Giovedì 16 aprile torna l’Europa League con il ritorno dei quarti di finale e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Unico team italiano impegnato nel torneo è il Bologna, che cerca l’impresa per superare il turno.

Europa League ritorno quarti di finale programmazione tv, i rossoblù in Gran Bretagna

Il Bologna di Vincenzo Italiano, dunque, scende in campo per cercare di accedere alle semifinali. Un traguardo che sarebbe decisamente storico per i rossoblù, che da quando è stato fondato ha raggiunto le semifinali solamente una volta, nella stagione 1998-1999.

Il Bologna, in Europa League, deve affrontare gli inglesi dell’Aston Villa. Un impegno decisamente ostico, come dimostra il punteggio dell’andata: davanti al proprio pubblico, infatti, i nostri portacolori hanno perso con il risultato di 1 a 3.

Per cercare di superare il turno, il Bologna deve riuscire a vincere, a Londra, con tre gol di scarto. Se i gol di scarto sono due, invece, il faccia a faccia prosegue con i tempi supplementari ed, eventualmente, con i calci di rigore.

Europa League ritorno quarti di finale programmazione tv, dove vedere Aston Villa-Bologna

La partita fra l’Aston Villa e il Bologna, valevole per i quarti di finale di Europa League, prende il via alle ore 21:00. L’incontro, come di consueto, è trasmesso in diretta e in esclusiva solamente su Sky.

In particolare, la sfida è inserita nei palinsesti di Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport 252. La telecronaca del match è affidata a Paolo Ciarravano, mentre il commento tecnico è a cura di Giancarlo Marocchi.

Gli studi del pre e post partita sono guidati da Mario Giunta, con Beppe Bergomi, Veronica Baldaccini, Marco Bucciantini e Vittoria Orlando. Dalle 23:45 circa parte After Party-Best of Europe con Federica Masolin, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Stefano Borghi e Lisa Offside. A mezzanotte, infine, Martina Quaranta guida Goleador Europa, durante il quale è possibile vedere tutte le reti segnate nel turno.

Quale partita è proposta in chiaro su TV8

Come avvenuto in tutti i turni fino ad ora disputati nel corso della competizione, su TV8 è possibile seguire, in chiaro, una delle migliori partite con protagoniste squadre internazionali. Dalle ore 21:00 è previsto il fischio di inizio dell’incontro che oppone il Nottingham Forest al Porto. La telecronaca della sfida è di Nicolò Ramella. Il collegamento, sulla rete del digitale terrestre, parte alle 20:30, quando è possibile seguire il pre-partita.