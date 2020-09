Stasera in Tv giovedì 1 ottobre. Su Canale 5 va in onda una nuova puntata del game show Chi vuol essere milionario?. Mentre Cine 34 propone il film giallo del 1977 Sette note in nero, con Jennifer O’ Neil.

Stasera in Tv giovedì 1 ottobre 2020 programmi reti generaliste

Su Rai 2, alle 21.25, va in onda Seconda linea. Debutta oggi la nuova trasmissione di attualità condotta da Francesca Fagnani ed Alessandro Giuli. Assieme a loro Pietrangelo Buttafuoco, Fortunato Cerlino e Umberto Broccoli. Quest’ultimo si occupa di uno spazio dedicato alle tribune politiche del passato.

Infine Canale 5, alle 21.25, propone una nuova puntata del quiz Chi vuol essere milionario? con Gerry Scotti. Anche stasera alcuni concorrenti tentano di affrontare la scalata delle 15 domande per riuscire a vincere il montepremi da un 1 milione di euro.

Stasera in Tv giovedì 1 ottobre 2020 Serie Tv e film sulle reti generaliste

Stasera Rai 1, alle 21.25, manda in onda la fiction Nero a metà 2 con Claudio Amendola. Nell’episodio Promesse Claudio e Marta vogliono comprendere perché Nusco stia fuggendo da qualcuno. Nel frattempo Malik si occupa del caso di una studentessa trovata morta nell’appartamento che condivideva con Sahar. Nell’episodio L’amore e le sue conseguenze Malik e Carlo trovano il cadavere di un giovane di origini rumene in una discarica. Durante le indagini scoprono che il giovane è morto in un incontro di boxe clandestino.

Rai 3, alle 21.25, trasmette il film fantastico del 2017, La forma dell’acqua con Michael Shannon. Baltimora, 1962. Elisa, una giovane muta, lavora nel laboratorio scientifico militare come donna delle pulizie. Lì nota una creatura anfibia che il Governo ha intenzione di utilizzare come cavia da laboratorio. Tra lui ed Elisa nascerà un legame molto speciale.

I film su Iris, Cine 34

Su Iris, alle 21.25, va in onda il film azione del 1992 Arma letale 3 con Mel Gibson. Prima di andare in pensione il detective Murtaugh è chiamato a lavorare con il collega Riggs in un altro caso. Entrambi devono scoprire chi ha rubato le armi dal deposito della Polizia.

Infine Cine 34, alle 21.25, trasmette il film giallo del 1977 di Lucio Fulci, Sette note in nero con Jennifer O’ Neil. Virginia, moglie di un nobile toscano, è dotata di poteri paranormali. Un giorno riesce a vedere un delitto compiuto da suo marito. Ed infatti l’uomo viene arrestato.

I film stasera su Premium

Premium Cinema 1, alle 21.15, manda in onda il film fantastico del 2017, Io sono leggenda con Will Smith. Un potente virus che ha infestato la città di New York, trasforma gli uomini in pericolosi vampiri. Il dottor Robert Neville, che non è stato contagiato, cerca disperatamente di trovare una cura.

Inoltre su Premium Cinema 2, alle 21.15, è previsto il film drammatico del 2015, The danish girl con Eddie Redmayne. Il film racconta la storia d’amore tra Gerda Wegener e Lili Elbe, nato Einar Wegener. L’artista danese è stata la prima persona ad aver subito un intervento chirurgico per il cambio di genere nel 1930.

Infine su Premium Cinema 3 , alle 21.15, va in onda il film commedia del 1990, Le comiche con Renato Pozzetto. Due comici in un film escono dallo schermo di una sala cinematografica per sfuggire da un treno. Ma una volta immersi nella vita reale saranno protagonisti di numerose imprese.

I film trasmessi su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film azione del 2012, Senza freni con Dania Ramirez. New York. Wilee lavora come pony express in bicicletta. Un giorno però deve consegnare un pacco ad un ragazza della Colombia University e…

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, è previsto il film drammatico del 2018, Tramonto, con Juli Jakab. Dopo essere stata in Italia per studiare come modista, Irisz torna in Ungheria con la speranza di lavorare nella leggendaria cappelleria dei genitori defunti. Ma scopre di avere un fratello che le è stato tenuto nascosto.

Inoltre Sky Cinema Action, alle 21.15, manda in onda il film azione del 2010, Tropa da élite 2 con Wagner Moura. Il Capitano Nascimento durante delle indagini scopre una fitta rete di corruzione che lega la sfera politica e la Polizia. Ma oltre al lavoro deve occuparsi del ribelle figlio adolescente.

Infine Sky Cinema Suspance, alle 21.00, trasmette il film horror del 2014, It follows con Maika Monroe. Jay eredita da un coetaneo una malvagia entità di cui non riesce a liberarsi. Sembra che l’unica via d’uscita sia quella di passarla ad un altro.