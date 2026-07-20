La nuova settimana, quella dal 20 al 26 luglio, di La Promessa si annuncia ricca di ritorni inattesi, minacce e nuovi scontri familiari. La soap spagnola, in onda su Rete 4 alle 19:45 e il sabato anche in prima serata, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity e continua a seguire le vicende dei Luján e della servitù.

Gli episodi porteranno al centro della scena il ritorno di Angela dopo il sequestro, la rabbia di Leocadia contro Lorenzo, le minacce del barone de Valladares, il confronto tra Manuel e Leocadia, i sogni di Toño ed Enora e la difesa di Pia e Ricardo da parte di Manuel.

La Promessa 20-26 luglio 2026 – lunedì 20 luglio 2026

La settimana si apre con il barone de Valladares deciso a minacciare i de Luján dopo quella che considera l’ennesima offesa subita. Il clima a palazzo torna a essere carico di tensione.

Intanto Angela rientra dopo giorni di sequestro. Il suo ritorno scuote tutti, soprattutto Leocadia, che sfoga la propria rabbia su Lorenzo, ritenuto responsabile del falso rapimento.

La Promessa, trama martedì 21 luglio 2026

Nel nuovo episodio, Alonso prova a convincersi che tra Manuel e Leocadia le cose possano ancora sistemarsi. Il marchese insiste affinché il figlio torni sui propri passi, ma Manuel non sembra disposto a cedere.

Nel frattempo Lope cerca di avvicinarsi a Vera. Il loro rapporto continua a muoversi tra timori, desideri e difficoltà, mentre a La Promessa ogni legame sembra essere messo alla prova.

La Promessa 20-26 luglio 2026 – mercoledì 22 luglio 2026

Curro incontra Angela e tra i due resta forte il bisogno di chiarire ciò che è accaduto. La giovane prova a tornare alla normalità, ma quanto ha vissuto continua a pesare sul suo presente.

Intanto Toño sogna di sposare Enora, mentre Martina si prepara a diventare dama della Fondazione della Vergine Miracolosa. In mezzo alle tensioni, alcuni personaggi cercano ancora di immaginare un futuro diverso.

La Promessa, trama giovedì 23 luglio 2026

Leocadia discute duramente con Catalina, che critica la sua condotta con il barone. Lo scontro tra le due donne mostra quanto gli equilibri familiari siano ormai fragili.

Nel frattempo il capitano De la Mata vuole costringere Angela a sposarlo. Leocadia, pur di salvare la figlia, ha finto di accettare il matrimonio, ma Angela, ignara di tutto, sogna soltanto di tornare alla sua vita normale.

La Promessa 20-26 luglio 2026 – venerdì 24 luglio 2026

Il barone de Valladares torna a colpire Catalina e pretende che lasci La Promessa, considerandola l’unica responsabile dei conflitti nati nella tenuta.

La pressione sulla giovane aumenta e la sua posizione si fa sempre più complicata. Le accuse del barone rischiano di isolare Catalina proprio nel momento in cui avrebbe bisogno di sostegno.

La Promessa, trama sabato 25 luglio 2026

Nel nuovo appuntamento, Manuel prende una posizione netta in difesa di Pia e Ricardo. Il giovane non accetta il modo in cui sono stati trattati e decide di intervenire in prima persona.

Manuel ordina a Cristobal di farli tornare ai loro posti di lavoro. Il suo gesto conferma il desiderio di ristabilire un minimo di giustizia all’interno della tenuta, anche a costo di scontrarsi con chi vorrebbe imporre il proprio controllo.

La Promessa 20-26 luglio 2026 – domenica 26 luglio 2026

La settimana si chiude con molti fronti ancora aperti. Angela prova a riprendersi dopo il sequestro, ma le manovre di Lorenzo e del capitano De la Mata continuano a minacciare la sua serenità.

Intanto Catalina resta sotto pressione per le richieste del barone de Valladares, mentre Manuel cerca di difendere chi ritiene ingiustamente colpito. A La Promessa la pace sembra ancora lontana.

Dove vedere La Promessa

La Promessa va in onda tutti i giorni su Rete 4 alle 19:45 e il sabato anche in prima serata.

Gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare le puntate dopo la messa in onda televisiva.