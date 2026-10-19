La nuova settimana, quella dal 19 al 25 ottobre, di La Promessa porta al centro della scena nuovi conflitti, scelte difficili e rapporti in evoluzione. La soap è in onda su Rete 4 tutti i giorni intorno alle 19:45 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Gli episodi dal 19 al 25 ottobre seguono soprattutto Manuel, Enora, Curro e gli sviluppi raccontati dalle anticipazioni pubblicate.

La Promessa 19-25 ottobre 2026 – lunedì 19 ottobre 2026

Mentre alla tenuta fervono i preparativi per le nozze, Angela scrive una lettera d’addio a Curro e si chiude nella sua stanza. Quando non si presenta in chiesa, il ragazzo comprende che potrebbe essere accaduto qualcosa di grave.

Curro sfonda la porta e trova Angela priva di sensi. Nel frattempo l’investigatore Silva racconta ad Alonso, Martina e Adriano una versione inquietante del destino di Catalina, costruita però su una menzogna di Cristobal.

La Promessa, trama martedì 20 ottobre 2026

Enora propone a Manuel di concedere ad altre imprese la licenza di fabbricazione del motore, sfruttando l’assenza di un vincolo di esclusiva con don Luis. Il giovane intravede una via per proteggere il proprio progetto.

Alonso tenta inutilmente di convincere Margarita a riavvicinarsi a Leocadia. Martina e Margarita criticano l’influenza esercitata dalla donna sul marchese, mentre Tono confida a Enora le proprie preoccupazioni.

La Promessa 19-25 ottobre 2026 – mercoledì 21 ottobre 2026

La tensione attorno a Curro resta altissima dopo il dramma di Angela. Manuel cerca di raggiungerlo e riportarlo alla ragione, ma il fratello è sopraffatto dalla sofferenza e fatica ad ascoltarlo.

Intanto nella servitù il licenziamento di Lope continua a suscitare proteste. Cristobal difende le proprie decisioni e Teresa cerca di limitare il clima di paura che si è creato.

La Promessa, trama giovedì 22 ottobre 2026

Pia spera che il nuovo valletto assunto a palazzo sia Carlo: la sua presenza potrebbe aiutare Maria in un momento particolarmente delicato. Petra, dal canto suo, teme che la situazione della ragazza possa nascondere altri problemi.

Samuel ammette che i fondi destinati al rifugio stanno finendo. La notizia preoccupa Petra e solleva interrogativi sulla possibilità di proseguire le attività di sostegno ai più fragili.

La Promessa 19-25 ottobre 2026 – venerdì 23 ottobre 2026

Manuel riesce ad avvicinarsi a Curro nonostante il ragazzo continui a puntargli contro il fucile. Alla fine i due fratelli si abbracciano, condividendo una disperazione che le parole non riescono a contenere.

Martina minimizza davanti a Margarita i ritardi nel matrimonio con Jacobo, ma lui lascia intendere che preferirebbe sposarla subito. Enora e Tono affrontano le incertezze sulla loro relazione e sul progetto del motore.

La Promessa, trama sabato 24 ottobre 2026

Le tensioni nella servitù non si placano. Teresa chiede a Cristobal di smettere di minacciare continuamente licenziamenti e cerca di difendere i colleghi che vivono nell’incertezza.

Maria ascolta le preoccupazioni legate all’arrivo di Carlo, mentre le cuoche cercano di nascondere alcune circostanze delle nozze annullate. I segreti continuano a pesare sulla vita quotidiana della tenuta.

La Promessa 19-25 ottobre 2026 – domenica 25 ottobre 2026

Il futuro dell’attività di Manuel resta legato alla proposta di Enora di distribuire la produzione del motore tra più costruttori. La decisione promette nuove opportunità, ma potrebbe provocare attriti con chi sperava di mantenere il controllo del progetto.

A La Promessa rimangono aperte le fratture tra Margarita e Leocadia, i problemi economici del rifugio e le difficoltà della servitù. Le anticipazioni disponibili non precisano ulteriori avvenimenti esclusivi della domenica.

Dove vedere La Promessa

La Promessa va in onda su Rete 4 tutti i giorni intorno alle 19:45. Gli episodi possono essere recuperati in streaming e on demand su Mediaset Infinity.