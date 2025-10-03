Venerdì 3 ottobre prende il via l’edizione di Farwest 2025. Il talk show è visibile, in prima serata, su Rai 3.

Farwest 2025, il conduttore è Salvo Sottile

Non cambia, rispetto al passato, il conduttore della trasmissione. In tale ruolo, infatti, è presente il giornalista Salvo Sottile, che ha ottenuto il ruolo di presentatore sin dalla prima edizione, che ha debuttato il 27 novembre del 2023.

Sottile è anche uno degli autori del format. Nel corso delle puntate intervengono vari inviati, che si collegano in diretta dai luoghi in cui avvengono i fatti e che firmano vari reportage ed inchieste. Gli inviati sono Chiara Ingrosso, Andrea Sceresini, Carmine Gazzanni, Giulia Torlone, Ludovico Tallarita, Tommaso Mattei, Maria Laura Cruciani e Manuela Iatì.

Gli appuntamenti, oltre che in televisione, sono fruibili in streaming ed on demand su Rai Play.

Gaza ed il Delitto di Garlasco fra i temi del primo appuntamento

Nel corso della prima puntata della terza edizione di Farwest si parla, in primis, di Gaza. In Italia, è forte la tensione in seguito alla vicenda della Flotilla. La spedizione umanitaria è giunta al termine con l’arresto di centinaia di attivisti, fra cui reporter e parlamentari italiani, che saranno rimpatriati a breve in Italia. Tale vicenda ha sollevato grandi proteste in molte delle città italiane ed i sindacati hanno annunciato, per oggi, uno sciopero generale.

Prevista, durante la diretta, una lunga pagina dedicata agli ultimi aggiornamenti relativi al Delitto di Garlasco. Ci si concentra, soprattutto, sull’indagine relativa a Mario Venditti, ex Procuratore di Pavia, e due ex carabinieri in servizio nel 2017, anno in cui Venditti ha chiesto l’archiviazione per Andrea Sempio. L’inchiesta, avviata dalla Procura di Brescia, sta lavorando sull’ipotesi di reato di corruzione in atti giudiziari.

Infine, le telecamere di Farwest raggiungono Cipro. Qui, infatti, il talk show avrebbe trovato un centro dal quale partirebbero una serie di truffe nei confronti di coppie e di anziani.

Farwest 2025, ospite del debutto è Monica Maggioni

Le inchieste e i dibattiti, a Farwest, sono commentati, in studio, da vari ospiti. Durante il debutto del 3 ottobre è attesa la partecipazione della giornalista e volto televisivo Selvaggia Lucarelli, lo scorso sabato tornata a sedersi al banco della giuria di Ballando con le stelle.

All’inizio della prima puntata, invece, Salvo Sottile ha un lungo faccia a faccia con la giornalista Monica Maggioni. Insieme alla conduttrice di In mezz’ora sono analizzati i grandi fatti internazionali e le questioni geopolitiche più cruciali.