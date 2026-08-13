Sky ha reso nota la programmazione tv della Serie A nella stagione 2026-2027. Fra nuovi studi di approfondimento e i diversi talent coinvolti dall’emittente, di seguito vi sveliamo l’intera offerta.

Sky programmazione tv Serie A 2026-2027, dal 22 agosto tre partite ogni turno

Come avvenuto già nelle ultime stagioni, anche in quella 2026-2027 le reti Sky trasmetteranno in co-esclusiva con DAZN tre partite su dieci per ogni turno. La piattaforma satellitare promette di mandare in onda almeno 30 fra le migliori gare della stagione, con quattro scontri diretti già in calendario: Juventus-Atalanta della quinta giornata, Milan-Inter nel decimo turno, Roma-Juventus della sedicesima giornata e il derby di ritorno Inter-Milan nella ventiquattresima giornata.

I format di approfondimento

Dal venerdì al lunedì, in ogni fine settimana, vi saranno numerosi studi finalizzati all’approfondimento di quel che accade in Serie A. Ciò avviene in primis mediante il lavoro degli inviati. Essi sono presenti in tutti i dieci campi di gioco per offrire una copertura capillare.

Si parte il venerdì con La Casa dello Sport-Friday Night, con i conduttori Fabio Tavelli e Rachele Sangiuliano che introducono i temi della giornata di campionato. Sia il sabato che la domenica, la programmazione tv è aperta da Buon Weekend con Gaia Accoto, Marco Demicheli e Federica Frola che si alternano alla conduzione durante le settimane. La giornata del sabato procede alle 12:0o e alle 18:00 con Il Sabato della Casa dello Sport di Mario Giunta. In seconda serata Giorgia Cenni è al timone di Sky Saturday Night.

La domenica, dopo il già citato Buon Weekend, tocca a La Domenica della Casa dello Sport, al via alle 12:00 e alle 15.30 e condotto da Sara Benci. Dalle 15.30 alle 18:00, per seguire i match della domenica pomeriggio, Leo Di Bello è al timone di Sky Sunday Football. La domenica sera c’è Sky Calcio Club con Fabio Caressa e i suoi ospiti, al via alle 20:00 e di nuovo dopo il posticipo serale e che affronta i temi emersi dalla giornata di campionato. In tarda serata c’è Goleador – L’ora dei Gol con Martina Quaranta.

Infine, il lunedì, per raccontare quel che è avvenuto nel posticipo, inizia L’Originale guidato da Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna e con la partecipazione fissa di Veronica Baldaccini e Gianfranco Teotino.

Sky programmazione tv Serie A 2026-2027, i talent

Sono numerosi i talent che durante la stagione di Serie A 2026-2027 arricchiscono i programmi di approfondimento. In primis ci sono le voci dell’emittente come Fabio Caressa, Massimo Marianella, Maurizio Compagnoni, Stefano Borghi e Federico Zancan. Con loro anche Riccardo Gentile, Paolo Ciarravano, Daniele Barone, Antonio Nucera, Pietro Nicolodi, Davide Polizzi, Dario Massara e Nicola Roggero.

Negli studi, poi, ci sono allenatori ed ex calciatori. Spazio, in primis, ad Alessandro Del Piero e Fabio Capello, passando per Nando Orsi, Beppe Bergomi, Paolo Di Canio e Riccardo Montolivo. L’elenco include, infine, Billy Costacurta, Luca Marchegiani, Alessandro Florenzi, Massimo Gobbi, Michele Padovano, Walter Zenga, Giancarlo Marocchi, Lorenzo Minotti e Aldo Serena.