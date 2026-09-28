La nuova settimana, quella dal 28 settembre al 4 ottobre, di Tutto per la mia famiglia si annuncia carica di dolore, ricatti e nuovi colpi di scena per la famiglia Eren. La soap turca va in onda su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

Gli episodi porteranno al centro la crisi tra Doruk e Asiye, l’aggressione a Ogulcan, il risveglio di Emir, la sparizione di Emel e le bugie di Sengul, fino alla nuova mossa disperata di Tolga contro Cemile.

Tutto per la mia famiglia 28 settembre-4 ottobre 2026 – lunedì 28 settembre 2026

La settimana si apre con Doruk che tenta di riavvicinarsi ad Asiye. La ragazza, però, non riesce a perdonarlo per averla lasciata sola nei momenti più difficili.

Intanto Ogulcan viene aggredito dai compagni di cella e perde molto sangue. Nello stesso momento Emir si risveglia dal coma, ma Ilknur sceglie di usare la notizia per ricattare Sengul.

Tutto per la mia famiglia, trama martedì 29 settembre 2026

La speranza torna per la famiglia quando la madre di Emir ritira la denuncia e Ogulcan può lasciare il carcere. Tutti si preparano a riabbracciarlo, ma il prezzo pagato è altissimo.

Sengul nasconde la verità su Emel e continua a muoversi tra bugie e paura. La sua scelta rischia di distruggere definitivamente il rapporto con Orhan e con i ragazzi.

Tutto per la mia famiglia 28 settembre-4 ottobre 2026 – mercoledì 30 settembre 2026

Kaan riesce a ritrovare Emel e la riporta sana e salva dalla sua famiglia. Il sollievo è grande, ma la scomparsa della bambina lascia ferite profonde.

Harika affronta Resul e scopre che l’uomo ha licenziato Suzan. La ragazza resta delusa dalla madre, incapace di reagire e di difendere la propria dignità.

Tutto per la mia famiglia, trama giovedì 1 ottobre 2026

Sengul prova a giustificare la propria assenza sostenendo di essersi trasferita dalla sorella. In realtà la donna vive in strada, travolta dalle conseguenze delle sue scelte.

Le umiliazioni aumentano e la sua solitudine diventa sempre più evidente. Orhan e i ragazzi faticano a perdonarle il rischio corso da Emel.

Tutto per la mia famiglia 28 settembre-4 ottobre 2026 – venerdì 2 ottobre 2026

Cemile scopre le bugie di Tolga e decide di lasciare la casa in cui vive con lui per tornare in orfanotrofio. La sua scelta manda il ragazzo fuori controllo.

Tolga le sottrae il telefono e la rinchiude in casa, impedendole di andarsene. La situazione diventa pericolosa e apre un nuovo fronte di tensione.

Tutto per la mia famiglia, trama sabato 3 ottobre 2026

Kadir finisce in carcere e subisce la violenza di Resat, mentre Omer, Asiye ed Emel cercano di adattarsi alla vita in orfanotrofio.

Fuori, Suzan e Harika affrontano nuove difficoltà economiche. Doruk scopre una verità su Akif e resta diviso tra giustizia e lealtà familiare.

Tutto per la mia famiglia 28 settembre-4 ottobre 2026 – domenica 4 ottobre 2026

La settimana si chiude con nuovi spiragli per gli Eren. Una testimonianza decisiva e una chiavetta scomparsa possono cambiare il destino di Kadir.

Il ritorno a casa sembra possibile, ma i segreti accumulati continuano a pesare. Ogni passo avanti porta con sé nuove domande e nuove minacce.

Dove vedere Tutto per la mia famiglia

Tutto per la mia famiglia va in onda dal lunedì al venerdì alle 16:00 e nel weekend alle 14:30 su Canale 5.

Gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare le puntate dopo la messa in onda televisiva.