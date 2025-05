Sabato 31 maggio si svolge la finale di Champions League 2024-2025 fra il PSG e l’Inter. La partita che chiude la massima competizione calcistica europea prende il via alle ore 21:00.

Champions League finale PSG Inter, per i nerazzurri seconda finale in tre anni

La finale di Champions League 2024-2025 è molto attesa soprattutto dagli appassionati italiani. In campo, infatti, scende l’Inter di Simone Inzaghi, che spera di alzare al cielo la coppa più prestigiosa del Vecchio Continente. Per farlo, però, i nerazzurri devono cercare di superare l’ostacolo del Paris Saint Germain, guidato dall’espertissimo Luis Enrique.

Per l’Inter si tratta della seconda finale di Champions League in tre anni. Già nella stagione 2022-2023, infatti, i nerazzurri sono riusciti ad arrivare al match più importante, dove hanno affrontato il Manchester City di Pep Guardiola. Gli inglesi, in quella occasione, hanno avuto la meglio per uno a zero, con gol decisivo realizzato da Rodri.

Il faccia a faccia si svolge a Monaco

La finale di Champions League 2024-2025 fra il PSG e l’Inter si svolge presso l’Allianz Arena di Monaco di Baviera, in Germania. Il direttore di gara scelto per arbitrare l’incontro è il rumeno Istvan Kovacs.

L’Inter gioca per riuscire a vincere la quarta Champions nella storia. Le prime due risalgono al 1963-1964 e al 1964-1965, quando la competizione si chiamava ancora Coppa dei Campioni. Nel 2010, infatti, i nerazzurri guidati da José Mourinho hanno vinto il terzo trofeo, sconfiggendo per due a zero il Bayern Monaco.

Il Paris Saint Germain, invece, cerca un momento che sarebbe storico. La compagine francese non ha mai vinto prima d’ora la coppa. È riuscita ad arrivare in finale già nel 2020, quando ha perso per uno a zero contro il Bayern Monaco.

Champions League finale PSG Inter, dove vedere l’incontro

La finale di Champions League è trasmessa, in diretta e in chiaro, sulla rete del digitale terrestre TV8. A pagamento, invece, è possibile seguire la sfida, sempre in live, su Sky. La piattaforma satellitare, in particolare, la propone su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K.

Su tutte le reti, il collegamento con il prepartita parte alle ore 19:30, mentre il post-partita inizia subito dopo la fine del triplice fischio. Alla conduzione di entrambi questi spazi c’è Federica Masolin, affiancata dagli ospiti Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Paolo Condò, Walter Samuel, Alessandro Del Piero ed Esteban Cambiasso. Gli spazi news sono curati da Mario Giunta. I telecronisti che raccontano l’incontro sono Fabio Caressa e Beppe Bergomi.