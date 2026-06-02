L’11 giugno prendono il via i Mondiali di calcio 2026 e di seguito vi sveliamo la programmazione tv della Rai. In chiaro, infatti, la TV di Stato detiene i diritti per proporre, in diretta, 35 partite della competizione.

Rai programmazione tv Mondiali di calcio 2026, visibili le semifinali e finali

I Mondiali di calcio 2026 si svolgono negli Stati Uniti, nel Canada e nel Messico e si svolgono per circa un mese, dall’11 giugno al 19 luglio. Il torneo parte con la fase a gironi: la Rai, a tal proposito, propone in chiaro e in diretta 17 incontri.

Il calendario procede con gli ottavi di finale, con la TV di Stato che manda in onda sei sfide. Negli ottavi di finale, la Rai manda in onda quattro incontri. Infine, le varie reti dell’emittente offrono la diretta integrale di tutti i quarti di finale, le semifinali e le due finali.

L’offerta televisiva

Il lungo percorso che accompagna la Rai verso i Mondiali di calcio 2026 è iniziato il 1° giugno scorso, quando su Rai 2, dalle 14:05, è partito Dribbling, che procede fino al 10 giugno. Nella medesima collocazione oraria, dall’11 giugno al 19 luglio, Paolo Paganini e Simona Cantoni conducono tutti i giorni Dribbling Mondiali, in onda per circa 40 minuti.

Su Rai 1, dal 12 giugno al 19 luglio, all’interno di UnoMattina News, dal lunedì al venerdì, c’è uno spazio di 15 minuti dedicato al torneo e occupato da UnoMattina Mondiali e Tg1 Mondiali, condotti da Stefano Orsini, Giovanna Carollo e Paolo Maggioni.

Durante i Mondiali di calcio, su Rai 2 dalle 18:35, Francesca Spaziani Testa conduce il format Italia chiama America. Gli approfondimenti che precedono e seguono le partite sono condotti da Paola Ferrari con Simona Rolandi, con ospiti Marco Tardelli e Roberto Falcao.

La giornata sulla TV di Stato dedicata al campionato iridato si conclude in seconda serata, su Rai 1. In tale collocazione inizia Notti Mondiali, condotto da Alessandro Antinelli e proposto per un totale di 34 puntate.

I telecronisti impegnati sono Tiziana Alla (prima telecronista donna della Rai ai Mondiali), Alberto Rimedio, Stefano Bizzotto, Luca De Capitani, Dario Di Gennaro, Giuseppe Galati e Gianluigi Zampon. Il commento tecnico è affidato a Lele Adani, Andrea Stramaccioni, German Denis e Stefano Sorrentino.

Rai programmazione tv Mondiali di calcio 2026, l’offerta radiofonica

I Mondiali di calcio 2026 sono fruibili anche in diretta radiofonica su Rai Radio 1. Qui è possibile seguire la telecronaca di 56 partite, per un totale di oltre 130 ore di radiocronaca. Previsto uno studio centrale posto a Dallas, dal quale va in onda Tutto il Mondiale minuto per minuto con Guido Ardone. Nelle giornate vi sono continui aggiornamenti dati dal GR1, GR2 e GR3, grazie anche agli inviati negli Stati Uniti Giuseppe Bisantis (che commenta la partita inaugurale e la finale), Manuel Codignoni, Diego Carmignani e Daniele Fortuna.