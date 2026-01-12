La seguitissima soap spagnola La Promessa continua ad appassionare i telespettatori su Rete 4. L’appuntamento quotidiano delle 19:45 propone episodi inediti ed emozionanti nella settimana che va dal 12 al 18 gennaio 2026. Infatti, le trame si concentrano sulle vicende di Jana, Dolores, Cruz, Curro, Angela, Martina e Ramona. Dunque, segreti inconfessabili, minacce velate e rivelazioni scioccanti dominano la scena in questi nuovi appuntamenti.
La Promessa 12–18 gennaio 2026: lunedì 12 gennaio 2026
Innanzitutto, nella puntata di lunedì, Jana porta alla luce una verità sconvolgente che riguarda Dolores. Contemporaneamente, Cruz lancia pesanti minacce contro Angela per proteggere i suoi interessi. Inoltre, Curro inizia a nutrire forti sospetti sull’operato e le intenzioni di Lorenzo.
La Promessa martedì 13 gennaio 2026
Successivamente, martedì vede Angela decidere di affrontare Cruz a viso aperto. Nel frattempo, Martina attraversa un periodo di grande confusione emotiva. Intanto, Maria riceve una misteriosa lettera anonima che la inquieta profondamente.
La Promessa 12–18 gennaio 2026: mercoledì 14 gennaio 2026
A metà settimana, ovvero mercoledì, Jana focalizza le sue indagini sulla misteriosa stanza segreta. Parallelamente, Ricardo ha un duro confronto con Ana. In aggiunta, Ramona svela un dettaglio cruciale che potrebbe cambiare le carte in tavola per tutti.
La Promessa giovedì 15 gennaio 2026
In seguito, giovedì porta nuovi conflitti. Infatti, Cruz perde totalmente il controllo davanti al resto della famiglia. Di conseguenza, Curro prende una decisione drastica per il suo futuro. Allo stesso tempo, Jana riceve un messaggio enigmatico che richiede la sua attenzione immediata.
La Promessa 12–18 gennaio 2026: venerdì 16 gennaio 2026
Venerdì, la tensione sale ulteriormente. Infatti, Angela teme seriamente per la propria incolumità. Tuttavia, Cruz prosegue i suoi piani e tenta di manipolare la giovane Martina. Infine, Maria apre il suo cuore e confida a Pia i suoi dubbi più profondi.
La Promessa sabato 17 gennaio 2026
Sabato, le indagini portano frutti. Jana individua un collegamento inquietante tra Dolores e il Barone. Mentre Cruz celebra un successo personale, Curro affronta Lorenzo in modo diretto e senza mezzi termini.
La Promessa 12–18 gennaio 2026: domenica 18 gennaio 2026
Concludendo la settimana, domenica riserva colpi di scena. Angela riceve una nuova minaccia che la spaventa. Perciò, Jana sfida apertamente Cruz. Infine, Ricardo compie una scelta inaspettata che sconvolge l’equilibrio dell’intera tenuta.
