La nuova settimana, quella dal 26 ottobre al 31 ottobre, di Forbidden Fruit porterà nuovi colpi di scena e decisioni difficili per i protagonisti. La soap va in onda su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Gli episodi porteranno al centro della scena Cansu incendia la villa, Yildiz si risveglia dopo cinque anni e gli sviluppi nelle vicende di Yildiz, Cagatay, Sahika.

Forbidden Fruit 26 ottobre–31 ottobre 2026 – lunedì 26 ottobre 2026

Yildiz lascia la casa con Halit Can e cerca rifugio in albergo. Le menzogne di Cagatay hanno incrinato la fiducia della donna, che non vuole tornare dal marito neppure dopo le insistenze di Asuman.

Cagatay confida a Feride di essere pentito e di volere salvare il matrimonio. Le dichiarazioni, tuttavia, non bastano a cancellare quanto accaduto: il ritorno di Yildiz appare ancora lontano.

Forbidden Fruit, trama martedì 27 ottobre 2026

Hasan Ali raggiunge Yildiz in hotel e le propone di trasferirsi temporaneamente da lui. La ragazza accetta di valutare una soluzione che le permetta di stare più tranquilla insieme al figlio.

I rapporti tra Yildiz e Cagatay restano difficili. La presenza di Cansu continua a gettare ombre sul matrimonio e la protagonista prova a comprendere chi abbia favorito il loro allontanamento.

Forbidden Fruit 26 ottobre–31 ottobre 2026 – mercoledì 28 ottobre 2026

Yildiz sospetta che Cansu possa essere stata coinvolta in una manovra organizzata da Ender e Sahika per separarla da Cagatay. Il sospetto la spinge a rileggere con occhi diversi quanto accaduto.

La situazione mette in discussione alleanze e rapporti di fiducia. Sahika, intanto, si interessa al futuro della coppia e cerca di orientare gli eventi senza rinunciare alle proprie strategie.

Forbidden Fruit, trama giovedì 29 ottobre 2026

Sahika organizza un espediente per lasciare Yildiz e Cagatay soli in casa, sperando in un chiarimento. L’occasione potrebbe consentire ai due di parlarsi lontano dalle interferenze degli altri.

Il piano viene però sconvolto dall’azione di Cansu, decisa a vendicarsi. La giovane arriva ad appiccare un incendio alla villa, trasformando il tentativo di riconciliazione in un grave pericolo.

Forbidden Fruit 26 ottobre–31 ottobre 2026 – venerdì 30 ottobre 2026

Dopo l’incendio, Yildiz si risveglia in ospedale e si trova davanti a una realtà sconvolgente: le viene detto che sono trascorsi cinque anni durante i quali è rimasta in coma.

Cagatay le racconta di essersi risposato. La protagonista deve confrontarsi con notizie dolorose e cambiamenti inattesi, senza riuscire subito a ricostruire quello che sarebbe accaduto durante la sua assenza.

Forbidden Fruit, trama sabato 31 ottobre 2026

La nuova realtà presenta a Yildiz una serie di sorprese: Sahika canta insieme a Zehra, mentre Ender risulta diventata grande amica di Cansu e moglie di Sedai.

Sedai è ora alla guida dell’azienda. Sono cambiamenti così radicali da far nascere molti interrogativi in Yildiz, mentre il racconto dei cinque anni trascorsi assume contorni sempre più inquietanti.

Dove vedere Forbidden Fruit

Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 alle 14:10 dal lunedì al venerdì e 15:30 il sabato (salvo variazioni). Le puntate si possono recuperare su Mediaset Infinity.