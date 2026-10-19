La nuova settimana, quella dal 19 al 24 ottobre, di Tutto per la mia famiglia porta al centro della scena nuovi conflitti, scelte difficili e rapporti in evoluzione. La soap è in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì intorno alle 16:00, con appuntamento anche sabato pomeriggio ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Gli episodi dal 19 al 24 ottobre seguono soprattutto Akif, Nebahat, Omer e gli sviluppi raccontati dalle anticipazioni pubblicate.

Tutto per la mia famiglia 19-24 ottobre 2026 – lunedì 19 ottobre 2026

Nebahat si infuria quando Akif torna a casa per ritirare alcuni vestiti: teme che l’uomo abbia ripreso la relazione con Suzan. Doruk, però, le spiega che i due non sono tornati insieme e la donna comprende di aver reagito a un equivoco.

A scuola si organizza un’asta di beneficenza per finanziare una biblioteca. Ozge tenta di allontanare Doruk da Asiye, mentre Omer, grazie al lavoro con Tayfun, riesce a sostenere meglio i fratelli e invita Susen al loro primo vero appuntamento.

Tutto per la mia famiglia, trama martedì 20 ottobre 2026

La situazione tra Akif e Nebahat resta irrisolta nonostante i chiarimenti. Le pratiche per il divorzio procedono e il futuro della famiglia appare sempre più incerto, mentre Suzan accetta un invito a cena.

Sengul prepara un pranzo per riconquistare Orhan, ma lui continua a tenerla a distanza. Sul fronte dei ragazzi, la raccolta di beneficenza crea nuove occasioni di incontro e nuove rivalità.

Tutto per la mia famiglia 19-24 ottobre 2026 – mercoledì 21 ottobre 2026

Omer viene coinvolto in una pericolosa riscossione per conto di Tayfun. Il giovane interviene quando il confronto rischia di trasformarsi in tragedia, ma i suoi legami con quell’ambiente diventano sempre più preoccupanti.

Harika trova del denaro nello zaino di Omer e comincia a spenderlo. Quando un malintenzionato la aggredisce, reagisce colpendolo con un sasso. Intanto Nebahat, sconvolta, si presenta ubriaca davanti a casa di Suzan e litiga con lei.

Tutto per la mia famiglia, trama giovedì 22 ottobre 2026

Akif annuncia di aver consegnato a Nebahat i documenti per il divorzio. La donna, ancora provata, confida a Doruk la paura di restare sola; il figlio cerca di rassicurarla e le promette di non abbandonarla.

Asiye osserva con apprensione il nuovo lavoro di Omer e le persone che lo circondano. Le difficoltà economiche dei fratelli Eren sembrano migliorare, ma il prezzo da pagare potrebbe essere molto alto.

Tutto per la mia famiglia 19-24 ottobre 2026 – venerdì 23 ottobre 2026

Durante una gita scolastica Ayla prova a separare Berk e Aybike assegnandoli a gruppi diversi. Tolga prende di mira Ogulcan e continua a provocare gli altri ragazzi, trasformando le attività in un terreno di rivalità.

Doruk tenta di ricucire il rapporto con Asiye attraverso piccoli gesti. Il giovane cerca un modo per dimostrarle ciò che prova, ma ogni avvicinamento richiede di superare diffidenze e ferite precedenti.

Tutto per la mia famiglia, trama sabato 24 ottobre 2026

Harika deve affrontare le conseguenze del denaro speso e dell’aggressione che l’ha portata in questura. Omer prova a ottenere da Tayfun un accordo per restituire la somma in più rate.

Resul riceve una visita della polizia finanziaria, senza sapere che dietro l’iniziativa c’è Akif. A scuola Omer interviene in difesa di Dora durante uno scontro con Emir, mentre Doruk continua a cercare la fiducia di Asiye.

Dove vedere Tutto per la mia famiglia

Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì intorno alle 16:00, con appuntamento anche sabato pomeriggio. Gli episodi possono essere recuperati in streaming e on demand su Mediaset Infinity.