciarsi condizionare dai giudizi esterni. Il legame tra i due si rafforza, creando nuove dinamiche lavorative e personali.

Contemporaneamente, la gelosia di Ciro esplode prepotentemente a causa delle costanti attenzioni che un cliente riserva a sua moglie Concetta, creando imbarazzo all’interno della Caffetteria e mettendo a dura prova la pazienza della donna. Ciro fatica a gestire il cambiamento di ruolo della moglie, ora più indipendente e sicura di sé. A chiudere la giornata interviene il ritorno effettivo di Cesare a Milano. L’uomo riappare visibilmente provato, ma l’intervento provvidenziale di Johnny lo salva da una situazione complicata con alcuni creditori pericolosi che lo tallonavano da giorni per debiti legati al mondo delle scommesse clandestine.

Giovedì 14 maggio

Il successo ottenuto durante la premiazione al Circolo apre a Marta una strada professionale inaspettata. Riceve infatti la proposta ufficiale di trasferirsi a Roma per guidare un importante progetto di case-famiglia patrocinato dal Vaticano. Questa opportunità mette la donna di fronte a un bivio sentimentale e geografico tra la Lombardia e il Lazio. Nel frattempo, Odile ritrova l’ispirazione collaborando con Botteri e rafforzando la sua posizione in azienda. La situazione familiare dei Puglisi peggiora drasticamente: Ciro perde il controllo in galleria, umiliando Concetta davanti a testimoni. Ma il vero dramma colpisce Marcello: leggendo l’ultimo reportage inviato da Rosa, l’uomo trova conferma ai suoi peggiori timori. Una notizia terribile giunge dal fronte, certificando che la sicurezza della ragazza risulta ormai compromessa definitivamente.

Il Paradiso delle Signore 11–15 maggio 2026 – Venerdì 15 maggio

La settimana si conclude con un miscuglio di speranza e profonda preoccupazione che scuote l’intero magazzino di Milano. Odile ritrova piena fiducia in sé stessa grazie a un efficace lavoro di squadra che valorizza le sue intuizioni stilistiche. Cesare, pur avendo perso ogni risorsa finanziaria a causa della sua dipendenza dal gioco d’azzardo, trova in Irene una mano tesa e sincera per ricominciare una nuova vita lontano dai vizi. Al contrario, Mirella rimane bloccata dalle paure del passato, risultando incapace di lasciarsi andare totalmente nel rapporto con Luigi, nonostante il forte desiderio di ricostruire una famiglia unita per il bene di suo figlio.

Infine, la notizia del ferimento di Rosa colpisce duramente Villa Guarnieri e tutti i dipendenti del Paradiso in Lombardia. Adelaide, mossa da una rara e autentica solidarietà, decide di ignorare ogni vecchia ruggine personale e offre a Marcello tutto il suo peso politico e sociale. La contessa si attiva immediatamente per organizzare il rientro immediato di Rosa in Italia, garantendole le migliori cure mediche. Questo evento drammatico unisce personaggi solitamente distanti, mentre Marcello attende con il fiato sospeso l’arrivo dell’aereo che riporterà la ragazza a Milano, pregando che le sue condizioni non siano troppo gravi.

Dove vederla

Il Paradiso delle Signore va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 16:00. Tutti gli episodi restano disponibili anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay, sia in modalità diretta che on demand, permettendo al pubblico di recuperare ogni passaggio fondamentale della storia ambientata nel cuore di Milano.