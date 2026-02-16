Settimana di grandi tensioni e colpi di scena al grande magazzino più amato d’Italia. La decima stagione della soap italiana Il Paradiso delle Signore prosegue la sua corsa su Rai 1, in onda ogni pomeriggio alle 16:00. Le puntate dal 16 al 20 febbraio 2026 stringono il cerchio attorno ai segreti della Contessa e mettono a dura prova il futuro di una delle coppie più amate. Rosa, Marcello, Adelaide, Odile, Roberto e Tancredi animano scontri che cambieranno definitivamente gli equilibri del Paradiso.

Lunedì 16 febbraio – Il Paradiso delle Signore 16–20 febbraio 2026

L’inizio della settimana propone uno scontro frontale senza precedenti. Rosa affronta a viso aperto Adelaide dopo aver scoperto un dettaglio compromettente. Questo segreto possiede il potenziale per distruggere la reputazione della Contessa in tutta l’alta società milanese. Nel frattempo, Marcello appare sempre più distante e cupo. Il suo atteggiamento insolito solleva forti preoccupazioni tra i suoi soci storici, i quali temono un crollo emotivo del giovane imprenditore. Rosa cerca un dialogo, ma l’uomo si chiude in un silenzio impenetrabile, alimentando dubbi sulla solidità del loro legame. La tensione tra le mura della Villa e i corridoi del magazzino cresce a dismisura, portando a galla vecchi rancori mai sopiti.

Martedì 17 febbraio

La giovane Odile non si ferma e inizia a indagare segretamente sul passato della madre. La ragazza desidera scoprire cosa nasconde Adelaide dietro la sua maschera di perfezione. Parallelamente, al magazzino, Roberto prova a risollevare il morale del team. Il consulente propone un nuovo evento esclusivo al Paradiso per attirare la raffinata clientela milanese, sperando di distogliere l’attenzione dai drammi personali che coinvolgono i vertici dell’azienda. La creatività di Roberto mette in moto le Veneri, ma l’ombra del mistero di Odile aleggia su ogni iniziativa.

Mercoledì 18 febbraio – Il Paradiso delle Signore 16–20 febbraio 2026

La crisi di Marcello arriva a un punto di svolta decisivo. L’uomo valuta seriamente un trasferimento temporaneo lontano da Milano. Marcello sente il bisogno di fare chiarezza nei suoi sentimenti, lontano dalle pressioni lavorative e dai conflitti con la Contessa. Rosa apprende casualmente le sue intenzioni e sprofonda nello sconforto. La donna teme che la loro storia d’amore affronti un pericolo mortale. Tuttavia, Rosa non intende arrendersi senza combattere e cerca un ultimo confronto per convincere Marcello a restare. La sofferenza del giovane Barbieri appare però troppo radicata, rendendo ogni tentativo di conciliazione estremamente fragile e incerto. Il futuro della coppia rimane appeso a un filo, mentre i preparativi per il nuovo evento subiscono rallentamenti a causa del clima teso.

Giovedì 19 febbraio

Mentre Adelaide si sente accerchiata dalle scoperte di Rosa e dai sospetti della figlia, trova un alleato inatteso. Questa figura misteriosa si dichiara pronta a difenderla dalle accuse più infamanti. Sul fronte professionale, Tancredi ottiene un’informazione molto utile per la sua rivista. Questo scoop potrebbe mettere in seria difficoltà i suoi avversari commerciali e personali. Tancredi agisce con astuzia, muovendo le sue pedine per colpire il Paradiso nel suo momento di massima vulnerabilità interna, sfruttando le crepe nel rapporto tra i protagonisti.

Venerdì 20 febbraio – Il Paradiso delle Signore 16–20 febbraio 2026

La settimana si chiude con decisioni irrevocabili che lasciano il pubblico con il fiato sospeso. Rosa prende una posizione importante che spiazza l’intero staff del magazzino e la famiglia Sant’Erasmo. La sua determinazione costringe Adelaide a una mossa difensiva rischiosa. Contemporaneamente, Marcello annuncia ufficialmente una scelta radicale. Questa risoluzione cambia radicalmente gli equilibri di potere all’interno del Paradiso delle Signore. I dipendenti accolgono la notizia con incredulità, mentre le dinamiche tra i soci subiscono uno scossone che lascerà ferite profonde anche nelle settimane successive. Il destino del magazzino e dei suoi protagonisti sembra ora imboccare una strada senza ritorno, carica di incognite per il futuro.

Dove seguire la serie

Il Paradiso delle Signore va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 16:00. Tutti gli episodi sono disponibili anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay, sia in diretta che in modalità on demand, per non perdere nemmeno un istante dei drammi milanesi.