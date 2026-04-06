Le trame della soap opera spagnola La Promessa per la settimana che va dal 6 al 12 aprile 2026 promettono di scuotere gli animi dei telespettatori italiani. Il palazzo nobiliare diventa il teatro di un giallo intricato che ruota attorno a un gioiello contraffatto e alla stabilità mentale di Eugenia. In questo contesto, Curro e Lope agiscono come investigatori privati per smascherare le menzogne di Jacobo, mentre Simona cerca faticosamente di ricomporre i pezzi del suo passato familiare. La narrazione si sposta con fluidità tra le cucine della servitù e i saloni lussuosi, dove ogni personaggio nasconde un segreto pronto a emergere. Gli appassionati di tutta Italia, da Roma a Milano, seguono con estrema attenzione l’evoluzione di queste dinamiche, rendendo la serie un appuntamento imperdibile nel palinsesto televisivo pomeridiano.

Lunedì 6 e martedì 7 aprile 2026 – La Promessa 6-12 aprile 2026

La settimana inizia con un tentativo di riconciliazione molto sofferto. Simona cerca un riavvicinamento concreto con Tono, il quale decide di ascoltare i saggi consigli di Manuel. Grazie a questa mediazione, il giovane accetta di accantonare i vecchi rancori e di concedere una possibilità alla madre, provando a ricostruire un legame che sembrava ormai spezzato per sempre. Tuttavia, la pace dura poco all’interno della tenuta. Teresa riferisce a Romulo e Petra un episodio inquietante: ha trovato Eugenia in uno stato di forte alterazione psichica. La donna, fuori controllo, ha minacciato il capitano brandendo un tagliacarte, un gesto estremo che solleva nuovi dubbi sulla sicurezza dei residenti.

Contemporaneamente, María rivolge i suoi sospetti verso Petra. La giovane cameriera crede fermamente che la governante sia la responsabile della dura ammonizione inviata dal vescovado a Padre Samuel. Secondo María, Petra ha rivelato i dettagli del matrimonio non canonico celebrato dal sacerdote solo per danneggiare la sua reputazione. Nel frattempo, il sergente Burdina contatta Manuel per rivelargli una verità scomoda: Tono lo ha ingannato sistematicamente. Nonostante la proposta di arresto avanzata dal sergente, Manuel sceglie di intervenire per fermare l’azione legale, cercando di gestire la crisi internamente. Sul fronte dei misteri, Lope sgancia una bomba informativa su Curro: lo smeraldo incastonato nel bracciale è palesemente falso. Mentre il cuoco vorrebbe denunciare immediatamente il fatto alla gioielleria, Curro lo blocca per pianificare una strategia più efficace contro Jacobo.

Mercoledì 8 e giovedì 9 aprile 2026

Nelle puntate centrali della settimana, Catalina e Adriano si ritrovano a gestire una situazione diplomatica complessa. Sebbene non desiderino affatto Lisandro come padrino, i due scelgono di cedere per una questione di mera convenienza sociale e politica. Intanto, Leocadia comunica ad Ángela una notizia malinconica: il suo tempo alla Promessa sta per scadere poiché deve riprendere gli studi universitari. Questo annuncio crea un senso di vuoto tra il personale, proprio mentre la tensione generale aumenta a causa del comportamento imprevedibile di Eugenia, la cui instabilità mentale appare ormai evidente a tutti.

Curro non smette di indagare su Jacobo. Ogni indizio legato al bracciale e alla pietra contraffatta rafforza la sua convinzione: l’uomo è un impostore o un criminale che sta manipolando la famiglia. Petra, fedele alla sua natura calcolatrice, osserva ogni movimento con estrema attenzione. La donna resta in attesa del momento propizio per sfruttare le debolezze altrui a proprio vantaggio, mantenendo un profilo basso ma pericoloso. La sensazione che un segreto esplosivo stia per essere rivelato pervade ogni corridoio del palazzo, rendendo l’aria quasi irrespirabile per i protagonisti.

Venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 aprile 2026 – La Promessa 6-12 aprile 2026

Verso la fine della settimana, María prosegue la sua indagine personale sull’ammonizione subita da Padre Samuel, decisa a scagionare il prete e a trovare le prove del tradimento di Petra. Manuel, d’altro canto, si sforza di mantenere un apparente ordine all’interno della tenuta, anche se i conflitti tra i nobili e la servitù rendono il suo compito quasi impossibile. Lope e Curro tornano a discutere animatamente sulla questione della gioielleria Llop; la necessità di scoprire la provenienza del gioiello falso diventa una priorità assoluta per smascherare definitivamente le trame di Jacobo.

Nelle giornate di sabato e domenica, Simona e Tono compiono piccoli passi avanti nella ricostruzione del loro rapporto, cercando di godersi i pochi momenti di serenità. Tuttavia, la situazione di Eugenia precipita drasticamente. Il suo stato di salute peggiora ora dopo ora, portando la famiglia a un punto di rottura definitivo. Curro, ormai certo del coinvolgimento di Jacobo in un reato grave, raccoglie le ultime prove per inchiodarlo. Manuel e María uniscono le forze per evitare che il caos travolga l’intero palazzo, proprio mentre i conflitti interni raggiungono il picco massimo di intensità. La settimana si chiude con il fiato sospeso, lasciando presagire una svolta drammatica che cambierà per sempre il destino della Promessa.

Dove seguire la soap opera

Le puntate de La Promessa vanno in onda su Rete 4 ogni giorno alle ore 19:45. Per chi preferisce la visione flessibile, gli episodi sono disponibili in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. Grazie a questo servizio, gli spettatori possono recuperare le vicende della famiglia Luján in qualsiasi momento, sia da dispositivi mobili che da smart TV, garantendo una copertura totale su tutto il territorio nazionale.

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