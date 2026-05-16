Fra sabato 16 e domenica 17 maggio si svolgono le finali degli Internazionali BNL di Roma e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Nelle ultime giornate del torneo l’Italia è ancora una volta grande protagonista.

Internazionali BNL Roma finali, il 16 maggio è assegnato il torneo femminile

La prima finale in programma per gli Internazionali BNL di Roma si svolge sabato 16 maggio e assegna il titolo del circuito del singolare femminile. A partire dalle ore 17:00, infatti, la statunitense Coco Gauff, attualmente quarta nel ranking WTA, sfida Elina Svitolina, ucraina e decima nel ranking. Per Gauff si tratta della seconda finale consecutiva: lo scorso anno perse in finale contro Jasmine Paolini. Svitolina, invece, ha già vinto il torneo nel 2017 e nel 2018. Anche questa finale è proposta in diretta e in chiaro su TV8 e SuperTennis TV, fruibile sul canale 64 del digitale terrestre.

L’Italia protagonista nel doppio maschile

La giornata più attesa degli Internazionali BNL di Roma, almeno per i tantissimi fan italiani, è senza dubbio quella di domenica 17 maggio. Si parte a mezzogiorno, quando è assegnato il trofeo legato al doppio femminile. L’orario di inizio è previsto per le ore 12:00 circa. A contendersi la vittoria ci sono , che nel match decisivo sfidano . I numerosi appassionati interessati hanno la possibilità di seguire il faccia a faccia in diretta e in chiaro su SuperTennis TV.

Non prima delle ore 14:00, dal Campo Centrale del Foro Italico, spazio alla finale del doppio maschile. Qui, gli appassionati italiani hanno la possibilità di seguire l’incontro con protagonisti Andrea Vavassori e Simone Bolelli, che sfidano Marcel Granorlles e Horacio Zeballos. I nostri portacolori sono a caccia di un risultato che sarebbe storico: l’ultima vittoria interamente italiana risale al lontano 1960, quando trionfarono Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola. Nel ’91, il doppio venne vinto da Omar Camporese, affiancato però dal croato Goran Ivanisevic. La finale del doppio è trasmessa solamente su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis.

Internazionali BNL Roma finali, il match di Jannik Sinner

L’appuntamento che chiude ufficialmente gli Internazionali BNL di Roma è la finale del singolare maschile. Dalle 17:00, sempre dal Campo Centrale, Casper Ruud, che ha eliminato in semifinale Luciano Darderi, affronta Jannik Sinner. Il nostro connazionale è il grande favorito della vigilia: la vittoria sarebbe la 34esima consecutiva, allungando ulteriormente il record, e permetterebbe al tennista di ottenere un trofeo che, per ora, non ha ancora in bacheca. Dodici mesi fa, infatti, il nostro tennista aveva perso in finale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz. L’incontro fra Sinner e Ruud è visibile in diretta e in chiaro su TV8.