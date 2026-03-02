L’appassionante saga de La Promessa continua a regalare colpi di scena nelle puntate in onda dal 2 all’8 marzo 2026 su Rete 4 alle 19:45. La settimana sarà dominata dalla ricerca incessante della verità da parte di Jana e dai giochi di potere sempre più pericolosi orchestrati dalla marchesa Cruz. Le indagini sul passato di Dolores porteranno alla luce nuovi misteri che coinvolgono i piani alti della nobiltà spagnola.

Tra stanze segrete, minacce sussurrate nei corridoi del palazzo e alleanze inaspettate, gli abitanti della tenuta si troveranno ad affrontare una delle settimane più intense della stagione, dove ogni segreto svelato sembra aprirne uno ancora più oscuro.

Lunedì 2 marzo – La Promessa 2–8 marzo 2026

La settimana si apre con una scoperta sconvolgente: Jana riesce a trovare un collegamento segreto che getta nuova luce sulla scomparsa di Dolores. Nel frattempo, la tensione a palazzo sale vertiginosamente quando Cruz, sentendosi minacciata, rivolge un duro avvertimento ad Angela, intimandole di non interferire negli affari della famiglia Luján.

Martedì 3 marzo

Nonostante le intimidazioni, Angela non si lascia piegare e decide di affrontare apertamente Cruz, dando vita a uno scontro verbale che lascerà il segno. Intanto, Martina appare sempre più confusa riguardo ai propri sentimenti e alle pressioni familiari, faticando a trovare il proprio posto all’interno delle rigide gerarchie della tenuta.

Mercoledì 4 marzo – La Promessa 2–8 marzo 2026

Jana prosegue la sua indagine personale concentrandosi su una stanza segreta del palazzo che sembra custodire le risposte che cerca da una vita. Parallelamente, sul fronte della servitù, Ricardo inizia a nutrire forti sospetti e mette alle strette Ana, esigendo risposte chiare su alcuni comportamenti ambigui degli ultimi giorni.

Giovedì 5 marzo

La maschera di perfezione di Cruz inizia a incrinarsi: la marchesa perde il controllo durante un momento conviviale davanti a tutta la famiglia, rivelando una fragilità inaspettata. Approfittando del caos generale, Curro matura una decisione drastica che potrebbe allontanarlo per sempre dalle dinamiche di potere di cui è stato vittima finora.

Venerdì 6 marzo – La Promessa 2–8 marzo 2026

L’atmosfera si fa cupa per Angela, che inizia seriamente a temere per la propria incolumità dopo le recenti sfide alla marchesa. Nel frattempo, Maria decide di aprire il suo cuore e confida a Pia i dubbi laceranti che la tormentano, cercando consiglio in un momento di grande incertezza emotiva.

Sabato 7 marzo

Un nuovo tassello del puzzle si incastra: Jana scopre un legame inedito e inquietante tra la defunta Dolores e la figura del Barone, un dettaglio che cambia completamente la prospettiva della sua vendetta. Mentre la verità affiora, Cruz festeggia un piccolo successo personale, ignara che il terreno sotto i suoi piedi stia iniziando a cedere.

Domenica 8 marzo – La Promessa 2–8 marzo 2026

La settimana si chiude con un climax di tensione: Angela riceve una nuova, esplicita minaccia che la costringe a riflettere sulla sua permanenza alla tenuta. Jana, ormai sicura delle proprie prove, decide di abbandonare ogni cautela e affronta direttamente Cruz in una sfida che cambierà per sempre il loro rapporto.

Dove vederla

Le puntate de La Promessa vanno in onda tutti i giorni su Rete 4 alle 19:45. Gli episodi sono inoltre disponibili in diretta e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare anche le puntate precedenti e i contenuti extra della soap.