La nuova settimana, quella dal 6 al 10 luglio, di Forbidden Fruit si annuncia ricca di sospetti, giochi di potere e nuovi intrighi. La soap turca, in onda su Canale 5 nel daytime e disponibile in streaming su Mediaset Infinity, continua a seguire le vicende di Yildiz, Halit, Ender, Sahika, Kaya e Kerim.

Gli episodi porteranno al centro della scena i sospetti di Halit su Yildiz, il piano di Sahika per mettere in difficoltà Ender, la festa di compleanno di Kaya, gli affari di Zehra e Mert e un ricatto destinato a cambiare gli equilibri.

Forbidden Fruit 6-10 luglio 2026 – lunedì 6 luglio 2026

Yildiz e Halit si ritrovano nello stesso ristorante di Sahika, Kaya e Nihal. La decisione di sedersi tutti allo stesso tavolo trasforma subito la serata in un campo di battaglia, soprattutto quando arrivano anche Ender e Caner.

Le tensioni tra le due rivali esplodono davanti a tutti. Sahika, però, osserva ogni reazione con attenzione: per lei ogni scontro è l’occasione giusta per prendere il controllo della situazione.

Forbidden Fruit, trama martedì 7 luglio 2026

Yildiz racconta ad Asuman di essere convinta che Halit l’ami ancora. L’uomo ha reagito con una calma inattesa alla scoperta della vendita dell’argenteria e la giovane interpreta quell’atteggiamento come una prova dei suoi sentimenti.

In realtà Halit è deciso a colpirla. Convinto che la moglie gli nasconda qualcosa, la fa pedinare e inizia a raccogliere elementi utili per ottenere l’affidamento del piccolo Halit Can.

Forbidden Fruit 6-10 luglio 2026 – mercoledì 8 luglio 2026

Sahika prosegue i preparativi per la festa a sorpresa di Kaya e invita anche Kerim, Halit e Yildiz. L’obiettivo è chiaro: creare tensioni e provocare Ender, già ferita dalla fine del matrimonio.

La presenza di tutti gli invitati rende la festa imprevedibile. Tra vecchie gelosie, alleanze fragili e segreti mai chiariti, la serata rischia di far esplodere rancori che sembravano soltanto sopiti.

Forbidden Fruit, trama giovedì 9 luglio 2026

Durante i preparativi della festa, Zehra e Mert parlano con grande confidenza di investimenti e affari. Il loro comportamento insospettisce Kerim, che teme che dietro le parole dell’uomo possa nascondersi qualcosa di poco chiaro.

Intanto Halit continua a mostrarsi gentile con Yildiz, alimentando le sue illusioni. Ma dietro il suo atteggiamento apparentemente conciliante resta nascosto un piano molto più duro.

Forbidden Fruit 6-10 luglio 2026 – venerdì 10 luglio 2026

La festa di Kaya lascia dietro di sé conseguenze pesanti. Ender capisce che Sahika ha usato l’evento per umiliarla e decide di non restare a guardare, mentre Yildiz ignora di essere ormai al centro delle manovre di Halit.

Proprio quando l’uomo sembra pronto a completare il suo piano contro la moglie, Sahika interviene con una proposta che ribalta gli equilibri. Il suo ricatto potrebbe costringere tutti a rivedere le proprie alleanze.

Dove vedere Forbidden Fruit

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14:10.

Gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare le puntate dopo la messa in onda televisiva.