Sogno azzurro dal 7 giugno su Rai 1

Ha per titolo La Partita la nuova manifestazione di calcio, spettacolo e solidarietà proposta mercoledì 2 Giugno, in prima serata, alle ore 21.20 su Rai 2. Si festeggia, per la Nazionale di calcio Attori, il 50° Anniversario dalla sua fondazione. Il team sfida in campo una squadra di grandi tifosi partenopei. E omaggia Diego Armando Maradona. L’obiettivo è una raccolta fondi solidale a favore di Save the Children.

Passata a Canale 5 La partita del cuore, la Rai non ha voluto perdere l’occasione di celebrare lo stesso lo sport e l’intrattenimento con un evento che si preannuncia una lunga maratona. Con le medesime caratteristiche della manifestazione traslocata a Mediaset. Solo che è Rai 2 a trasmetterla.

La Partita su Rai 2 evento benefico con Fabrizio Rocca

La conduzione è affidata a Fabrizio Rocca, affiancato da due commentatrici a bordo campo: Veronica Maya e Sofia Bruscoli. Madrine della competizione solidale sono Anna Falchi e Manuela Arcuri.

Hanno dato la propria adesione ed interverranno, attori, cantanti, calciatori di ieri e di oggi. Tutti in campo, anche solo per un tempo limitato. Ma per dare il proprio contributo e convincere il pubblico a donare per una giusta causa.

Il mondo del calcio è rappresentato da: Federico Balzaretti, Federico Barba, Gokhan Inler, Gigi Di Biagio.

Presenti anche Fabio Quagliarella, Enock Barwuah, Alessio Cerci, Gennaro Iezzo, Giandomenico Mesto, Federico Peluso, Guglielmo Stendardo.

Per il mondo dello spettacolo ci sono: Matteo Garrone, Enzo Decaro, Antonio Giuliani, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Giorgio Pasotti, Gigi e Ross.

Ma anche: Raimondo Todaro, Giuseppe Zeno, Maurizio Battista, Kaspar Capparoni, Paolo Conticini, Franco Oppini, Federico Moccia.

Spazio anche alla musica sotto differenti sfaccettature. Infatti gli ospiti della serata sono Gigi D’Alessio e Giovanni Allevi.

La telecronaca è affidata a Giacomo Capuano, la direzione artistica e le coreografie saranno sono firmate dal ballerino Stefano Oradei.

Numero solidale e progetto benefico

La Partita è legata ad un progetto solidale. Si può offrire tramite sms o chiamata da rete fissa al 45533.

In questo modo si da il via ad una raccolta fondi finalizzata a garantire a tantissimi bimbi nel mondo cibo e cure. E spesso anche la semplice sopravvivenza.

Infatti, a seguito della pandemia, circa 10 milioni di bambini, in tutto il mondo, potrebbero non fare mai più ritorno a scuola. E per una gran parte di loro ciò significa anche essere privati dell’unico pasto completo al giorno. Inoltre c’è sempre il rischio, purtroppo altissimo, di abusi e sfruttamento. Ciò vale soprattutto pere le categorie dei più fragili e indifesi.

L’evento infine ha come sottotitolo “Una notte per Diego”. Ed è organizzato anche per ricordare Maradona. Al giocatore recentemente scomparso a soli 60 anni, verrà tributato un omaggio dai presenti, prima del calcio di inizio della partita.

