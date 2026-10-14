Stasera in TV, giovedì 15 ottobre 2026, Rai 1 propone una nuova puntata di Doc – Nelle tue mani 4, mentre Canale 5 dedica la prima serata alla soap turca Tutto per la mia famiglia. Rai 2 torna con Ore 14 Sera, Rai 3 trasmette il film Arthur the King – Insieme ad ogni costo, Rete 4 propone Dritto e rovescio e Italia 1 conferma Le Iene. Su La7 spazio a Piazzapulita, TV8 trasmette Benfica-Celtic di UEFA Europa League e Nove propone Buy It Now – Mai più senza.

Programmi TV di giovedì 15 ottobre 2026

Rai 1, ore 21:30 – Doc – Nelle tue mani 4 . La fiction con Luca Argentero prosegue con gli episodi Samaritani ed Era mio padre , tra nuovi casi clinici e tensioni personali nel reparto.

– . La fiction con Luca Argentero prosegue con gli episodi ed , tra nuovi casi clinici e tensioni personali nel reparto. Rai 2, ore 21:20 – Ore 14 Sera . Milo Infante conduce il programma di approfondimento dedicato ai principali casi di cronaca, con testimonianze, ricostruzioni e interventi degli esperti.

– . Milo Infante conduce il programma di approfondimento dedicato ai principali casi di cronaca, con testimonianze, ricostruzioni e interventi degli esperti. Rai 3, ore 21:15 – Arthur the King – Insieme ad ogni costo . Film d’avventura con Mark Wahlberg, ispirato alla storia vera di un atleta e di un cane randagio che diventano inseparabili durante una competizione estrema.

– . Film d’avventura con Mark Wahlberg, ispirato alla storia vera di un atleta e di un cane randagio che diventano inseparabili durante una competizione estrema. Rete 4, ore 21:33 – Dritto e rovescio . Paolo Del Debbio conduce il talk dedicato a politica, economia, attualità e confronto con gli ospiti in studio.

– . Paolo Del Debbio conduce il talk dedicato a politica, economia, attualità e confronto con gli ospiti in studio. Canale 5, ore 21:21 – Tutto per la mia famiglia . La soap turca prosegue con gli episodi della seconda stagione. Sengul continua a fingere di aver perso la memoria, ma Akif scopre il suo inganno.

– . La soap turca prosegue con gli episodi della seconda stagione. Sengul continua a fingere di aver perso la memoria, ma Akif scopre il suo inganno. Italia 1, ore 21:15 – Le Iene . Veronica Gentili conduce una nuova puntata tra servizi, inchieste, interviste e storie raccontate dagli inviati.

– . Veronica Gentili conduce una nuova puntata tra servizi, inchieste, interviste e storie raccontate dagli inviati. La7, ore 21:15 – Piazzapulita . Corrado Formigli guida il programma di approfondimento politico, tra reportage, testimonianze e confronti sui principali temi dell’attualità.

– . Corrado Formigli guida il programma di approfondimento politico, tra reportage, testimonianze e confronti sui principali temi dell’attualità. TV8, ore 21:00 – Benfica-Celtic . In diretta la sfida di UEFA Europa League, preceduta alle 20:20 da TV8 Football Night e seguita dagli approfondimenti del dopopartita.

– . In diretta la sfida di UEFA Europa League, preceduta alle 20:20 da TV8 Football Night e seguita dagli approfondimenti del dopopartita. Nove, ore 21:30 – Buy It Now – Mai più senza . Sesta puntata del programma in cui inventori e imprenditori presentano i propri prodotti a potenziali acquirenti e a una giuria di esperti.

– . Sesta puntata del programma in cui inventori e imprenditori presentano i propri prodotti a potenziali acquirenti e a una giuria di esperti. Rai 4, ore 21:20 – Cop Car . Thriller con Kevin Bacon: due ragazzini rubano un’automobile della polizia abbandonata, ignorando di essere entrati in una vicenda molto pericolosa.

– . Thriller con Kevin Bacon: due ragazzini rubano un’automobile della polizia abbandonata, ignorando di essere entrati in una vicenda molto pericolosa. Rai 5, ore 21:25 – La Traviata . L’opera di Giuseppe Verdi nell’allestimento firmato da Liliana Cavani per il Teatro alla Scala di Milano.

– . L’opera di Giuseppe Verdi nell’allestimento firmato da Liliana Cavani per il Teatro alla Scala di Milano. Rai Movie, ore 21:10 – Full Time – Al cento per cento. Dramma francese diretto da Eric Gravel, con Laure Calamy nel ruolo di una madre alle prese con difficoltà lavorative e familiari.

Stasera su Rai 1: Doc – Nelle tue mani 4

Rai 1 propone dalle 21:30 una nuova puntata di Doc – Nelle tue mani 4. La fiction con Luca Argentero continua con il quinto episodio della stagione, intitolato Samaritani. Giulia e Damiano seguono il delicato caso di un paziente in attesa di un trapianto di rene, mentre la presenza di Claudia mette in difficoltà Cesconi.

Alle 22:40 va in onda il sesto episodio, Era mio padre. Il ritorno di Federico, interpretato da Giacomo Giorgio, sconvolge gli equilibri del reparto. Lin resta profondamente turbata dalle condizioni dell’amico, mentre Martina, ancora segnata dall’aggressione subita, fatica a stargli vicino.

Prima della fiction, Rai 1 trasmette Cinque Minuti e Affari Tuoi. In seconda serata torna Porta a Porta con Bruno Vespa.

Stasera su Canale 5: Tutto per la mia famiglia

Canale 5 propone dalle 21:21 Tutto per la mia famiglia. La soap turca torna in prima serata con nuovi sviluppi delle vicende dei protagonisti, sempre più coinvolti in bugie, contrasti familiari e decisioni difficili.

Sengul, pur avendo recuperato la memoria, continua a fingere di soffrire di amnesia per paura che Orhan la allontani da casa. Il suo piano rischia però di fallire quando Akif la smaschera davanti a Nebahat, che decide di approfittare della situazione.

La serata è preceduta da La Ruota della Fortuna, il game show condotto da Gerry Scotti con Samira Lui. Dopo la soap, Canale 5 propone Risiko – Sfide di potere.

Stasera su Rai 2: Ore 14 Sera

Rai 2 trasmette alle 21:20 Ore 14 Sera. Il programma condotto da Milo Infante approfondisce i principali casi di cronaca, ricostruendo vicende giudiziarie, scomparse e storie ancora al centro dell’attenzione pubblica.

La trasmissione alterna testimonianze, contributi filmati, collegamenti e interventi di esperti. La prima serata arriva dopo TG2 Post e conferma l’appuntamento del giovedì di Rai 2 con l’informazione e l’approfondimento.

Stasera su Rai 3: Arthur the King – Insieme ad ogni costo

Rai 3 propone alle 21:15 Arthur the King – Insieme ad ogni costo, film d’avventura diretto da Simon Cellan Jones e interpretato da Mark Wahlberg.

Il protagonista è Michael Light, atleta di endurance deciso a partecipare a un’ultima grande competizione. Durante una gara particolarmente impegnativa, incontra un cane randagio che comincia a seguire lui e la sua squadra, diventando progressivamente un compagno inseparabile.

Ispirato a una storia vera, il film racconta il valore della determinazione, della solidarietà e del legame tra esseri umani e animali, sullo sfondo di una sfida sportiva estrema.

I film di stasera in TV

Tra i film in chiaro di giovedì 15 ottobre 2026 spiccano Arthur the King – Insieme ad ogni costo su Rai 3, Cop Car su Rai 4, Full Time – Al cento per cento su Rai Movie, Arma letale 3 su Iris e Il vendicatore su Cielo. Rai 5 propone invece La Traviata di Giuseppe Verdi.

In seconda serata, Rai 4 trasmette Blood Star, Rai Movie propone La misura del dubbio, mentre Iris sceglie Sorvegliato speciale, thriller carcerario con Sylvester Stallone.

I film su Sky Cinema giovedì 15 ottobre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Benvenuti in campagna. Commedia diretta da Giambattista Avellino con Giulia Bevilacqua, Maurizio Lastrico e Andrea Pennacchi. La famiglia Fontana decide di abbandonare la città per ricominciare una nuova vita in campagna.

Sky Cinema Uno, ore 22:55 – Smart Working. Commedia con Maccio Capatonda. Giuliano ha trovato nel lavoro da remoto il proprio equilibrio ideale, ma l’atteggiamento dei colleghi rischia di compromettere la situazione.

Sky Cinema Collection, ore 21:15 – Sotto il segno del pericolo. Harrison Ford interpreta Jack Ryan in un thriller politico tratto dai romanzi di Tom Clancy, tra narcotraffico colombiano, operazioni segrete e intrighi governativi.

Sky Cinema Family, ore 21:00 – Dragon Trainer. L’avventura live action dedicata al giovane vichingo Hiccup e alla sua amicizia con il drago Sdentato.

Sky Cinema Action, ore 21:00 – Hunting Season. Action thriller con Mel Gibson, nei panni di un ex agente delle forze speciali che si ritrova coinvolto in una pericolosa resa dei conti.

Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – La ragazza del treno. Thriller psicologico con Emily Blunt, tratto dal romanzo di Paula Hawkins, incentrato su una donna coinvolta in una misteriosa scomparsa.