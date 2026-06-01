Una settimana decisiva si prepara a sconvolgere gli appassionati delle grandi storie d’amore turche, con segreti pronti a esplodere e rapporti ormai sull’orlo della rottura definitiva. La quarta stagione della celebre e amatissima soap opera Forbidden Fruit (titolo originale Yasak Elma) entra infatti in una fase cruciale della sua narrazione su Canale 5. La serie occupa stabilmente il palinsesto del primo pomeriggio, andando in onda ogni giorno alle ore 14:15.

Le nuove puntate, previste nella settimana dall’1 al 7 giugno 2026, alzano nettamente il livello della tensione emotiva all’interno delle sfarzose ambientazioni di Istanbul, in Turchia. Le trame quotidiane mettono al centro della scena scelte del tutto irreversibili, verità nascoste e scontri diretti. I ricchi quartieri affacciati sul Bosforo fanno da sfondo a intrighi finanziari e passionali unici. Personaggi iconici come Yildiz, Kerim, Halit, Sahika, Ender e Kaya assumono il ruolo di protagonisti assoluti di un blocco di episodi che promette di lasciare conseguenze profonde negli equilibri futuri della società più altolocata della metropoli turca.

Lunedì 1° giugno – Forbidden Fruit 1–7 giugno 2026

L’inizio della nuova settimana si rivela immediatamente esplosivo per i telespettatori italiani. Il potente magnate Halit entra in azione con l’appoggio strategico e segreto della suocera Asuman. L’uomo d’affari desidera riconquistare a tutti i costi l’ex moglie Yildiz. Per questa ragione, il ricco imprenditore invita la giovane donna a un sontuoso ricevimento nella sua nuova e lussuosa villa di Istanbul. Nel corso della serata, l’uomo le regala una preziosissima collana di diamanti, preparandosi a farle una proposta di matrimonio pubblica davanti a tutti i ricchi invitati della città. Di conseguenza, la situazione si trasforma in un vero e detonatore emotivo per la ragazza. Purtroppo, nel bel mezzo dei festeggiamenti, accade l’imprevedibile e un evento improvviso interrompe bruscamente la gioia generale.

Parallelamente, la tensione tra gli invitati della festa appare sempre più evidente e difficile da gestire per i padroni di casa. I complessi preparativi domestici lasciano chiaramente intuire che un motivo profondo stia spingendo i membri della famiglia verso una scelta drastica. In questo contesto, i lunghi silenzi pesano molto più delle parole e aprono forti interrogativi sul futuro sentimentale della coppia. La vicinanza geografica delle dimore dei protagonisti a Istanbul amplifica l’eco dei pettegolezzi, favorendo l’interesse del pubblico sui motori di ricerca per le anticipazioni della soap.

Martedì 2 giugno

La puntata di martedì scava a fondo nei rapporti familiari più fragili e instabili della dinastia Argun. Le pesanti conseguenze di quanto accaduto alla festa scuotono profondamente tutti i residenti della villa di Halit. Di riflesso, vecchie ferite del passato tornano a galla e il dialogo quotidiano tra i parenti si trasforma in un durissimo scontro verbale. Questo confronto ravvicinato mette a nudo alcuni rancori che i personaggi non hanno mai superato nel corso degli anni. Ormai nulla resta taciuto e il legame storico tra i membri della famiglia rischia di incrinarsi in modo definitivo e irrimediabile.

Nel frattempo, all’interno della holding aziendale di Istanbul, i dirigenti provano a spostare l’attenzione generale sul lavoro professionale. I soci propongono infatti una nuova e aggressiva strategia di mercato per incrementare i profitti. Questa iniziativa commerciale rappresenta una concreta possibilità di rilancio per la società finanziaria turca. Al tempo stesso, l’operazione costituisce un disperato tentativo di tenere unito un ambiente di lavoro sempre più scosso da forti tensioni personali e rivalità private.

Mercoledì 3 giugno – Forbidden Fruit 1–7 giugno 2026

La giornata di mercoledì segna una svolta emotiva di eccezionale portata per le dinamiche della serie. Proprio nel bel mezzo dei festeggiamenti per la proposta ufficiale di Halit, alcuni finti agenti di polizia irrompono nella proprietà privata. I criminali rapiscono la giovane Zehra dopo averla ingiustamente incastrata con delle false accuse. Fortunatamente, l’affascinante Kerim interviene in modo tempestivo e, grazie al suo coraggio, riesce a salvare la ragazza dalle mani dei malviventi. Questo evento spinge immediatamente la scaltra Ender ad accusare in pubblico la rivale Sahika, indicandola come la mente che ha orchestrato l’intero complotto criminale. Di colpo, la lussuosa villa si trasforma in una gabbia psicologica da cui tutti sentono il bisogno impellente di fuggire.

Subito dopo il drammatico salvataggio, Kerim decide di aprire il suo cuore e confessa i propri veri sentimenti d’amore a Yildiz. Il manager impone alla giovane donna una scelta drastica, chiedendole di decidere una volta per tutte tra il suo amore e il legame con l’ex marito Halit. Il loro confronto privato si rivela intenso, sincero e ricco di pathos. I due danno vita a un momento fatto di confessioni toccanti, paure profonde e sentimenti puri che la ragazza non può più nascondere a se stessa.

Giovedì 4 giugno

Il pomeriggio di giovedì porta nuovi ed entusiasmanti ribaltamenti di fronte nella trama della soap turca. La perfida Sahika decide infatti di vendicarsi per le pesanti accuse infondate che ha ricevuto in pubblico il giorno precedente. Per questo motivo, la donna spiffera immediatamente al fratello Kaya il segreto nascosto che riguarda le quote societarie riservate di Ender. Questa scottante rivelazione finanziaria manda all’istante in crisi profonda il loro matrimonio, mettendo a serio rischio il futuro della coppia.

Intanto, la giovane Yildiz ammette finalmente a se stessa di essere perdutamente innamorata del bel Kerim. Tuttavia, l’ignaro Halit equivoca completamente le parole e i comportamenti della donna. Di conseguenza, il magnate continua a fare pressioni insistenti e quotidiane affinché l’ex moglie ritorni a vivere stabilmente nella casa coniugale insieme a lui, ignorando il reale pericolo di un rifiuto.

Venerdì 5 giugno – Forbidden Fruit 1–7 giugno 2026

La puntata di venerdì chiude la settimana lavorativa con un confronto molto atteso dai telespettatori, in cui la tensione aziendale raggiunge i massimi livelli. Il manager Mert affronta il socio Kerim a viso aperto all’interno della holding. L’uomo gli ordina in modo perentorio di rimanere concentrato esclusivamente sui loro affari economici correnti. Il socio gli consiglia di evitare distrazioni legate ai sentimenti per Yildiz, poiché un errore sentimentale potrebbe rovinare i loro piani segreti. Lo scontro tra i due uomini si sviluppa in modo diretto, emotivo e denso di reciproci avvertimenti professionali.

Nello stesso momento, Yildiz sceglie di ignorare momentaneamente i propri problemi di cuore. La ragazza organizza un’eccentrica festa a tema incentrata sui “cattivi” delle storie per celebrare il compleanno dell’amico Caner. La felice decisione di festeggiare cambia radicale l’umore dei personaggi della soap. Questa scelta prepara il terreno ideale per alcuni sviluppi ancora più intensi, bizzarri e imprevedibili che si verificheranno nel corso del fine settimana a Istanbul.

Sabato 6 giugno

Il sabato si apre all’insegna dei grandi complotti industriali negli uffici della metropoli turca. La determinata Ender incolpa apertamente Sahika di aver causato il doloroso litigio con il marito Kaya. Nonostante la rabbia, la donna propone alla rivale una tregua temporanea per evitare ulteriori sofferenze al fratello. Subito dopo, sapendo di essere ascoltata di nascosto dalla nemica, Ender mette in scena una recita. La donna finge che sia il compleanno di Kerim e manda Caner a modificare i registri aziendali per tendere una trappola a Sahika.

La rivale cade ingenuamente nel tranello teso da Ender, controlla i dati anagrafici falsificati e organizza in fretta una grande festa a sorpresa in ufficio coinvolgendo tutti i dirigenti della holding. La complessa messinscena crolla però nel momento in cui Kerim, visibilmente imbarazzato, rivela davanti ai colleghi che non è affatto il giorno della sua nascita. In quel preciso istante, Ender entra nella stanza e costringe l’uomo ad aprire in pubblico il regalo di Sahika, provocando una pessima figura alla sua storica nemica di fronte all’intera azienda turca.

Domenica 7 giugno – Forbidden Fruit 1–7 giugno 2026

La settimana televisiva si chiude con grandi annunci ufficiali e un clamoroso mistero finale. I giovani Lila e Yigit comunicano alla famiglia la decisione di sposarsi al più presto, ottenendo l’immediata benedizione di Halit. Successivamente prende finalmente il via la tanto attesa festa a tema di Caner. Tutti gli invitati si presentano travestiti da celebri cattivi della storia. Fa eccezione la sola Sahika, la quale si presenta al ricevimento senza aver ricevuto alcun invito ufficiale, dichiarando con ironia di essere già perfetta per il tema della serata. Durante l’evento mondano, Yildiz e Kerim cantano un romantico duetto ravvisando una fortissima complicità canora. Questo bionomio spinge Sahika a seminare zizzania, parlando in segreto sia con Asuman sia con lo stesso manager.

La bellissima festa subisce però una brusca interruzione a causa del furto improvviso di tutti i telefoni cellulari e delle borse di lusso degli invitati. Sebbene i primi sospetti della sicurezza ricadano immediatamente sulla figura di Sahika, diventa presto chiaro a tutti che questa volta la donna risulta completamente estranea ai fatti delittuosi. Il mistero sul ladro di Istanbul rimane così aperto per le puntate successive.

Dove vederla

La celebre e amata serie televisiva turca Forbidden Fruit va in onda regolarmente nel pomeriggio di Canale 5 dal lunedì alla domenica a partire dalle ore 14:15. Tutti gli episodi completi della quarta stagione sono disponibili in streaming gratuito sulla piattaforma digitale di Mediaset Infinity, sia in diretta live sia in modalità on demand, consentendo agli utenti di non perdere nessun colpo di scena della produzione turca.