La celebre soap spagnola La Promessa prosegue la sua messa in onda su Rete 4 alle 19:45, portando nelle case dei telespettatori nuovi e fitti misteri negli episodi previsti dal 16 al 22 marzo 2026. La narrazione si arricchisce di tensioni palpabili e rivelazioni che scuotono l’aristocratica tenuta. Durante questa settimana, il racconto si focalizza sulle peripezie di Curro, Angela e Lope, mentre figure come Pia e Manuel affrontano sfide personali decisive. Tra i corridoi del palazzo, le vite di Catalina e Adriano si intrecciano con quelle di Eugenia e Martina, sotto l’ombra minacciosa di Cruz e l’arrivo imprevisto del potente duca Lisandro de Carvajal y Fuentes.

Lunedì 16 marzo – La Promessa 16–22 marzo 2026

Angela, Curro e Lope rientrano dal casinò portando con sé una scoperta agghiacciante: Basilio non è un semplice conoscente, ma un mercenario che ha ricevuto l’ordine di eliminare il giovane Curro. Nonostante l’uomo dichiari di ignorare l’identità del mandante finale, rivela un dettaglio fondamentale: l’accordo è avvenuto all’interno della misteriosa gioielleria Llop. Dopo aver cercato consiglio nella saggezza di Pia, Curro sceglie di avviare un’indagine privata per salvare la propria vita.

Contemporaneamente, Manuel investe ogni sua energia per rilanciare l’officina meccanica, ma una missiva del tutto inaspettata rischia di mandare in fumo ogni suo progresso. Mentre a palazzo gli ospiti festeggiano l’unione tra Catalina e Adriano, Candela fallisce nel suo tentativo di mediare tra Simona e Tono. Infine, Eugenia esercita forti pressioni su Martina affinché l’aiuti a organizzare una visita clandestina alla marchesa Cruz.

Martedì 17 marzo

Curro dedica l’intera giornata a scavare nel passato della gioielleria Llop, convinto che il nome del suo potenziale assassino si nasconda tra quei registri. Insieme a Pia, il giovane studia una strategia per muoversi senza destare sospetti tra i nobili della tenuta. Intanto, Manuel lavora senza sosta per riparare i danni che l’incuria di Tono ha provocato all’officina. Tuttavia, il contenuto della misteriosa lettera continua a tormentarlo, minacciando di compromettere definitivamente i suoi sogni di gloria ingegneristica. Tra i festeggiamenti per le nozze di Catalina, la tensione tra Eugenia e Martina cresce a causa della richiesta insistente di rivedere Cruz.

Mercoledì 18 marzo – La Promessa 16–22 marzo 2026

La minaccia rappresentata da Basilio spinge Curro e Lope a considerare opzioni sempre più drastiche per proteggersi. I due amici analizzano ogni possibile scenario, temendo un attacco imminente. Nel frattempo, i progetti di Manuel per l’officina sembrano vacillare sotto il peso di nuove complicazioni burocratiche emerse dalla corrispondenza ricevuta. L’atmosfera a palazzo resta gioiosa per il matrimonio di Catalina e Adriano, ma nel retroscena Eugenia non intende arrendersi e continua a tormentare Martina per ottenere l’incontro bramato con la marchesa.

Giovedì 19 marzo

La determinazione di Eugenia si scontra con la ferma opposizione di Alonso, il quale proibisce formalmente a chiunque di fare visita a Cruz, citando ragioni di sicurezza e decoro. In un clima già teso, esplode un nuovo scandalo: Tono svanisce nel nulla portando via con sé una grossa somma di denaro e l’automobile di famiglia, lasciando Simona e Manuel in uno stato di profondo sconforto. Per reagire a questo caos, Angela elabora un piano ingegnoso per permettere a Curro e Lope di lasciare la tenuta senza attirare l’attenzione: i due si dirigono verso la gioielleria Llop utilizzando identità fittizie. Proprio mentre i due partono, al palazzo giunge un ospite che incute timore a tutti: il duca Lisandro de Carvajal y Fuentes.

Venerdì 20 marzo – La Promessa 16–22 marzo 2026

La presenza del duca Lisandro getta il personale e i nobili in uno stato di agitazione totale. L’uomo esige un trattamento impeccabile, mettendo a dura prova la gestione di Pia. Lontano dagli occhi indiscreti del duca, Curro e Lope mettono in atto la loro missione segreta alla gioielleria Llop, fingendosi clienti facoltosi interessati a un acquisto di immenso valore per ottenere informazioni su Basilio. A palazzo, Petra sorprende tutti i presenti manifestando una rara ed inaspettata empatia verso Simona, colpita duramente dal tradimento di Tono.

Sabato 21 marzo

Il duca de Carvajal y Cifuentes giustifica la sua permanenza prolungata alla Promessa lamentando un guasto improvviso alla sua vettura. Tuttavia, molti sospettano che il nobile nasconda scopi ben diversi. La sua presenza obbliga Curro, Adriano e Catalina a manovre complicate per evitare incontri spiacevoli. Durante un momento di convivialità, il duca provoca crudelmente Martina menzionando il suo nuovo fidanzamento ufficiale. Curro, che osserva la scena di nascosto, sceglie di intervenire indossando i panni di un cameriere per difendere la ragazza. Purtroppo, il nobile riconosce immediatamente il giovane e lo umilia pubblicamente davanti a tutti. Nel frattempo, Eugenia tenta un ultimo, disperato colloquio con Alonso per ottenere il permesso di visitare Cruz in prigione.

Domenica 22 marzo – La Promessa 16–22 marzo 2026

La settimana si chiude con un nuovo picco di tensione: Angela riceve un messaggio minatorio che mette a rischio la sua incolumità. La situazione precipita ulteriormente quando Jana decide di abbandonare ogni cautela e affronta apertamente la marchesa Cruz, dando vita a uno scontro verbale che promette di cambiare per sempre i rapporti di forza all’interno della tenuta.

Dove vederla

I telespettatori possono seguire ogni appuntamento con La Promessa su Rete 4 alle ore 19:45. In alternativa, la soap è sempre disponibile in modalità on-demand attraverso il servizio streaming di Mediaset Infinity.