Per la UEFA Champions League scendono in campo Juventus e Barcellona. L’appuntamento è per mercoledì 28 ottobre, su Canale 5 e sui canali Sky Sport alle ore 21.00. La principale rete Mediaset, dopo Inter – Borussia, segue in esclusiva in chiaro il match valido per la seconda giornata di Champions League.

Champions League Juventus-Barcellona su Canale 5

In diretta dall’Allianz Stadium di Torino va in scena la sfida stellare tra i bianconeri di Andrea Pirlo e gli spagnoli del fenomeno Messi. La squadra spagnola è ancora in attesa dell’esito del tampone di Cristiano Ronaldo. Il campione, infatti, era risultato positivo al Covid lo scorso 13 ottobre.

La telecronaca della partita è affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Aldo Serena.

A seguire su Canale 5 Champions League Live, post partita condotto da Alberto Brandi con ospiti in studio Alessio Tacchinardi, Sandro Sabatini, Graziano Cesari per tutti i casi da moviola. Da Torino Giorgia Rossi con Pierluigi Pardo. Non mancano, naturalmente, le immagini e i gol della due giorni di calcio europeo, con un’ampia sintesi di “Bruges-Lazio”.

Partita e post partita sono visibili anche in live streaming sul sito www.sportmediaset.it e sull’app Sportmediaset (gratuita per tutti i sistemi operativi).

Juventus – Barcellona su Sky Sport

La piattaforma satellitare segue l’incontro lo stesso in diretta. Intanto questi sono gli appuntamenti.

Diretta Gol va in onda su Sky Sport Collection (satellite e internet), Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 486 (digitale terrestre)

Juventus-Barcellona è seguita da Sky Sport Uno (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet). Anche in 4K HDR con Sky Q satellite

telecronaca Massimo Marianella; commento Luca Marchegiani;

bordocampo Giovanni Guardalà e Alessandro Alciato

Diretta Gol Riccardo Trevisani

Le probabili formazioni

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Kulusevski; Ramsey; Morata, Dybala. All. Pirlo.

BARCELLONA (4-2-3-1): Neto; Dest, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong; Trincao, Pedri, Ansu Fati; Messi. All. Koeman

Arbitro è il signor Makkelie