La nuova settimana, quella dal 26 ottobre al 1 novembre, di La Promessa porterà nuovi colpi di scena e decisioni difficili per i protagonisti. La soap va in onda su Rete 4 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Gli episodi porteranno al centro della scena Martina confessa un bacio, Lorenzo minaccia Alonso e gli sviluppi nelle vicende di Curro, Angela, Martina.

Nota editoriale: la fonte ufficiale comunica gli avvenimenti della settimana senza attribuire ciascuno a una data specifica. La ripartizione qui sotto è indicativa, non una scaletta certificata delle singole puntate.

La Promessa 26 ottobre–1 novembre 2026 – lunedì 26 ottobre 2026

Leocadia tenta una riconciliazione con Margarita, proponendole una tregua dopo i numerosi attriti. La risposta, però, è durissima: Margarita la accusa di voler imitare Cruz e non le concede alcuna apertura.

Nel frattempo Curro e Angela fanno ritorno alla tenuta. Per i due non è semplice ricominciare a vivere a La Promessa, dove vecchi conflitti e giudizi familiari continuano a pesare.

La Promessa, trama martedì 27 ottobre 2026

Petra chiede a Jacobo di vendere il gioiello ricevuto in dono dalla marchesa. La richiesta mostra come anche oggetti dal forte valore simbolico possano diventare motivo di decisioni dolorose.

Curro si rivolge ad Alonso e confessa il desiderio di riscattare il proprio onore. Il suo obiettivo è ritrovare una dignità personale minacciata dagli avvenimenti più recenti.

La Promessa 26 ottobre–1 novembre 2026 – mercoledì 28 ottobre 2026

Curro e Angela discutono delle difficoltà del loro ritorno a palazzo. Il ragazzo capisce che la strada verso una stabilità è ancora lunga e che il loro legame dovrà affrontare nuove prove.

Osservando Martina, Curro ha l’impressione che la giovane stia forzando i propri sentimenti nei confronti di Jacobo. Il dubbio solleva interrogativi su una relazione apparentemente solida.

La Promessa, trama giovedì 29 ottobre 2026

Martina si confida con Curro e gli rivela di avere baciato un altro uomo. L’ammissione conferma quanto il rapporto con Jacobo sia attraversato da tensioni e sentimenti contrastanti.

Il racconto lascia Curro davanti a una situazione delicata: la sincerità della giovane apre una possibilità di chiarimento, ma rischia anche di ferire persone vicine alla famiglia.

La Promessa 26 ottobre–1 novembre 2026 – venerdì 30 ottobre 2026

Alonso informa i figli che Lorenzo ha minacciato di coinvolgere il duca de Cifuentes y Carvajal. Il capitano torna così a far pesare i propri contatti e a mettere in difficoltà i membri della famiglia.

La prospettiva di un nuovo scontro alimenta le preoccupazioni a La Promessa. Curro deve inoltre confrontarsi con la propria volontà di riabilitazione, resa più difficile dalle tensioni intorno a Lorenzo.

La Promessa, trama sabato 31 ottobre 2026

Carlo annulla la passeggiata prevista con Maria Fernandez. Il cambio di programma lascia la giovane disorientata, soprattutto perché non riesce a comprendere le ragioni della distanza del ragazzo.

Maria cerca conforto confidandosi con Pia. La conversazione diventa un’occasione per esprimere paure e delusione davanti a un rapporto il cui futuro appare ancora incerto.

La Promessa 26 ottobre–1 novembre 2026 – domenica 1 novembre 2026

Le tensioni nella tenuta restano legate al difficile ritorno di Curro e Angela e all’ombra delle minacce di Lorenzo. Le vicende familiari continuano a intrecciarsi con le questioni di reputazione e lealtà.

Anche i dubbi di Martina su Jacobo e quelli di Maria su Carlo restano aperti. La settimana lascia dunque diversi rapporti in una situazione fragile, in attesa di chiarimenti.

Dove vedere La Promessa

La Promessa va in onda su Rete 4 alle 19:45 tutti i giorni (salvo variazioni). Le puntate si possono recuperare su Mediaset Infinity.