La Serie A giunge alla 24esima giornata e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Se DAZN propone tutte le sfide, Sky ha la possibilità di trasmettere in co-esclusiva tre incontri. Questa settimana, l’emittente satellitare trasmette, per i propri abbonati, le sfide della Roma, dell’Inter e della Fiorentina.

Serie A 24esima giornata programmazione tv, gli anticipi

La 24esima giornata di Serie A parte alle 20:45 del 6 febbraio, con il faccia a faccia fra due squadre in lotta per non retrocedere. Si tratta dell’Hellas Verona e del Pisa, entrambi a quota 14 punti e rispettivamente ultima e penultima in classifica.

Il sabato si svolgono altri due incontri. Dalle 18:00, il Genoa, alla ricerca di punti dopo la sconfitta dell’ultima settimana, accoglie il Napoli di Antonio Conte, terzo in campionato e che necessita di vincere per tentare di accorciare le distanze dalle prime classificate. Alle 20:45, Sky e DAZN danno spazio al confronto tra la Fiorentina terz’ultima ed il Torino che, invece, è tornato a far punti la scorsa settimana dopo una serie di brutti risultati.

Milan-Como rinviata

La 24esima giornata di Serie A procede domenica 8 dicembre. Alle 12:30 si svolge il derby dell’Emilia Romagna tra il Bologna ed il Parma. Alle 15:00, il Lecce quart’ultimo è costretto a vincere per abbandonare la zona retrocessione. Contro, però, ha l’Udinese, reduce da due vittorie di fila.

Dalle 18:00, su Sky e DAZN, scende in campo l’Inter di Christian Chivu. La capolista, in fuga con 5 punti di vantaggio, incontra in trasferta il Sassuolo, che ha vinto gli ultimi due appuntamenti. Infine, alle 20:45, c’è il big match Juventus-Lazio: se i bianconeri devono vincere per qualificarsi alla Champions League, i biancocelesti sperano di invertire la rotta per cercare un’insperata qualificazione alle coppe europee.

La 24esima giornata di Serie A giunge al termine lunedì 9 dicembre. Alle 18:30 l’Atalanta, a cinque punti di distacco dal Como sesto, dà il benvenuto alla Cremonese. Alle 20:45, infine, Sky e DAZN trasmettono Roma-Cagliari: se i giallorossi non vincono da due partite, i rossoblù hanno vinto le ultime tre sfide.

Nel turno era previsto anche il match Milan-Como, rinviato al 18 febbraio prossimo.

Serie A 24esima giornata programmazione tv, i telecronisti

Di seguito i telecronisti di Sky per la 24esima giornata di Serie A.

Fiorentina-Torino: Nucera e Gobbi;

Nucera e Gobbi; Sassuolo-Inter: non ancora comunicati;

non ancora comunicati; Roma-Cagliari: Gentile e Minotti.

Questi sono i commentatori scelti da DAZN.