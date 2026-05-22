Serie A programmazione tv 38° giornata telecronisti
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Serie A, la programmazione tv della 38° giornata: si chiude il sipario sul campionato, i verdetti fra salvezza e qualificazione alla Champions

Matteo Tuveri
22 Maggio 2026 2 Minuti di lettura
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Venerdì 22 maggio prende il via la 38° giornata di Serie A e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Si chiude il sipario sul campionato di calcio e, al termine degli ultimi 90 minuti della stagione, tutti i verdetti saranno emessi.

Serie A programmazione tv 38° giornata

Serie A programmazione tv 38° giornata, gli anticipi

Come di consueto, tutte le partite della 38° giornata di Serie A sono proposte in diretta su DAZN. Di queste, tre sono visibili, in diretta e co-esclusiva, su Sky.

Il primo anticipo del campionato si gioca venerdì 22 maggio, dalle ore 20:45. A tale ora si affrontano due compagini oramai certe del loro posizionamento. La prima è la Fiorentina sicura della salvezza ma determinata a chiudere nel migliore dei modi una stagione complessa. L’Atalanta, invece, ha blindato il settimo posto ed è matematicamente qualificata alla prossima Conference League.

Sabato 23 maggio si disputano altre due partite. Alle 18:00, il Bologna di Vincenzo Italiano, fuori dalle prossime competizioni europee, sfida l’Inter campione d’Italia. Alle 20:45, la Lazio, grande delusa della stagione, cerca la vittoria per rimanere quantomeno nella top 10. I biancocelesti affrontano, allo Stadio Olimpico, il Pisa retrocesso. La partita Lazio-Pisa è la prima del turno ad essere visibile su Sky.

Serie A programmazione tv 38° giornata, la domenica decisiva

Domenica 24 maggio, la 38° giornata di Serie A parte alle 15:00 con Parma-Sassuolo, compagini già certe di chiudere a metà classifica. Tre ore più tardi, dalle 18:00, tocca a Napoli-Udinese, altro incontro ininfluente ai fini della classifica.

Il turno di Serie A entra nel vivo alle 20:45, quando si disputano in contemporanea cinque partite, decisive per la retrocessione e la qualificazione alla Champions League. A rischiare la B sono Lecce e Cremonese, rispettivamente quart’ultima e terz’ultima con 35 e 34 punti. Per due posti rimanenti in Champions ci sono quattro squadre: Milan e Roma a quota 70 punti, seguiti dal Como e dalla Juventus a quota 68 punti.

Le partite che si disputano alle 20:45 sono, in primis, Cremonese-Como, Milan-Cagliari e Hellas Verona-Roma, trasmesse solo su DAZN. A esse si aggiungono Torino-Juventus e Lecce-Genoa, visibili in co-esclusiva anche su Sky.

Serie A programmazione tv 38° giornata Sky DAZN

I telecronisti

Questi sono i telecronisti scelti da Sky in occasione della 38° giornata di Serie A:

  • Lazio-Pisa: Botti e Marchegiani;
  • Torino-Juventus: Zancan e Montolivo;
  • Lecce-Genoa: Massara e Orsi.

Di seguito, invece, le voci individuate da DAZN:

  • Fiorentina-Atalanta: Farina;
  • Bologna-Inter: Santi;
  • Lazio-Pisa: Accomando;
  • Parma-Sassuolo: Iori;
  • Napoli-Udinese: Buscaglia;
  • Torino-Juventus: Mancini;
  • Milan-Cagliari: Pardo;
  • Hellas Verona-Roma: Testoni;
  • Cremonese-Como: Giustiniani;
  • Lecce-Genoa: Mastroianni.

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