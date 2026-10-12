La nuova settimana, quella dal 12 al 18 ottobre, di La Promessa si annuncia ricca di tensioni, sospetti e dolore. La soap spagnola, in onda su Rete 4 alle 19:45 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity, continua a raccontare i segreti dei Luján e della servitù.

Gli episodi porteranno al centro le accuse contro Catalina, i dubbi su Cristobal, lo scontro tra Teresa e Vera, l’isolamento di Curro e il dolore di Alonso dopo il funerale.

La Promessa 12-18 ottobre 2026 – lunedì 12 ottobre 2026

Petra discute con Teresa e la mette in guardia sulla sua vicinanza a Cristobal. Le parole della governante sono dure, ma nascono da una paura concreta: il comportamento dell’uomo continua a creare inquietudine tra la servitù.

Nel frattempo l’investigatore rivela ad Adriano, Martina e Alonso che Catalina starebbe guidando un gruppo di rivoluzionari per incitare i lavoratori a ribellarsi e a lottare per i propri diritti.

La Promessa, trama martedì 13 ottobre 2026

Enora ha un chiarimento con Toño, necessario dopo giorni di tensioni e incomprensioni. Tra i due resta il bisogno di ritrovare fiducia, ma le parole non bastano sempre a cancellare quello che è accaduto.

Adriano confessa a Martina di averla baciata intenzionalmente. La rivelazione complica i rapporti e mette entrambi davanti a sentimenti difficili da gestire. Intanto gli invitati entrano in chiesa, ma Angela tarda ad arrivare.

La Promessa 12-18 ottobre 2026 – mercoledì 14 ottobre 2026

Teresa finisce nel mirino delle sue compagne. La sua vicinanza a Cristobal provoca sospetti, giudizi e malumori, rendendo la sua posizione sempre più fragile all’interno della servitù.

Vera la affronta apertamente, ritenendola responsabile della partenza di Lope. Lo scontro è doloroso perché riapre ferite personali e mostra quanto la partenza del cuoco abbia lasciato un vuoto profondo nella tenuta.

La Promessa, trama giovedì 15 ottobre 2026

Lontano da La Promessa, Curro vive isolato in una casetta, smarrito e distante da tutto e da tutti. Il giovane sembra incapace di ritrovare un posto nel mondo dopo gli ultimi eventi.

La solitudine di Curro diventa una ferita visibile. Nonostante l’affetto di chi vorrebbe aiutarlo, il ragazzo continua a chiudersi, come se la distanza dalla tenuta fosse l’unico modo per sopravvivere al dolore.

La Promessa 12-18 ottobre 2026 – venerdì 16 ottobre 2026

Alonso attraversa ore di profondo dolore dopo il funerale. Il marchese appare fragile, svuotato, incapace di nascondere il peso di ciò che ha perso e di ciò che ancora minaccia la famiglia.

In questo momento difficile chiede a Margarita di restare a La Promessa. La presenza della donna potrebbe offrire sostegno, ma anche riaprire vecchie tensioni familiari. Nella tenuta nessun gesto resta mai privo di conseguenze.

La Promessa, trama sabato 17 ottobre 2026

Catalina resta al centro dei sospetti dopo le accuse legate al gruppo di rivoluzionari. La sua posizione si fa sempre più delicata e Alonso deve capire se credere alle prove o proteggere la figlia.

Martina e Adriano vivono intanto un rapporto sempre più ambiguo. Il bacio confessato dal ragazzo non può essere ignorato e rischia di incrinare ulteriormente gli equilibri affettivi dentro la famiglia.

La Promessa 12-18 ottobre 2026 – domenica 18 ottobre 2026

La settimana si chiude con Angela ancora al centro dell’attenzione e con l’ombra di Cristobal che continua a pesare sulla servitù. Petra teme che il pericolo sia più vicino di quanto sembri.

Curro resta isolato, Alonso cerca sostegno in Margarita e Catalina deve affrontare accuse pesantissime. A La Promessa ogni segreto sembra pronto a trasformarsi in una nuova crisi.

Dove vedere La Promessa

La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19:45 su Rete 4. Gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.