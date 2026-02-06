La Serie A giunge alla 24esima giornata e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Se DAZN propone tutte le sfide, Sky ha la possibilità di trasmettere in co-esclusiva tre incontri. Questa settimana, l’emittente satellitare trasmette, per i propri abbonati, le sfide della Roma, dell’Inter e della Fiorentina.
Serie A 24esima giornata programmazione tv, gli anticipi
La 24esima giornata di Serie A parte alle 20:45 del 6 febbraio, con il faccia a faccia fra due squadre in lotta per non retrocedere. Si tratta dell’Hellas Verona e del Pisa, entrambi a quota 14 punti e rispettivamente ultima e penultima in classifica.
Il sabato si svolgono altri due incontri. Dalle 18:00, il Genoa, alla ricerca di punti dopo la sconfitta dell’ultima settimana, accoglie il Napoli di Antonio Conte, terzo in campionato e che necessita di vincere per tentare di accorciare le distanze dalle prime classificate. Alle 20:45, Sky e DAZN danno spazio al confronto tra la Fiorentina terz’ultima ed il Torino che, invece, è tornato a far punti la scorsa settimana dopo una serie di brutti risultati.
Milan-Como rinviata
La 24esima giornata di Serie A procede domenica 8 dicembre. Alle 12:30 si svolge il derby dell’Emilia Romagna tra il Bologna ed il Parma. Alle 15:00, il Lecce quart’ultimo è costretto a vincere per abbandonare la zona retrocessione. Contro, però, ha l’Udinese, reduce da due vittorie di fila.
Dalle 18:00, su Sky e DAZN, scende in campo l’Inter di Christian Chivu. La capolista, in fuga con 5 punti di vantaggio, incontra in trasferta il Sassuolo, che ha vinto gli ultimi due appuntamenti. Infine, alle 20:45, c’è il big match Juventus-Lazio: se i bianconeri devono vincere per qualificarsi alla Champions League, i biancocelesti sperano di invertire la rotta per cercare un’insperata qualificazione alle coppe europee.
La 24esima giornata di Serie A giunge al termine lunedì 9 dicembre. Alle 18:30 l’Atalanta, a cinque punti di distacco dal Como sesto, dà il benvenuto alla Cremonese. Alle 20:45, infine, Sky e DAZN trasmettono Roma-Cagliari: se i giallorossi non vincono da due partite, i rossoblù hanno vinto le ultime tre sfide.
Nel turno era previsto anche il match Milan-Como, rinviato al 18 febbraio prossimo.
Serie A 24esima giornata programmazione tv, i telecronisti
Di seguito i telecronisti di Sky per la 24esima giornata di Serie A.
- Fiorentina-Torino: Nucera e Gobbi;
- Sassuolo-Inter: non ancora comunicati;
- Roma-Cagliari: Gentile e Minotti.
Questi sono i commentatori scelti da DAZN.
- Hellas Verona-Pisa: Iori e Budel;
- Genoa-Napoli: Mancini e Stramaccioni;
- Fiorentina-Torino: Mastroianni e Bazzani;
- Bologna-Parma: Testoni e Brocchi;
- Lecce-Udinese: Giustiniani;
- Sassuolo-Inter: Buscaglia e Giaccherini;
- Juventus-Lazio: Pardo e Marcolin;
- Atalanta-Cremonese: Farina e Budel;
- Roma-Cagliari: Marinozzi e Di Gennaro.