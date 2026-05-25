Passioni travolgenti, vendette implacabili e colpi di scena mozzafiato continuano a infiammare il pubblico. La nuova e amatissima dizi turca Racconto di una notte prosegue la sua programmazione nel daytime di Canale 5. Le puntate in onda dal 25 al 31 maggio 2026 sono trasmesse nel pomeriggio alle 16:05. Inoltre è previsto un imperdibile appuntamento speciale in prima serata domenica 31 maggio alle 21:20. Nei nuovi episodi Mahir e Canfeza lottare strenuamente per coronare il loro sogno d’amore. Nel frattempo vecchi e nuovi nemici tramano nell’ombra per distruggerli definitivamente.

Lunedì 25 maggio – Racconto di una notte 25–31 maggio 2026

L’inizio della settimana si apre in un clima di profonda disperazione e segreti. Le donne di casa Yilmaz sono ancora sotto shock per l’incursione minacciosa di Selim. Tuttavia Sevde, mossa da puro egoismo, inizia a vedere nel criminale un prezioso alleato. La donna vuole allontanare definitivamente Mahir da Canfeza. Il suo scopo è costringere il ragazzo a sposare Sila. Nel frattempo Sila supplica nuovamente Mahir di aiutarla a fuggire da Istanbul.

La ragazza sfrutta il fatto che Asaf sta lottando tra la vita e la morte in ospedale. Inoltre Cabir ha momentaneamente frenato i suoi piani di vendetta. Mahir è profondamente addolorato dal freddo rifiuto di Canfeza. Il giovane è del tutto ignaro del fatto che anche lei sia distrutta per la drastica decisione. Grazie all’appoggio di Salih, Mahir procura un passaporto e un biglietto aereo per Sila.

Contrariamente ai piani, il giovane decide di non coinvolgere Rasit. Il suo mentore sembra avergli voltato le spalle negli ultimi tempi. In realtà Rasit sta tenendo segretamente prigioniero Kursat. L’uomo fa credere a Ezra che Kursat sia fuggito nei Paesi Bassi.

Martedì 26 maggio

La puntata di martedì vede un duro e chiarificatore scontro generazionale. Mahir si reca in ospedale dal nonno Asaf per fare luce sulle sue reali intenzioni. Il ragazzo confessa apertamente che il fidanzamento con Sila era solo uno stratagemma. Voleva guadagnare tempo e permetterle di scappare a Londra. Per questo chiede al patriarca di sostenerla nella fuga.

Asaf è fortemente scosso da un sogno particolare. Nel sonno il defunto figlio Mehmet gli porgeva un anello. Per questo motivo decide di assecondare il nipote. L’anziano promette solennemente di non ostacolare più il suo amore per Canfeza. Subito dopo Mahir affronta a viso aperto la nonna Afet. La accusa senza mezzi termini di aver manipolato le vite di tutti. Con fermezza il giovane le intima di stare per sempre fuori dalla sua vita.

Mercoledì 27 maggio – Racconto di una notte 25–31 maggio 2026

Il mercoledì l’astuzia di Afet mette a segno un colpo durissimo. La matriarca degli Yilmaz è furiosa per il duro confronto con il nipote. Per questo motivo rintraccia Ezra e Canfeza. Con tono minaccioso ordina alle due donne di abbandonare immediatamente la Turchia. Vuole estinguere un vecchio debito di sangue ed evitare il matrimonio.

Canfeza cede al ricatto per proteggere l’uomo che ama. La ragazza ha paura che possa accadere qualcosa di brutto a Mahir. Accetta quindi di imbarcarsi con la nonna verso la Grecia. Si tratta di un esilio orchestrato segretamente da Afet. Nel frattempo Mahir e Sila mettono in scena una finta emergenza domestica. In questo modo la ragazza può lasciare la città senza destare sospetti.

Giovedì 28 maggio

La puntata di giovedì accelera il ritmo con inseguimenti e clamorosi rapimenti. Sare è seriamente preoccupata per l’improvvisa sparizione di Canfeza ed Ezra. Per questo telefona a Mahir e gli rivela le pesanti minacce subite da Afet. Il giovane si precipita subito al porto per bloccare l’imbarco. Con sollievo scopre che le due donne non sono mai partite.

Grazie a un tassista di buon cuore, Canfeza e la nonna hanno trovato un rifugio. Si nascondono in un piccolo albergo, dove devono fare i conti con la scarsità di denaro. Altrove la situazione di Sila precipita. Selim la trascina con la forza in un fitto bosco. La ragazza si convince erroneamente di essere stata tradita da Asaf. Intanto Asaf viene dimesso dall’ospedale e torna alla villa. Una telefonata inviata da Sila rimette tutto in discussione.

Venerdì 29 maggio

Il venerdì segna il trionfo dei sentimenti e la nascita di nuove alleanze. Mahir riesce a rintracciare Canfeza e le chiede formalmente di sposarlo. La ragazza risponde con un doloroso rifiuto per paura della famiglia Yilmaz. Determinato a non perderla, Mahir contatta il nonno Asaf per un aiuto. L’anziano si muove all’insaputa della moglie Afet.

Asaf raggiunge immediatamente il nipote ad Agva. L’uomo chiede ufficialmente a Ezra la mano di Canfeza. La gioia investe l’intero gruppo in un momento di grande commozione. Salih si offre di accompagnare Sare, Mavis e Rasit sul luogo della cerimonia. Proprio durante il tragitto scoppia una travolgente scintilla romantica tra Salih e Sare.

Sabato 30 maggio – Racconto di una notte 25–31 maggio 2026

La puntata di sabato porta alla luce segreti indicibili legati a gravidanze nascoste. Alla villa degli Yilmaz, Sevde scopre una verità con assoluto sconcerto. Mustafa e Gulizar hanno deliberatamente consegnato Sila nelle mani del pericoloso Selim. La donna va su tutte le furie per la spietatezza del piano.

Nel frattempo Selim scopre che Sila è incinta. La notizia tocca una corda profonda nel suo cuore per un evento del passato. Questo lo spinge a cambiare radicalmente atteggiamento con la ragazza. Intanto Kursat viene informato della tragica morte di Savas. Mavis resta turbata dopo aver ricevuto sul cellulare un misterioso messaggio da suo figlio.

Domenica 31 maggio (ore 14:20 e ore 21:20)

La domenica raddoppia l’appuntamento con la serie tra pomeriggio e prima serata. Nella puntata pomeridiana delle 14:20 il gruppo si concede una giornata di spese folli. Sono tutti felici per l’imminente fidanzamento ufficiale supportato da Asaf. Rasit decide di compiere un gesto sadico contro Kursat. L’uomo gli consegna un telefono per fargli seguire i festeggiamenti in videochiamata.

Nel frattempo Mustafa si mette sulle tracce di Sila. L’uomo riesce a localizzare l’accampamento di Selim grazie alla posizione inviatagli dalla ragazza. Una volta giunto sul posto, Mustafa affronta il criminale. In quel momento riceve una notizia sconvolgente. Kemal non è il padre del bambino. Il vero padre è un insegnante di lingue di Londra già sposato.

Il matrimonio segreto e il drammatico finale

Nello speciale in prima serata delle 21:20 la trama raggiunge vette drammatiche. Mahir e Canfeza coronano il loro sogno e si uniscono in matrimonio religioso. I due vogliono procedere subito anche con il rito civile. Neltrimenti Kursat scappa dalla prigione sfruttando la videochiamata di Rasit. L’uomo si presenta subito ai cancelli di casa Yilmaz.

Afet scopre così che il nipote ha sposato Canfeza e ha un malore. Rimasti soli nella villa, Kursat e Gulizar stringono un patto d’alleanza. La donna promette di segnalargli i movimenti di Canfeza per consegnarla a Selim. Intanto Cabir scopre che Mustafa ha venduto la nipote e gli spara. Mustafa, in fin di vita, confessa a Sevde la verità sulla gravidanza di Sila.

Nel frattempo Afet supplica Ferman di rintracciare Asaf per fermare le nozze civili. Tuttavia l’uomo riceve l’inaspettata visita di una donna affascinante e misteriosa. Cabir si presenta da Selim per riprendersi la nipote. Il criminale esige il rispetto dei patti e libererà Sila solo in cambio di Canfeza. Nel finale Mahir e Salih studiano una strategia per incastrare Orhan.

Where to watch: dove vedere la serie in Italia

Racconto di una notte va in onda su Canale 5 dal lunedì alla domenica alle ore 16:05. La serie tv turca prevede anche un appuntamento speciale in prima serata la domenica alle 21:20. Tutte le puntate sono visibili sulla piattaforma ufficiale Mediaset Infinity. Il servizio permette la visione in diretta streaming o on demand in qualsiasi momento.