La stagione 10 de Il Paradiso delle Signore prosegue su Rai 1 alle 16:10 con una settimana che si preannuncia carica di tensioni emotive, scelte radicali e colpi di scena inaspettati con le puntate che vanno dal 23 al 27 marzo 2026. Il grande magazzino milanese farà da sfondo a intrecci amorosi e drammi sociali. Tuttavia, i telespettatori dovranno pazientare un giorno: lunedì 23 marzo 2026 la soap non va in onda per via delle elezioni, lasciando spazio all’informazione politica prima di riprendere con una narrazione che vedrà Odile sempre più isolata e un drammatico incidente scuotere l’intera comunità durante una protesta pacifista.

Lunedì 23 marzo 2026 – Il Paradiso delle Signore 23–27 marzo 2026

L’inizio della settimana subisce una variazione di palinsesto dovuta a impegni istituzionali della rete. La puntata prevista per lunedì non va in onda per permettere la copertura mediatica delle elezioni. La Rete ha infatti comunicato ufficialmente la sospensione temporanea della soap per l’intera giornata, rimandando il seguito delle vicende dei nostri protagonisti al pomeriggio successivo.

Martedì 24 marzo 2026

La narrazione riprende con il batticuore di Delia, che confida con emozione i dettagli della sua prima notte d’amore trascorsa con Botteri. Al contrario, Irene vive un momento di profonda malinconia a causa della distanza da Johnny, che ha scelto di trasferirsi nel suo furgone lasciando un vuoto incolmabile. In Caffetteria la tensione è palpabile: Ciro è preoccupato per l’insolito malumore di Concetta, la quale non nasconde il suo fastidio per l’ingombrante presenza di Ivana. Intanto, al Paradiso si respira un’aria di grande fermento creativo grazie al lancio della nuova collezione dopo il via libera all’audace abito nude-look. A Villa Guarnieri, però, l’atmosfera si fa torbida: Umberto consegna a Odile una lettera spedita da Adelaide, ignaro che il piano manipolatorio dei fratelli Marchesi stia per entrare nel vivo.

Mercoledì 25 marzo 2026 – Il Paradiso delle Signore 23–27 marzo 2026

Ciro tenta di fare chiarezza tra le mura domestiche, attribuendo il nervosismo di Concetta esclusivamente alla questione Ivana e interrogandosi sull’opportunità di assumerla. Irene, nel frattempo, ritrova il testo della canzone che Johnny aveva scritto per il loro matrimonio e ne rimane profondamente scossa, mentre Pastore soffre in silenzio per lei e per l’amico Brian, impegnato nel tragico scenario della guerra in Vietnam. Sul fronte sentimentale, Botteri sembra aver trovato finalmente la stabilità e inizia a progettare seriamente un futuro a lungo termine con Delia. La situazione esplode invece tra i Guarnieri: Odile, abilmente istigata da Ettore, affronta Umberto con durezza, accusandolo di aver complottato con Adelaide per controllare la sua vita.

Giovedì 26 marzo 2026

Johnny compie un gesto estremo pur di allontanare Irene, cercando di recidere definitivamente il loro legame. Ciro, ignorando le perplessità di Concetta, decide di assumere ufficialmente Ivana, permettendo così a Mimmo di partire per Firenze per riabbracciare Agata. Al Paradiso regna l’entusiasmo per il successo del servizio fotografico della nuova collezione, dove Delia brilla come una stella, ispirando Botteri a compiere il grande passo con una proposta di matrimonio ufficiale. Tuttavia, l’ombra di Ettore si allunga minacciosa su Odile: l’uomo intensifica il suo controllo isolandola dagli affetti familiari. Marta tenta disperatamente di intervenire per aiutare la cugina, ma Ettore le sbarra la strada, proprio mentre scoppia lo scandalo dell’articolo di Rosa che inchioda la Banca Guarnieri al caso Meneghini.

Venerdì 27 marzo 2026 – Il Paradiso delle Signore 23–27 marzo 2026

L’ultima puntata della settimana porta con sé una rivelazione importante: la sospetta gravidanza di Marina si rivela un falso allarme, ma il sollievo non basta a risanare la frattura profonda che si è creata con Matteo. La tensione sociale irrompe violentemente nella storia quando, durante una manifestazione di protesta contro la guerra in Vietnam, Johnny rimane ferito. Il ragazzo viene prontamente soccorso da Irene, Barbara e Delia in un clima di grande concitazione. Intanto, Umberto cerca di difendere la sua immagine pubblica, ma viene travolto da un manifesto infamante apparso sulla facciata della GMM che lo accusa di speculazioni spietate sulla salute dei bambini. In questo caos, Ettore trova l’occasione perfetta per manipolare definitivamente Odile e spingerla verso una scelta drastica che cambierà per sempre il suo destino.

Dove vederla

Rai 1 alle 16:10 – streaming su RaiPlay.

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