La nuova settimana, quella dal 6 al 10 luglio, di Tutto per la mia famiglia si annuncia ricca di drammi, rivelazioni e difficoltà per i fratelli Eren. La soap turca, in onda su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity, continua a raccontare le vicende di Kadir, Ömer, Asiye, Emel, Akif e Suzan.

Gli episodi porteranno al centro della scena la festa organizzata per Emel, la dolorosa scoperta di Suzan, il confronto con Nebahat, il destino di Akif e Kenan, la rabbia di Aybike e il grave malore di Orhan.

Tutto per la mia famiglia 6-10 luglio 2026 – lunedì 6 luglio 2026

Nebahat organizza una festa nella casa degli Atakul per regalare alla piccola Emel un momento di felicità nel giorno del suo primo compleanno dopo la morte dei genitori. Per i fratelli Eren è una giornata speciale, carica di emozioni contrastanti.

Intanto Suzan deve fare i conti con un dolore improvviso. Dopo la caduta, la donna scopre di aver perso il bambino e il suo mondo sembra crollare.

Tutto per la mia famiglia, trama martedì 7 luglio 2026

Melisa si accorge che tra i suoi genitori c’è una tensione evidente. Akif e Nebahat, però, provano a negare ogni problema, lasciando la figlia sempre più confusa.

Nel frattempo Nebahat e Suzan si incontrano casualmente in palestra. Il confronto tra le due donne diventa subito acceso e riporta a galla rancori che nessuna delle due è disposta a dimenticare.

Tutto per la mia famiglia 6-10 luglio 2026 – mercoledì 8 luglio 2026

Una situazione di pericolo coinvolge i tre fratelli Eren, ma lo zio Orhan riesce a intervenire in tempo e a portarli in salvo nel cortile. Dopo il grande spavento, i ragazzi riprendono conoscenza.

In ospedale, invece, il destino divide due famiglie: mentre Akif supera l’operazione, Kenan muore. La notizia lascia tutti sconvolti e apre una nuova fase di dolore e tensioni.

Tutto per la mia famiglia, trama giovedì 9 luglio 2026

A scuola, Aybike viene umiliata da Berk davanti agli altri studenti. La giovane non accetta di subire in silenzio e reagisce con rabbia, trascinando tutti in un nuovo conflitto.

Lo scontro porta allo scoperto verità scomode e incrina ulteriormente i rapporti già fragili tra i ragazzi dell’istituto Ataman.

Tutto per la mia famiglia 6-10 luglio 2026 – venerdì 10 luglio 2026

La settimana si chiude con nuove preoccupazioni per la famiglia Eren. Dopo la caduta avvenuta durante la rissa tra i nipoti, lo zio Orhan viene portato in ospedale: i medici scoprono che ha avuto un’emorragia interna.

Mentre tutti attendono notizie sulle sue condizioni, Kadir, Ömer e Asiye capiscono ancora una volta quanto sia fragile l’equilibrio della loro famiglia.

Dove vedere Tutto per la mia famiglia

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 16:50.

Gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare le puntate dopo la messa in onda televisiva.