Venerdì 22 maggio prende il via la 38° giornata di Serie A e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Si chiude il sipario sul campionato di calcio e, al termine degli ultimi 90 minuti della stagione, tutti i verdetti saranno emessi.

Serie A programmazione tv 38° giornata, gli anticipi

Come di consueto, tutte le partite della 38° giornata di Serie A sono proposte in diretta su DAZN. Di queste, tre sono visibili, in diretta e co-esclusiva, su Sky.

Il primo anticipo del campionato si gioca venerdì 22 maggio, dalle ore 20:45. A tale ora si affrontano due compagini oramai certe del loro posizionamento. La prima è la Fiorentina sicura della salvezza ma determinata a chiudere nel migliore dei modi una stagione complessa. L’Atalanta, invece, ha blindato il settimo posto ed è matematicamente qualificata alla prossima Conference League.

Sabato 23 maggio si disputano altre due partite. Alle 18:00, il Bologna di Vincenzo Italiano, fuori dalle prossime competizioni europee, sfida l’Inter campione d’Italia. Alle 20:45, la Lazio, grande delusa della stagione, cerca la vittoria per rimanere quantomeno nella top 10. I biancocelesti affrontano, allo Stadio Olimpico, il Pisa retrocesso. La partita Lazio-Pisa è la prima del turno ad essere visibile su Sky.

Serie A programmazione tv 38° giornata, la domenica decisiva

Domenica 24 maggio, la 38° giornata di Serie A parte alle 15:00 con Parma-Sassuolo, compagini già certe di chiudere a metà classifica. Tre ore più tardi, dalle 18:00, tocca a Napoli-Udinese, altro incontro ininfluente ai fini della classifica.

Il turno di Serie A entra nel vivo alle 20:45, quando si disputano in contemporanea cinque partite, decisive per la retrocessione e la qualificazione alla Champions League. A rischiare la B sono Lecce e Cremonese, rispettivamente quart’ultima e terz’ultima con 35 e 34 punti. Per due posti rimanenti in Champions ci sono quattro squadre: Milan e Roma a quota 70 punti, seguiti dal Como e dalla Juventus a quota 68 punti.

Le partite che si disputano alle 20:45 sono, in primis, Cremonese-Como, Milan-Cagliari e Hellas Verona-Roma, trasmesse solo su DAZN. A esse si aggiungono Torino-Juventus e Lecce-Genoa, visibili in co-esclusiva anche su Sky.

I telecronisti

Questi sono i telecronisti scelti da Sky in occasione della 38° giornata di Serie A:

Lazio-Pisa: Botti e Marchegiani;

Botti e Marchegiani; Torino-Juventus: Zancan e Montolivo;

Zancan e Montolivo; Lecce-Genoa: Massara e Orsi.

Di seguito, invece, le voci individuate da DAZN: