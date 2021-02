Ascolti Tv mercoledì 3 febbraio 2021. Vince la serata la semifinale di Coppa Italia Napoli-Atalanta. La seconda puntata di La Caserma, su Rai 2, perde telespettatori. Made in Italy si conclude con una share pari a 11.2%. Questo è il responso dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv mercoledì 3 febbraio 2021, il prime time

Su Rai 1 Napoli-Atalanta ha conquistato 4.934.000 telespettatori con 18.5%

Su Rai 2 La Caserma ha interessato 1.717.000 con 7.6%.

Su Rai 3 Chi l’ha Visto? 2.358.000 spettatori con 10.6%

Su Canale 5 Made in Italy ultima puntata: 2.455.000 spettatori con 11.2%

Su Rete 4 Speciale Stasera Italia; 875.000 spettatori con 3.9%

Su Italia 1 Il principe cerca moglie: 1.704.000 spettatori con 7.1%.

Su La 7 TgLa7 Speciale: 1.289.000 spettatori con 5.3%

Su Tv8 Italia’s Got Talent sigla 1.215.000 spettatori con 5.1%

Su NOVE Accordi & Disaccordi: 588.000 spettatori con 2.3%.

Ascolti Tv mercoledì 3 febbraio 2021, la fascia preserale Reggono le repliche di Caduta libera che sfiorano il 18%. Su Rai 1 L’Eredità – La Sfida dei Sette: 3.666.000 con 19.9%. L’Eredità: 5.028.000 con 23.1%. Su Rai 2 N.C.I.S. ha raccolto 675.000 persone con 3.4% e 1.090.000 con 4.5% Su Rai 3 Blob: 1.173.000 spettatori con 4.7% Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida: 2.529.000 con 14.3%. Caduta Libera: 3.770.000 con 17.8%. Su Rete 4 Tempesta d’Amore: 920.000 spettatori con 3.8% Su Italia 1 Amici è seguito da 650.000 persone con 3.3% Su La 7 TgLa7 Speciale: 964.000 spettatori con 5.7% Su Tv8 Cuochi d’Italia ha conquistato 289.000 con 1.2% Ascolti Tv mercoledì 3 febbraio 2021, l’access prime time Bene Tg2 Post. Guess my age al 2.5% Su Rai 1 in onda l’incontro di Coppa Italia Su Rai 2 Tg2 Post interessa 1.587.000 persone con 5.8% Su Rai 3 Che Succ3de? 1.602.000 con 6.1%. Un Posto al Sole: 1.875.000 con 6.9% Su Canale 5 Striscia la Notizia: 4.250.000 spettatori con 15.6%. Su Rete 4 Stasera Italia:1.560.000 con 5.8% e 1.315.000 con 4.8% Su Italia 1 C.S.I. Miami conquista 1.205.000 spettatori con 4.5% Su La 7 Otto e Mezzo ha interessato 2.234.000 con 8.2% Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età: 665.000 spettatori con 2.5%. Su NOVE Deal With It – Stai al Gioco: 381.000 spettatori con 1.4%.

Ascolti Tv mercoledì 3, daytime mattutino

Boom di ascolti per L’Aria che tira

Su Rai 1 Unomattina: 1.034.000 con 16.4%.Storie Italiane: 879.000 con 15.3% e 876.000 con 13.2%

Su Rai 3 Agorà: 655.000 spettatori con 10.5%

Su Canale 5 Mattino Cinque: 1.037.000 con 16.5% e 1.016.000 con 17.8%. Forum: 1.614.000 con 17.2%

Su Rete 4 C

Su Italia 1 Chicago P.D. 264.000 spettatori con 3.5%

Su La 7 L’Aria che Tira: 784.000: 10.9% e 944.000 con 7.5%

Su Tv8 Ogni Mattina: 38.000 con 0.6%

Ascolti Tv mercoledì 3, day time pomeridiano

Pomeriggio 5 riprende la leadership della fascia oraria

Su Rai 1 Oggi è un altro Giorno: 1.933.000 con 13.2%. La Vita in Diretta: 2.151.000 con 14.6%

Su Rai 2 Ore 14: 569.000 con 3.7%. Detto Fatto: 600.000 con 4.7%

Su Rai 3 Geo: 1.622.000 spettatori con 10.8%.

Su Canale 5 Pomeriggio Cinque: 2.193.000 con 16.1% e 2.449.000 con 15.8%

Su Rete 4 Lo Sportello di Forum: 867.000 spettatori con 5.8%

Su Italia 1 Big Bang Theory ha conquistato 416.000 con 3.2%

Su La 7 Tagadà è visto da 798.000 spettatori con 5.9%

Ascolti Tv mercoledì 3, seconda serata

Porta a porta oltre il 10%. Bene tutta l’informazione

Su Rai 1 Porta a Porta è stato seguito da 1.241.000 con 10.6%

Su Rai 2 ReStart segna 370.000 spettatori con 4.6%

Su Rai 3 Tg3 Linea Notte interessa 781.000 spettatori con 9.9%

Su Canale 5 Coco Avant Chanel: 509.000 spettatori con 7.5%

Su Rete 4 Il grande match è stato scelto da 164.000 spettatori con 2.8%

Su Italia 1 X-Men: Apocalisse: 474.000 con 4.7%