Solamente novanta minuti separano la Nazionale al ritorno nella competizione calcistica più importante al mondo. Martedì 31 marzo, dalle 20:45, si svolge la finale dei playoff dei Mondiali 2026 fra la Bosnia e l’Italia.

Bosnia-Italia finale playoff Mondiali 2026, la squadra di Gattuso a caccia della vittoria

L’Italia di Gennaro Gattuso, dunque, va a caccia della qualificazione ai Mondiali 2026. Per farlo, è necessario riuscire a vincere, fuori casa, contro la Bosnia. Gli Azzurri, sulla carta, sono i favoriti: i padroni di casa, infatti, ha, almeno sulla carta, un organico inferiore tecnicamente rispetto a quello della squadra italiana.

La Bosnia, dopo aver eliminato ai calci di rigore il Galles, cerca la seconda qualificazione della sua storia ai Mondiali: l’unico campionato iridato al quale ha partecipato è quello disputato in Brasile nel 2014.

L’Italia, a sua volta, ha ottenuto l’accesso alla finale dei playoff dopo aver sconfitto l’Irlanda del Nord. Per gli Azzurri, i Mondiali sono diventati una sorta di tabù: l’ultima partecipazione risale al 2014. Nel 2018 e 2022, invece, non ha superato i playoff, venendo eliminati prima dalla Svezia, poi dalla Macedonia del Nord.

Bosnia-Italia finale playoff Mondiali 2026, la programmazione tv della Rai

La partita fra la Bosnia e l’Italia è in onda, in diretta e in esclusiva, solamente su Rai 1. Il collegamento sull’ammiraglia parte subito dopo la fine dell’edizione serale del TG1, con lo studio guidato da Alessandro Antinelli e con ospite Andrea Stramaccioni. Il faccia a faccia è raccontato da Alberto Rimedio, affiancato da Lele Adani.

A causa del match, cambia la programmazione tv di Rai 1, che per la giornata di oggi deve fare a meno di Cinque Minuti di Bruno Vespa ed Affari Tuoi di Stefano De Martino. Al termine dell’incontro inizia un post-partita, interrotto solamente alle 23:30, quando la linea passa a Porta a Porta. Proprio a partire dalle ore 23:30, il post-partita prosegue, in diretta, ma su Rai 2.

La differita su Sky

La partita fra la Bosnia e l’Italia, valevole per la finale dei playoff dei Mondiali 2026, è visibile, in differita, su Sky. In particolare, il match è trasmesso sulla rete Sky Sport Calcio, visibile sul canale 202, con la telecronaca che è affidata alla coppia composta da Fabio Caressa e Beppe Bergomi.

A partire dalle ore 22:45, sempre su Sky Sport Calcio, parte il lungo post-partita, durante il quale è commentato il risultato della partita dell’Italia. Coloro che animano il dibattito sono Mario Giunta, Veronica Baldaccini, Gianluca Teotino e Beppe Bergomi.