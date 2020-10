Oggi, giovedì 1° ottobre, e venerdì 2 ottobre, sono previsti i sorteggi della prossima competizione, rispettivamente, di UEFA Champions League e UEFA Europa League. L’appuntamento è a Ginevra, in Svizzera.

Ricordiamo che domenica 23 agosto si è giocata la finale di Champions League 2020 PSG-Bayern Monaco con la vittoria della squadra tedesca.

Il 21 agosto si è giocato l’incontro che ha laureato il Siviglia di Lopetegui vincitore sull’Inter Antonio Conte.

Il sorteggio per la Champions è fruibile anche su Mediaset. L’Europa League solo su Sky.

Sorteggi Champions League su Mediaset

l live del sorteggio della fase a gironi di Champions League 2020-21 è la proposta del canale 20 per giovedì primo ottobre, dalle ore 17.00. La diretta dell’estrazione dagli RTS Studios di Ginevra è anche in streaming sul sito e sull’app di SportMediaset.

La massima competizione europea per club anche in questa stagione è in onda sulle reti Mediaset. Canale 5, infatti, il martedì di ogni turno, trasmette in diretta e in esclusiva – in chiaro – una delle migliori partite, italiane incluse.

Le 32 squadre partecipanti verranno divise in 8 gironi di 4 squadre ciascuno: il sorteggio verrà effettuato in base al ranking Uefa, che stabilisce il coefficiente di ogni squadra calcolando i risultati sportivi degli ultimi anni.

Tra le italiane presenti nell’urna di Ginevra, la Juventus di Andrea Pirlo, l’Inter di Antonio Conte, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e la Lazio di Simone Inzaghi. Partenza della Champions il prossimo 20 ottobre, con la prima tornata di match.

La finale della UEFA Champions League si giocherà all’Ataturk di Istanbul, il prossimo 29 maggio 2021.

Sorteggi Champions e Europa su Sky

I sorteggi si possono seguire in diretta su Sky Sport Football e Sky Sport 24. Oggi, partire dalle 16.45 è il turno della Champions League. In studio, Mario Giunta insieme a Paolo Condò e Alessandro Costacurta.

Venerdì, per l’Europa League, appuntamento dalle 12.45 con Leo Di Bello e Riccardo Trevisani e Beppe Bergomi.

Live anche in streaming su skysport.it e news in tempo reale sull’App Sky Sport. La visione dei sorteggi è disponibile su Sky Go, anche in HD, e in streaming live su NOW TV.

Sky trasmette tutti gli incontri della UEFA Champions League. Percorso iniziato già con i match dei playoff e che ripartirà con la fase a gironi il 20 e 21 ottobre. Per un totale di 137 incontri complessivi, oltre 250 ore di eventi live (con una selezione di match in 4K HDR), Con la Diretta Gol si può vivere l’emozione degli incontri in contemporanea, fino alla finale del 29 maggio 2021.

A raccontare il sogno europeo della Champions League, con quattro italiane ai nastri di partenza (Juventus, Inter, Lazio e Atalanta), ci sarà Anna Billò.

Per la UEFA Europa League, torneo che ripartirà il 22 ottobre con la fase a gironi, Sky segue in diretta tutti i match. In in totale 205 partite in onda anche grazie a Diretta Gol, fino alla finale del 26 maggio 2021.

Alla guida degli studi pre e post partita dell’Europa League ci sarà Leo Di Bello. Due le italiane sicuramente al via della fase a gironi, Roma e Napoli.

Sorteggi Champions e Europa League programmazione

Per la Champions

sorteggio gironi

giovedì 1° ottobre

ore 16.45, Sky Sport Football e Sky Sport 24

Uefa Europa league programazione

sorteggio gironi

giovedì 2 ottobre

ore 12.45, Sky Sport Football e Sky Sport 24