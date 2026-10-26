La nuova settimana, quella dal 26 ottobre al 30 ottobre, di Il Paradiso delle Signore porterà nuovi colpi di scena e decisioni difficili per i protagonisti. La soap va in onda su Rai 1 ed è disponibile in streaming su RaiPlay.

Gli episodi porteranno al centro della scena Marta è incinta, Adelaide parte per Roma e gli sviluppi nelle vicende di Marta, Adelaide, Marcello.

Il Paradiso delle Signore 26 ottobre–30 ottobre 2026 – lunedì 26 ottobre 2026

Marcello sospetta che i problemi economici del Paradiso siano legati all’accordo con una compagnia di navi da crociera e valuta una scelta drastica: vendere la Caffetteria. Riccardo vuole invece uscire dall’affare dei fast-food con Carla.

Il ritorno di Ciro da Firenze agita casa Puglisi, mentre Concetta affronta le difficoltà con Agata. Marta, preoccupata per il futuro, riceve conforto da Adelaide.

Il Paradiso delle Signore, trama martedì 27 ottobre 2026

Riccardo cerca una soluzione per evitare che Marcello venda la Caffetteria. Iacopo, intanto, vuole rendere omaggio al padre scomparso con un progetto artistico e deve trovare una modella adatta.

Johnny e Barbara parlano delle proteste studentesche, facendo sentire Irene esclusa. Marta trova finalmente il coraggio di confidare a Enrico di aspettare un bambino.

Il Paradiso delle Signore 26 ottobre–30 ottobre 2026 – mercoledì 28 ottobre 2026

Vengono scoperte le indagini di Borghi su Riccardo e Carla deve cambiare strategia. Un purosangue sembra poter offrire una via d’uscita alle difficoltà di Marcello.

Irene è gelosa della complicità fra Johnny e Barbara. Al Circolo, i Guarnieri-Sant’Erasmo festeggiano la ritrovata armonia e la gravidanza di Marta, mentre Carla osserva da lontano.

Il Paradiso delle Signore, trama giovedì 29 ottobre 2026

Il confronto con Umberto e Adelaide mette in luce la vulnerabilità di Carla. Nel frattempo Simona, sollecitata da una proposta di Iacopo, confida a Valter un episodio doloroso del passato.

Grazie a Riccardo viene risolto il problema con la compagnia di navi da crociera e Marcello non deve più vendere la Caffetteria. Marta rivolge ad Adelaide una richiesta che suggella la riconciliazione.

Il Paradiso delle Signore 26 ottobre–30 ottobre 2026 – venerdì 30 ottobre 2026

Carla scopre che Adelaide è in partenza per Roma e comincia a guardare a nuovi obiettivi. Lia resta delusa dalla gara delle vendite, nella quale arriva dietro a Irene, ma Matteo riesce a consolarla.

Marcello propone a Roberto un nuovo possibile direttore commerciale per il Paradiso. A Villa Guarnieri è il momento dei saluti: Adelaide e Marta si preparano alla partenza.

Dove vedere Il Paradiso delle Signore

Il Paradiso delle Signore va in onda su Rai 1 alle 16:10 dal lunedì al venerdì (salvo variazioni). Le puntate si possono recuperare su RaiPlay.