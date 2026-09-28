La nuova settimana, quella dal 28 settembre al 4 ottobre, di Forbidden Fruit porta al centro una macchinazione pericolosa, costruita intorno alla scomparsa di Sahika e ai sospetti contro Hasan Ali. La soap turca va in onda su Canale 5 ed è disponibile in streaming su Mediaset Infinity, con nuovi intrighi capaci di dividere ancora una volta i protagonisti.

Gli episodi porteranno al centro la tregua solo apparente tra Sahika e Hasan Ali, il grave malore della donna, l’ansia di Ender, la strategia di Yildiz e una finta morte destinata a trasformarsi in un’arma contro il nuovo potere degli Argun.

Forbidden Fruit 28 settembre-4 ottobre 2026 – lunedì 28 settembre 2026

La settimana si apre con Sahika decisa a chiedere una tregua a Hasan Ali. La donna prova a mostrarsi più prudente e sembra voler abbassare i toni dello scontro, ma l’uomo non si fida delle sue intenzioni.

Hasan Ali prepara una trappola fredda e pericolosa. Dopo averle fatto bere di nascosto una sostanza, Sahika accusa un malore improvviso e perde conoscenza, lasciando tutti davanti a un nuovo mistero.

Forbidden Fruit, trama martedì 29 settembre 2026

La scomparsa di Sahika mette in allarme Ender, che non riesce a contattarla e comincia a temere il peggio. La donna manda Caner alla polizia e decide di muoversi in prima persona.

Nel frattempo Yildiz organizza una serata strategica, cercando di mantenere il controllo della situazione. Ma il silenzio di Sahika rischia di travolgere tutti gli equilibri.

Forbidden Fruit 28 settembre-4 ottobre 2026 – mercoledì 30 settembre 2026

Ender si presenta da Hasan Ali, convinta che l’uomo sappia più di quanto voglia ammettere. Il confronto è teso e pieno di accuse velate.

Hasan Ali prova a restare freddo, ma la situazione si complica quando Ender viene chiamata in obitorio per identificare un cadavere che potrebbe essere quello di Sahika.

Forbidden Fruit, trama giovedì 1 ottobre 2026

Ender scopre che il corpo non appartiene a Sahika. La notizia la solleva solo in parte, perché la donna capisce che dietro quella messinscena potrebbe esserci un piano ancora più inquietante.

Intanto Mert appare sempre più distante da Zehra. Il suo comportamento alimenta nuovi dubbi e lascia intuire che anche nella loro coppia qualcosa si stia incrinando.

Forbidden Fruit 28 settembre-4 ottobre 2026 – venerdì 2 ottobre 2026

I sospetti di Ender contro Hasan Ali diventano più forti dopo il ritrovamento di una collana di Sahika nella casa dell’uomo. Per lei è un indizio troppo pesante per essere ignorato.

Hasan Ali nega ogni responsabilità, ma Ender non arretra. La donna è convinta che l’uomo sia coinvolto nella scomparsa di Sahika e si prepara a colpirlo pubblicamente.

Forbidden Fruit, trama sabato 3 ottobre 2026

Ender affronta Hasan Ali davanti a tutti e lo accusa apertamente dell’omicidio di Sahika. La scena crea scandalo e mette l’uomo in una posizione difficile.

Hasan Ali continua a negare e tenta di respingere ogni accusa. Ma la tensione cresce, perché nessuno riesce più a capire dove finisca la verità e dove inizi la manipolazione.

Forbidden Fruit 28 settembre-4 ottobre 2026 – domenica 4 ottobre 2026

La settimana si chiude con una rivelazione clamorosa: Sahika ha costruito un piano per simulare la propria morte e far ricadere ogni sospetto su Hasan Ali.

La sua mossa rimette tutto in discussione. Ender, Yildiz e gli altri protagonisti si ritrovano dentro un gioco pericoloso, in cui la vendetta conta più della verità.

Dove vedere Forbidden Fruit

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle 14:10 e nel weekend alle 15:30 su Canale 5.

Gli episodi sono disponibili anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare le puntate dopo la messa in onda televisiva.