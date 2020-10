Alle 11:30 di questa mattina, Rai Sport e Rai 2 presentano in conferenza stampa la palinsesto tv per il Giro d’Italia 2020. L’edizione 103 della corsa rosa parte con molte incognite, dopo il rinvio di maggio, ma la Rai conferma il suo grande impegno. In prima linea, Rai Sport e Rai 2. Ma la copertura è garantita anche da Radio 2 e Rai Play.

La presentazione avviene nella Sala A nella Sede Rai di Viale Mazzini, a Roma.

Giro d’Italia 2020 in tv – Dirette e programmi sui canali Rai

La Rai segue il Giro d’Italia 2020 con tre elicotteri, cinque moto e altre venti telecamere per raccontare le tappe. Grande impegno da parte di Rai Sport+ HD, che di fatto copre la corsa per tutta la giornata. Alle 11:30 di ogni mattina, c’è Villaggio di partenza, con l’introduzione della tappa e dei temi del giorno. Alle 12:30, Anteprima Giro, con l’arrivo dei corridori e la partenza.

Rai 2 entra in gioco alle 14:00, con la diretta della tappa fino all’arrivo. La telecronaca è affidata ad Andrea De Luca, con la new entry Gianni Bugno, già campione del mondo e grande corridore degli anni ’90. Segue, il Processo alla tappa. Mentre, alle 20:00, su Rai Sport+HD c’è TGiro. La giornata si conclude dopo la mezzanotte con Giro Notte.

Anche Radio 1 e Radio 2 garantiscono un aggiornamento costante dalla corsa, con collegamenti e spazi dedicati nei notiziari. Infine, Rai Play propone non solo la diretta streaming e la possibilità di rivedere i programmi, ma anche un racconto con video dedicati.

Il Direttore di Rai Sport, Auro Bulbarelli, e quello di Rai 2, Ludovico Di Meo, hanno annunciato la collaborazione già nei mesi scorsi, alla presentazione dei palinsesti. Proseguono, così, un sodalizio voluto dal precedente Direttore Carlo Freccero, che aveva riportato il ciclismo sulla seconda rete dopo una lunga permanenza su Rai 3.

Ricordiamo che il Giro d’Italia 2020 parte da Monreale (Palermo) e si conclude a Milano dopo 21 tappe e 3497Km. Le squadre sono 22, per 176 corridori totali.

La gara era prevista per lo scorso maggio con partenza dall’Ungheria. Poi, il calendario delle grandi corse è stato stravolto a causa della pandemia e ora si corre in questo contesto inedito. Molte le incertezze, dal momento che già si registrano i primi positivi al coronavirus tra i corridori.

La diretta della conferenza stampa

Alla presentazione partecipa il Presidente Rai Marcello Foa, insieme al Direttore di Rai Sport, Auro Bulbarelli e a quello di Rai 2, Ludovico Di Meo. Inoltre, intervengono Simona Sala, Direttrice di Radio 1, Paola Marchesini, Direttrice di Radio 2 ed Elena Capparelli, Direttrice di Rai Play.

Mentre, da Palermo, pronti per il via della carovana rosa, parlano il Direttore del Giro Mauro Verni e Paolo Bellino, AD della società organizzatrice RCS Sport.

Il Presidente Foa: “Il Giro da sempre momento di gioia e unione nazionale. Quest’anno, lo è ancora di più. Tutti vogliamo ripartire. Credo che ci sarà un’emozione particolare e lo seguirò, come tutti i telespettatori, con questo spirito. Il Giro unisce tutto il paese e il fatto che sia tutto italiano ci porterà a viverlo con ancora maggior passione. Nel 2019, ogni tappa un 1,4 milioni di media e 2milioni a fine tappa. Penso che quest’anno potremo anche battere quel risultato”.

Urbano Cairo, oggi presente come Presidente di RCS: “Questo Giro è davvero speciale. Grazie alla Rai per essere ancora in coppia con La Gazzetta dello Sport. Sono molto contento di questo Giro, per di più in un periodo inedito. Ci farà vedere l’Italia con colori diversi. Il fatto che sia tutto italiano credo sia un grande spot per l’Italia, visto che si vede in tutto il mondo. A me piacciono molto le tappe di montagna e le cronometro e nell’ultima settimana cercherò di intervenire in qualche tappa, perché sarà un Giro animato e competitivo, in cui verranno molti grandi. Il fatto di aver concentrato tutte le gare dell’anno nella seconda parte dell’ano credo che abbia persino aumentato la voglia di ciclismo. Anche perché è un Giro molto ben congegnato”.

Giro d’Italia 2020 in TV conferenza stampa – Parla Paolo Bellino di RCS Sport

Paolo Bellino, Amministratore Delegato RCS: “La gente ha molta voglia di ciclismo. è stato oggettivamente un ano straordinario, con tutto il calendario stravolto e poi concentrato in tre mesi. Noi abbiamo aperto la stagione del World Tour con le nostre classiche, poi a settembre abbiamo lavorato sulle gare a tappe per testare i protocolli e oggi siamo finalmente pronti a ripartire con il Giro. Partiamo in Sicilia dopo tanti anni, in una terra bellissima e risaliremo lo stivale con un chilometraggio al limite del consentito. Faremo vedere un’Italia che ha grande voglia di ripartenza, con quadri spettacolari. Non a caso, abbiamo lavorato molto con ENIT per promuovere il nostro Paese”.

Intanto, viene mostrato il video promozionale realizzato dalla Rai. Progtagonista il campione Vincenzo Nibali, con Copi e Bartali.

Il Direttore di Rai Sport, Auro Bulbarelli: “Eravamo nel secolo scorso, quando ero alle spalle di Pantani sulla salita di Oropa. Le premesse di quest’anno sono buone, perché con i Mondiali, il Tour e la Tirreno Adriatica hanno dimostrato che c’è molta voglia di ciclismo”. Snocciola poi, i numeri record della Tirreno Adriatica e gli ottimi risultati di Tour e Mondiali.

Poi, parla dell’organizzazione Rai al Giro. Con Alessandro Fabbretti capo spedizione, Alessandra De Stefano che torna alla conduzione del Processo, Gianni Bugno al commento tecnico, così come Damiano Cunego.

Stefano Barigelli, Direttore Gazzetta: “Effetto meraviglioso essere al primo Giro da Direttore della Gazzetta. Ho seguito come inviato l’edizione dell’87, al fianco di Mario Fossati che mi adottò come mascotte. Il Giro d’Italia è molto più di una gara sportiva, è un grande romanzo popolare che racconta il nostro paese. Somiglia un po’ al giro del secondo dopoguerra, con un’Italia ferita ma che fu attraversata dal sorriso portato dal Giro.

Parla il Direttore del Giro

Il Direttore del Giro, Gianni Vegni: “Sono innanzitutto felice di poter partire, visto che fino ad un mese fa era molto in dubbio. Senza dubbio il Giro più difficile da organizzare. Le norme COVID ci hanno un po’ massacrato, con una situazione in continua evoluzione. Ma sarà un Giro di qualità dal punto di vista tecnico e sicuraente assisteremo ad una grande corsa”.

Alessandra De Stefano: “L’emozione c’è, perché tornare al Giro è sempre emozionante. Porto con me i quaderni di Vasco Pratolini dalla prima edizione seguita nel 1998. Soprattutto, con la frase in cui dice ‘Il mio sogno era fare il Giro d’Italia e possedere un orologio’. Mi piace seguirlo così, portare l’energia e l’amore per il ciclismo che ha contraddistinto tutta la mia carriera. Il Processo cambia un po’, con i corridori non più in studio, saremo noi ad andare da loro. Ci saranno Stefano Garzelli e Daniele Bennati“.

Subito dopo, Alessandro Fabbretti illustra la programmazione Rai, con una novità. Una nuova trasmissione sui social chiamato #L’Altro Processo, trasmissione tutta dedicata ai social, in collaborazione con Elena Capparelli di Rai Play.

Ludovico Di Meo: “Televisivamente, siamo stati costretti ad una stagione forzata, ma finora ha dato ottimi risultati, quindi ci aspettiamo grandi ascolti. Rai 2 è la rete olimpica che ospita il grande sport e dopo il Tour faremo il massimo per il Giro”.

Gli appuntamenti in radio al Giro d’Italia 2020

La Direttrice di Radio 1, Simona Sala: “Il ciclismo è l’orgoglio della Radio, non a caso Zavoli iniziò a raccontarlo proprio in Radio. I nuovi colori autunnali dell’Italia saranno per noi una sfida ancora più grande non potendo contare sulle immagini. Anche per questo, la nostra offerta raddoppia. Non ci sarà Emanuele Dotto, andato in pensione, ma ci saranno Manuel Codignoni e Massimo Ghirotti. Radiocronaca di Cristiano Piccinelli e Silvio Martinello. Filippo Corsini, invece, coordinerà la squadra e Giovanni Scaramuzzino smisterà gli interventi dallo studio. Mentre, dal punto di vista del palinsesto cambia molto, con il pomeriggio e il weekend completamente riadattati. Tecnotappa, con il meteo e gli aspetti tecnici del Giro. Infine, quest’anno realizzeremo anche dei podcast originali”.

Radio 2, Marchesini: “Siamo di nuovo la radio dell’intrattenimento e al Giro vogliamo raccontare il territorio.Ci concentreremo sulla partenza, l’arrivo e il ‘Village’, della corsa che sostituisce al carovana pubblicitari. Tra i programmi di punta, Caterpillar AM, con il racconto giornata precedente, e Decanter alle 20:00 si concentra proprio sul territorio.