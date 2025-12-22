La soap opera spagnola La Promessa prosegue la messa in onda su Rete 4, mantenendo l’appuntamento quotidiano alle ore 19:45. La settimana che va da lunedì 22 a domenica 28 dicembre 2025 si preannuncia ricca di tensione e nuove scoperte proprio nel periodo festivo. La narrazione è dominata dalle vicende di Jana, in cerca di documenti segreti, Dolores, il cui passato continua a emergere, Cruz, la marchesa che non arretra di fronte a nulla, Curro, costretto a dure scelte, Angela e Martina, coinvolte nei piani della marchesa, e Ramona, portatrice di rivelazioni cruciali. La tenuta si trasforma in un teatro di segreti, minacce e rivelazioni inattese.

La Promessa 22–28 dicembre 2025: lunedì 22 dicembre 2025

In questo primo episodio della settimana, Jana fa una scoperta cruciale: trova un documento segreto che risulta legato al passato di Dolores. Di conseguenza, il mistero che circonda Dolores si infittisce. Intanto, Cruz, temendo l’influenza di una nuova figura, intensifica le sue intimidazioni e minaccia apertamente Angela. Nel frattempo, Curro, sempre più attento alle dinamiche familiari, continua a nutrire forti sospetti nei confronti delle azioni nascoste e ambigue di Lorenzo.

La Promessa martedì 23 dicembre 2025

Angela, non tollerando l’intimidazione, affronta direttamente Cruz in un teso e aperto confronto verbale che rischia di avere serie conseguenze. La giovane Martina si trova in uno stato di grande incertezza, i suoi sentimenti e i suoi doveri continuano a combattere. Nel frattempo, Maria riceve una lettera misteriosa e anonima, il cui contenuto la getta in uno stato di allarme e confusione.

La Promessa 22–28 dicembre 2025: mercoledì 24 dicembre 2025

Alla Vigilia di Natale, spinta dalla sua missione, Jana intensifica le indagini concentrandosi sulla misteriosa stanza segreta all’interno della tenuta. Ricardo affronta direttamente Ana, cercando un chiarimento riguardo a una questione delicata che li coinvolge. Nello stesso episodio, Ramona, una figura chiave del passato, rivela un dettaglio di fondamentale importanza che potrebbe cambiare il corso delle indagini di Jana.

La Promessa giovedì 25 dicembre 2025

Nel giorno di Natale, la tensione raggiunge un punto di rottura: Cruz perde il controllo e la sua maschera di marchesa cede davanti alla sua intera famiglia. Curro, di fronte a un bivio, prende una decisione drastica che rischia di avere serie ripercussioni sul suo futuro. Contemporaneamente, Jana riceve un messaggio criptico e misterioso, un indizio che sembra collegarsi direttamente ai suoi sforzi per la verità.

La Promessa 22–28 dicembre 2025: venerdì 26 dicembre 2025

Angela, sentendosi in costante pericolo a causa dei piani di Cruz, teme seriamente per la sua sicurezza personale. Cruz tenta apertamente di manipolare Martina, usando la sua confusione emotiva a suo vantaggio. Nel frattempo, Maria, incapace di gestire da sola l’ansia, si confida con Pia, esponendole tutti i suoi dubbi riguardo al mittente della lettera anonima ricevuta.

La Promessa sabato 27 dicembre 2025

Il grande giorno della scoperta per Jana: Jana riesce a unire i pezzi, scoprendo un collegamento cruciale e inatteso tra il passato di Dolores e la figura del Barone. Cruz festeggia un piccolo successo personale o finanziario, convinta di aver superato un ostacolo. In un duro confronto, Curro affronta apertamente Lorenzo, mettendo fine ai loro silenzi e ai loro giochi di potere.

La Promessa domenica 28 dicembre 2025

La settimana si conclude con un’escalation di drammaticità: Angela riceve una minaccia finale che la costringe a reagire in modo estremo. Jana, ormai in possesso di tutte le informazioni, affronta direttamente Cruz, sfidando apertamente la sua autorità e la sua versione dei fatti. Infine, Ricardo prende una decisione inattesa che sconvolge completamente gli equilibri della tenuta, lasciando tutti i personaggi in bilico per l’anno nuovo.

Dove vederla

La soap opera La Promessa va in onda quotidianamente su Rete 4 alle ore 19:45. Tutte le repliche delle puntate e la possibilità di rivedere gli episodi sono disponibili gratuitamente sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.