Domenica 23 agosto, si gioca la finale di Champions League 2020 PSG-Bayern Monaco. La partita è visibile su Canale 5 alle ore 21.00 in esclusiva in chiaro. Ma è fruibile anche sui canali sportivi della piattaforma Sky in visione pay.

Champions League 2020 finale PSG-Bayern Monaco su Canale 5

Dallo stadio Da Luz di Lisbona va in scena l’ultimo atto della competizione tra club europei che decreta la squadra vincitrice della Champions League 2019-2020. Un match tra due squadre che hanno dominato in tutte le competizioni in questa stagione. Chi vince infatti conquisterà il Triplete.

Per i francesi, che in semifinale hanno eliminato il Lipsia, si tratta della prima volta in assoluto nella loro storia. I tedeschi, invece, approdano in finale per l’undicesima volta. Il bilancio per il momento segna cinque vittorie e cinque sconfitte. Neymar e Mbappè contro Lewandowski e Gnabry: i fenomeni del calcio mondiale si scontrano nell’ultima partita di stagione.

La telecronaca della partita è affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Aldo Serena.

A seguire su Canale 5, post partita con Alberto Brandi, Ciro Ferrara, Sandro Sabatini, Graziano Cesari e Claudio Raimondi per tutte le ultime novità di calciomercato. In collegamento da Lisbona, Giorgia Rossi con Massimo Paganin.

Partita e post partita sono anche in live streaming su www.sportmediaset.it e sull’app SportMediaset.

PSG-Bayern Monaco su Sky Sport

Sky segue la finale UEFA Champions League sui canali sportivi. Live dallo Stadio da Luz di Lisbona. Appuntamento su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251, anche in 4K HDR con Sky Q satellite. La partita è trasmessa anche in streaming su Now Tv.

In studio, per il pre e post gara, Ilaria D’Amico per l’ultima volta al timone di Champions League Show. Insieme a lei Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Esteban Cambiasso, Paolo Condò, Alessandro Del Piero, in collegamento da Los Angeles, e Gianluca Di Marzio, live da Lisbona.

La serata si chiude a mezzanotte con 5X5 Champions League. Sono 30 minuti di brevi confronti sui vari argomenti emersi, sempre in compagnia della squadra di “Champions League Show”, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 24.

Per i clienti Sky, tutte le partite saranno in diretta anche tramite l’App Sky Go, per seguire gli eventi live su smartphone, tablet e PC, anche in viaggio nei Paesi dell’Unione Europea. E per rimanere connessi e costantemente aggiornati, le news di Sky Sport 24, del sito skysport.it e dell’App Sky Sport.

Programmazione in diretta della finale UEFA Champions League

PSG-Bayern Monaco Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e fibra), Sky Sport Football e Sky Sport 251 (satellite e fibra); anche in 4K HDR con Sky Q satellite

telecronaca Riccardo Trevisani, commento Daniele Adani, bordocampo Alessandro Alciato e Massimiliano Nebuloni