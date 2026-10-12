La nuova settimana, quella dal 12 al 18 ottobre, di Tutto per la mia famiglia si annuncia durissima per i fratelli Eren. La soap turca, in onda su Canale 5 e disponibile su Mediaset Infinity, continua a raccontare la lotta quotidiana di Ömer, Asiye ed Emel contro povertà, dolore e solitudine.

Gli episodi porteranno al centro la verità sulle foto cancellate da Ömer, la proposta di matrimonio di Resul, la finta amnesia di Sengül, lo svenimento di Asiye e il pestaggio subito da Ömer durante un turno di notte.

Tutto per la mia famiglia 12-18 ottobre 2026 – lunedì 12 ottobre 2026

Ogulcan e Aybike affrontano Ömer per scoprire la verità sulle foto che il ragazzo ha nascosto. Dopo molte esitazioni, lui ammette di averle eliminate in cambio di denaro, nella speranza di aiutare Orhan.

La confessione pesa su tutti perché dimostra quanto la povertà stia spingendo i fratelli Eren a scelte sempre più difficili. Ömer non vuole essere giudicato, ma sa di aver deluso chi gli vuole bene.

Tutto per la mia famiglia, trama martedì 13 ottobre 2026

Harika, convinta di poter costruire un futuro migliore, spinge sua madre tra le braccia di Resul, che le ha chiesto di sposarlo. La ragazza non guarda solo ai sentimenti, ma anche alla possibilità di ottenere stabilità e sicurezza.

La scelta apre nuovi dubbi. Suzan si ritrova davanti a una proposta importante, mentre Harika insiste perché accetti. Sullo sfondo, il divario tra chi può permettersi una vita comoda e chi lotta per un pasto diventa sempre più doloroso.

Tutto per la mia famiglia 12-18 ottobre 2026 – mercoledì 14 ottobre 2026

Ömer continua a combattere contro la povertà, la fatica e la mancanza di Kadir. Ogni giornata diventa una prova: deve lavorare, studiare, badare alle sorelle e fingere di essere più forte di quanto sia davvero.

Asiye osserva il fratello con preoccupazione, ma cerca anche lei di non pesare sulla famiglia. Il legame tra i fratelli Eren resta il cuore della storia, ma la miseria rende ogni sacrificio quasi insostenibile.

Tutto per la mia famiglia, trama giovedì 15 ottobre 2026

Sengül ha recuperato la memoria, ma continua a fingere l’amnesia per paura che Orhan la cacci di casa. La donna vive sospesa tra senso di colpa e opportunismo, incapace di dire la verità.

La situazione più drammatica riguarda Asiye, che sviene per denutrizione. La ragazza ha rinunciato al cibo per permettere alla piccola Emel di mangiare. Il suo crollo mette tutti davanti alla gravità della situazione.

Tutto per la mia famiglia 12-18 ottobre 2026 – venerdì 16 ottobre 2026

Ömer prova a non arrendersi e accetta un turno di notte al cantiere, convinto che ogni lira possa fare la differenza per la famiglia. La stanchezza però lo rende più vulnerabile.

Durante il lavoro viene scambiato per un parcheggiatore abusivo e picchiato da alcuni criminali. L’aggressione lo lascia ferito e umiliato, ma conferma quanto la vita dei fratelli Eren sia esposta a ingiustizie continue.

Tutto per la mia famiglia, trama sabato 17 ottobre 2026

Ömer deve affrontare le conseguenze dell’aggressione. Anche se prova a minimizzare, il dolore fisico e morale è evidente. Asiye capisce che il fratello sta portando un peso enorme e teme che possa crollare.

Sengül continua invece a nascondersi dietro la finta amnesia. Ogni bugia la avvicina al momento della resa dei conti, mentre Orhan resta diviso tra rabbia, pietà e il bisogno di tenere insieme ciò che resta della famiglia.

Tutto per la mia famiglia 12-18 ottobre 2026 – domenica 18 ottobre 2026

La settimana si chiude con la famiglia Eren ancora più provata. Ömer cerca di rialzarsi dopo il pestaggio, Asiye deve recuperare le forze e la piccola Emel resta il centro dei sacrifici di tutti.

Harika e Suzan guardano intanto a un futuro diverso grazie a Resul, ma le loro scelte rischiano di creare nuovi contrasti. Tra povertà, bugie e ferite, i protagonisti si preparano a nuovi ostacoli.

Dove vedere Tutto per la mia famiglia

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 e nel weekend alle 14:30 su Canale 5. Gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity.