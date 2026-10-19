La nuova settimana, quella dal 19 al 23 ottobre, de Il Paradiso delle Signore porta al centro della scena nuovi conflitti, scelte difficili e rapporti in evoluzione. La soap è in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 16:10 circa ed è disponibile in streaming su RaiPlay.

Gli episodi dal 19 al 23 ottobre seguono soprattutto Marta, Riccardo, Ciro e gli sviluppi raccontati dalle anticipazioni pubblicate.

Il Paradiso delle Signore 19-23 ottobre 2026 – lunedì 19 ottobre 2026

Ciro scopre la lettera di Agata che Mimmo aveva nascosto e reagisce con rabbia. Intanto Rebecca e Mimmo tentano di superare una tensione rimasta sospesa tra loro, ma il segreto della lettera rischia di minare la serenità della famiglia Puglisi.

Roberto teme che la nuova linea di prêt-à-porter scelta da Odile e Iacopo metta in crisi la competizione tra la GMM e il Paradiso. Riccardo resta in contrasto con Adelaide e Marta, mentre Umberto ignora la ricaduta del giovane nella dipendenza dagli psicofarmaci.

Il Paradiso delle Signore, trama martedì 20 ottobre 2026

Dopo aver letto la lettera, Ciro prende una decisione impulsiva. Matteo rinnova a Lia la promessa di aiutarla a rivedere suo padre e prova a darle la fiducia di cui ha bisogno.

Le Veneri si impegnano a rilanciare il corner di Delia, che ha perso clienti durante la sua luna di miele. Odile chiarisce con Botteri la strategia del prêt-à-porter; Diana e Riccardo trovano una complicità inattesa.

Il Paradiso delle Signore 19-23 ottobre 2026 – mercoledì 21 ottobre 2026

Una telefonata di Ciro da Firenze mette in ansia Concetta e sconvolge Mimmo, che trova sostegno nelle parole di Johnny. La famiglia continua a fare i conti con il peso della lettera di Agata.

Iacopo e Odile affrontano le difficoltà tecniche nella lavorazione del rayon. Rebecca tenta di favorire la riconciliazione tra Cesare e Chiara, mentre Adelaide affida a Marta una lettera destinata a Margherita.

Il Paradiso delle Signore, trama giovedì 22 ottobre 2026

Marta legge la lettera di Adelaide e ritrova una maggiore serenità nel rapporto con la zia, ma comincia ad accusare strani malori. La prospettiva del trasferimento a Roma si intreccia così a un nuovo motivo d’inquietudine.

Botteri presenta a Roberto un’idea per la collezione e Odile individua una possibile soluzione per il rayon. Riccardo confessa a Umberto di aver usato i soldi di Carla per saldare i debiti lasciati a Parigi.

Il Paradiso delle Signore 19-23 ottobre 2026 – venerdì 23 ottobre 2026

Matteo propone un incentivo per rilanciare il corner di Delia. Roberto dubita della tuta chic pensata da Botteri, ma Marcello lo invita a dare fiducia all’intuito dello stilista. Mimmo sorprende Rebecca con un dolce speciale.

Adelaide mette a disposizione il proprio denaro per aiutare Riccardo, mentre le indagini di Borghi sui movimenti bancari dei Guarnieri alimentano i dubbi di Carla. Marta riceve una notizia inattesa e confida alla zia la ragione dei propri malori.

Dove vedere Il Paradiso delle Signore

Il Paradiso delle Signore va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 16:10 circa. Gli episodi possono essere recuperati in streaming e on demand su RaiPlay.