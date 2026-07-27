La nuova settimana, quella dal 27 luglio al 2 agosto, di Tutto per la mia famiglia si annuncia ricca di svolte dolorose, ricatti e nuove vendette. La soap turca, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16:50 e nel weekend alle 17:45, disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, continua a seguire la difficile battaglia dei fratelli Eren.

Gli episodi porteranno al centro della scena il tentativo di Harika di far espellere Ömer, la scelta inattesa di Akif di difenderlo, la scoperta della relazione tra Melisa e Kadir, lo scontro con Tolga e il video sulla morte di Veli inviato a Doruk.

Tutto per la mia famiglia 27 luglio-2 agosto 2026 – lunedì 27 luglio 2026

La settimana si apre con Harika pronta a vendicarsi di Ömer. La ragazza convince Suzan a convocare il consiglio scolastico con un obiettivo preciso: ottenere l’espulsione del giovane dall’istituto.

La situazione sembra ormai compromessa, ma accade qualcosa di inatteso. Akif interviene in difesa di Ömer e fa di tutto per permettergli di restare a scuola.

Tutto per la mia famiglia, trama martedì 28 luglio 2026

Nel nuovo episodio Akif scopre la relazione tra Melisa e Kadir. L’uomo non accetta il legame tra sua figlia e il ragazzo e decide di intervenire con durezza.

Akif minaccia di licenziare Kadir e arriva a usare anche i fratelli Eren come arma di pressione. Se Melisa non lascerà Kadir, Ömer, Asiye ed Emel rischieranno di pagare conseguenze pesantissime.

Tutto per la mia famiglia 27 luglio-2 agosto 2026 – mercoledì 29 luglio 2026

Doruk, Kadir, Ömer e Ogulcan decidono di affrontare Tolga. Sono convinti che sia stato lui a diffondere le foto compromettenti di Asiye e Aybike.

Il confronto diventa sempre più acceso. I ragazzi vogliono ottenere la verità e mettere fine alle umiliazioni subite, ma la situazione rischia di sfuggire di mano.

Tutto per la mia famiglia, trama giovedì 30 luglio 2026

La verità su Tolga viene finalmente a galla. Il video con la sua confessione viene proiettato sul maxi schermo della scuola, davanti a tutti gli studenti.

Per Tolga arriva una punizione inevitabile: viene espulso. La vittoria, però, non cancella le ferite lasciate dallo scandalo e dalle foto che hanno colpito Asiye e Aybike.

Tutto per la mia famiglia 27 luglio-2 agosto 2026 – venerdì 31 luglio 2026

Nel frattempo Erhan, stanco dei soprusi di Akif, decide di vendicarsi. L’uomo invia a Doruk il video della morte di Veli, il padre dei fratelli Eren.

La rivelazione rischia di distruggere ogni equilibrio. Doruk si ritrova davanti a una verità sconvolgente e il nome di Akif torna al centro di un segreto terribile.

Tutto per la mia famiglia, trama sabato 1 agosto 2026

Harika e sua madre Suzan trovano ospitalità a casa della signora Sibel, ma la convivenza si rivela molto più complicata del previsto.

Il comportamento di Harika crea nuove tensioni. La ragazza non riesce a tenere a freno il proprio istinto e finisce per mettere ancora una volta nei guai sua madre.

Tutto per la mia famiglia 27 luglio-2 agosto 2026 – domenica 2 agosto 2026

La settimana si chiude con una nuova caduta per Harika. La signora Sibel la sorprende mentre ruba un paio dei suoi orecchini e decide di cacciare lei e Suzan da casa.

Per madre e figlia si apre un nuovo momento di difficoltà. Intanto il video sulla morte di Veli minaccia di travolgere Akif, mentre i fratelli Eren restano al centro di tensioni sempre più pericolose.

Dove vedere Tutto per la mia famiglia

Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16:50 e nel weekend alle 17:45.

Gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare le puntate dopo la messa in onda televisiva.