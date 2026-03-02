La decima stagione della soap italiana Il Paradiso delle Signore entra nel vivo con gli episodi in onda dal 2 al 6 marzo 2026 su Rai 1 alle 16:00. La settimana si preannuncia ricca di nuovi conflitti, segreti che riemergono dal passato e tensioni crescenti che vedranno protagonisti Rosa, Marcello, Adelaide, Odile, Roberto e Tancredi in un intreccio di passioni e colpi di scena.

Le trame si concentrano sulla difficile posizione della Contessa di Sant’Erasmo, messa alle strette da nuove prove, mentre Marcello si trova a un bivio sentimentale e professionale che potrebbe cambiare per sempre gli equilibri del grande magazzino milanese.

Lunedì 2 marzo – Il Paradiso delle Signore 2–6 marzo 2026

La settimana si apre con un colpo di scena: Rosa entra in possesso di un nuovo, scottante indizio che potrebbe finalmente incastrare Adelaide riguardo a una questione rimasta in sospeso. Nel frattempo, Marcello appare sempre più turbato: il giovane Barbieri fatica a gestire il peso dei segreti che lo legano alla Contessa e questo inizia a ripercuotersi sulla sua lucidità negli affari.

Martedì 3 marzo

Odile non si arrende e continua a indagare in modo discreto sul passato della madre, decisa a scoprire la verità su alcuni anni d’ombra della vita di Adelaide. Al Paradiso, Roberto è in fermento creativo: propone ufficialmente un nuovo numero speciale della rivista Paradiso Market, cercando di coinvolgere le Veneri in un progetto editoriale ambizioso che possa rilanciare l’immagine del magazzino.

Mercoledì 4 marzo – Il Paradiso delle Signore 2–6 marzo 2026

Marcello attraversa una profonda crisi personale e valuta seriamente un cambiamento radicale nella sua vita, ipotizzando anche un allontanamento da Milano. Questa incertezza spaventa Rosa, la quale teme che la loro relazione sia ormai in bilico a causa delle ombre che Marcello non riesce a scacciare. La distanza tra i due si fa sempre più marcata.

Giovedì 5 marzo

Mentre la sua posizione si fa precaria, Adelaide gioca d’astuzia e trova un alleato inatteso che potrebbe aiutarla a proteggere il suo onore e il suo patrimonio. Parallelamente, Tancredi scopre quasi per caso un dettaglio burocratico o personale finora ignorato che potrebbe ribaltare completamente la situazione a suo favore, mettendo i suoi avversari con le spalle al muro.

Venerdì 6 marzo – Il Paradiso delle Signore 2–6 marzo 2026

La tensione esplode nell’ultimo appuntamento della settimana: Rosa decide di uscire allo scoperto e affronta direttamente Adelaide in un faccia a faccia senza esclusione di colpi. La giornata si conclude con un annuncio shock: Marcello comunica ufficialmente una decisione drastica che lascia tutti, dai soci del Paradiso ai suoi affetti più cari, nello sconcerto più totale.

