Luciano Spalletti e Francesco Totti, dopo le tensioni del passato, insieme per uno spot. Non è un’utopia, ma è quel che è accaduto in occasione della pubblicità di Amaro Montenegro.

Pubblicità Amaro Montenegro, le tensioni fra i testimonial ai tempi della Roma

Realizzata da Cinedora con la collaborazione della LGS SportLab, la pubblicità mira a festeggiare i 140 anni di Amaro Montenegro, storico amaro italiano che ha debuttato nel 1885. La produzione ha debuttato lo scorso 27 ottobre ed è proposta, oltre che in televisione, in varie altre piattaforme, dai cinema al digitale.

Il principale elemento di attenzione dello spot è legato ai testimonial. Essi, infatti, sono Luciano Spalletti e Francesco Totti, che dunque firmano una riconciliazione dopo anni di tensioni. Il tutto risale alla stagione 2016-2017, quando Spalletti era il tecnico della Roma. L’attaccante, oramai agli sgoccioli della carriera, si lamentò pubblicamente per alcune scelte del tecnico, parlando di mancanze di rispetto. L’allenatore, in risposta, decise, per la partita seguente, di tenere fuori dai convocati il capitano. Tutto ciò portò ad una escalation nel rapporto, fra incomprensioni e scontri.

La descrizione

Proprio per ricordare i tempi dello scontro, nella pubblicità di Amaro Montenegro i due testimonial, in un perfetto stile western ambientato a Roma, sembrano in un primo momento sfidarsi. I due si incontrano di fronte ad un bar e dopo qualche secondo di silenzio, Totti invita Spalletti all’interno del locale: “Adesso parliamo”.

Una volta dentro il bar, i due contendenti arrivano al bancone. Nel silenzio generale dei commensali, il barista domanda loro: “Liscio o con ghiaccio?“, riferendosi ovviamente ad Amaro Montenegro. Ancora una volta passano dei secondi di silenzio, interrotti dalla risposta di Spalletti, che afferma: “Liscio“. Totti, a questo punto, ribatte: “Allora io con ghiaccio“.

Non appena arriva il liquore al centro della pubblicità, la tensione sparisce. Luciano Spalletti e Francesco Totti si lasciano andare a battute e sorrisi, con tanto di brindisi finale. A questo punto, la voce fuori campo di Filippo Timi dichiara: “Dove c’è amicizia Amaro Montenegro, sapore vero“.

Pubblicità Amaro Montenegro, uno spot che funziona

La pubblicità di Amaro Montenegro rappresenta, senz’altro, un ottimo strumento per dare al marchio la visibilità ricercata. Determinante, ovviamente, è la scelta dei testimonial. La loro lite, come detto pubblica, aveva avuto ampio risalto mediatico ed inevitabilmente la loro riconciliazione, nonostante siano passati anni, attira l’attenzione. Inconsueto, ovviamente, che ciò sia avvenuto all’interno di uno spot televisivo, ma per Amaro Montenegro si tratta di un’operazione comunicativa riuscita. Il resto è un contorno ben fatto, fra musiche ed ambientazione che ricordano quelle tipiche del western, che contribuiscono all’ottima resa finale della produzione.