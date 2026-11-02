La nuova settimana, quella dal 2 al 7 novembre 2026, di Forbidden Fruit porta nuovi colpi di scena. La soap va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 14:10 circa, ed è disponibile in streaming e on demand.

Forbidden Fruit 2-7 novembre 2026 – lunedì 2 novembre 2026

Nella casa di Cagatay il clima diventa insostenibile. Cansu, sempre più gelosa di Yildiz, rende difficile qualsiasi tentativo di convivenza. Feride, invece, cerca di proteggere il rapporto tra il piccolo Halit Can e sua madre, organizzando un incontro lontano dagli occhi indiscreti.

Le tensioni mettono Yildiz davanti a una situazione dolorosa: riavvicinarsi a suo figlio significa anche affrontare l’ostilità di chi vorrebbe escluderla dalla famiglia. Cagatay deve misurarsi con i contrasti che si sono creati in casa e con la crescente aggressività di Cansu.

Forbidden Fruit, trama martedì 3 novembre 2026

I litigi con Cagatay spingono Cansu verso un gesto estremo. Istigata da Ender e incapace di controllare la gelosia, la donna decide di eliminare Yildiz: con la scusa di andare a prendere Halit Can a scuola, la convince a salire sulla sua automobile.

Quella che appare una semplice commissione nasconde quindi una minaccia gravissima. Yildiz non conosce le vere intenzioni della rivale, mentre il suo desiderio di restare vicina al bambino rischia di esporla a un pericolo che non può prevedere.

Forbidden Fruit 2-7 novembre 2026 – mercoledì 4 novembre 2026

Asuman continua a competere con Feride e decide di mettersi al volante di una delle automobili di Hasan Ali. Yildiz cerca di assecondare la madre, ma deve anche occuparsi della propria situazione sentimentale.

Intanto Cagatay valuta di vendere l’azienda di spedizioni: vorrebbe avviare una nuova attività e trasferirsi all’estero con la famiglia. Il progetto potrebbe cambiare radicalmente le prospettive di Yildiz e di Halit Can.

Forbidden Fruit, trama giovedì 5 novembre 2026

La lezione di guida impartita da Yildiz ad Asuman si trasforma in un disastro. La donna confonde acceleratore e freno e urta diverse automobili parcheggiate, provocando danni e grande agitazione.

Poiché Asuman non possiede la patente, madre e figlia fuggono spaventate. Il tentativo di evitare conseguenze immediate si rivela inutile: in serata la polizia riesce a rintracciarle, aggiungendo un nuovo problema alla vita già complicata di Yildiz.

Forbidden Fruit 2-7 novembre 2026 – venerdì 6 novembre 2026

Hasan Ali, esasperato dal comportamento di Sahika, cerca una via d’uscita dal matrimonio. Organizza un piano per accusarla di aver sottratto denaro alla holding attraverso un conto offshore fittizio.

Ender si offre di aiutarlo a inscenare un tradimento, ma persegue un interesse diverso: mettere marito e moglie uno contro l’altra. Il conflitto tra i protagonisti si sposta così sul terreno delle prove manipolate e delle alleanze opportunistiche.

Forbidden Fruit, trama sabato 7 novembre 2026

Cansu prova ad avvicinarsi a Omer utilizzando una falsa identità, nella speranza di conquistare la sua fiducia. Il comportamento della donna conferma quanto sia disposta a muoversi nell’ombra pur di ottenere ciò che desidera.

Nel frattempo Yildiz avverte alcuni malesseri che fanno nascere il sospetto di una gravidanza. La possibilità apre nuovi interrogativi proprio quando le relazioni con Cagatay e il resto della famiglia sono tutt’altro che serene.

Dove vedere Forbidden Fruit

Forbidden Fruit è trasmessa su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10 circa. Diretta e puntate on demand sono disponibili su Mediaset Infinity. Gli orari possono variare: consultare la guida TV.